Có thật bà Châu Thị Thu Nga "khai bừa" 30 tỷ chạy ĐQBH?

Sáng nay 10/4, Tòa phúc thẩm TAND Cấp cao tại Hà Nội đang mở phiên tòa xét xử phúc thẩm bị cáo Châu Thị Thu Nga (nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Housing Group, cựu đại biểu Quốc hội (ĐBQH)) và đồng phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Trước đó, bản án sơ thẩm tháng 10/2017, TAND TP Hà Nội đã kết luận cựu ĐBQH Châu Thị Thu Nga lừa đảo chiếm đoạt 348 tỉ đồng của khoảng 700 khách hàng và tuyên phạt bà Nga tù chung thân. Tuy nhiên sau đó bị cáo Châu Thị Thu Nga và các bị cáo khác đã làm đơn kháng cáo kêu oan, xin giảm nhẹ hình phạt.

Điều đáng chú ý, trong đơn kháng cáo kêu oan dài gần 100 trang giấy viết tay, có chi tiết bị cáo Châu Thị Thu Nga bất ngờ thay đổi lời khai về việc chi 30 tỉ đồng để “chạy” ĐBQH.

Cụ thể, tại phiên sơ thẩm, bà Nga từng khai bản thân bị cáo có quen một vị nam doanh nhân kinh doanh vàng bạc ở Hà Nội, và người này có quan hệ rộng rãi. Từ đó, bà Nga đã chủ động nhờ “chạy” ĐBQH. Sau đó bà Nga nhiều lần đưa tiền cho nam doanh nhân này, có lần 100 nghìn USD, lần 200 nghìn USD. Tuy nhiên việc đưa tiền lại chỉ có hai người và không lập giấy tờ gì.

Thế nhưng trong đơn kháng cáo bà Nga lại thay đổi lời khai và cho biết: Năm 2007 bà và một nam doanh nhân quen nhau do cùng sinh hoạt trong Hội doanh nghiệp trẻ Hà Nội. Khi biết công ty của bà Châu Thị Thu Nga hoạt động xây dựng nên vị doanh nhân có nhờ bà xây dựng căn nhà ở khu vực Mỹ Đình (Hà Nội). Giữa hai bên đã ký hợp đồng thi công xây dựng vào đầu năm 2013.

Tuy nhiên do tiến độ xây dựng của Công ty Housing Group không đảm bảo đáp ứng yêu cầu của gia đình vị doanh nhân nên hai bên đã thống nhất tiến hành làm thủ tục nghiệm thu thanh lý hợp đồng. Đối chiếu với số tiền vị doanh nhân đã chuyển ứng cho Công ty Housing Group hơn 5,9 tỷ đồng thì còn lại 3,2 tỷ đồng Công ty Housing Group chưa thực hiện.

Tiếp đó doanh nhân trên nhiều lần đến Housing Group, nhà riêng của bà Nga, thậm chí nhiều lần gọi điện thoại để yêu cầu bà trả 3,2 tỷ đồng, nhưng lại có những lời lẽ xúc phạm khiến bà rất ức chế.

Thông tin trên Dân Việt dẫn lời khai bà Nga nói: “Mặt khác do thời điểm này tôi phải làm việc với Cơ quan cảnh sát điều tra (C46) nên rất mệt mỏi, tinh thần không được ổn định, đồng thời kèm theo ức chế về công việc nên tôi đã khai như vậy. Thực tế, tôi được bầu là ĐBQH khóa XIII, đại biểu Hội đồng Nhân dân TP. Hà Nội đều do lá phiếu của tất cả các cử tri tham gia bầu cử, họ đã tín nhiệm bầu chọn tôi. Tôi không hề quen biết ai và cũng chẳng thể có ai quyết định được vấn đề này tại cuộc bầu cử”.

Từ lời khai mới này, bà Châu Thị Thu Nga khẳng định không có chuyện chi 30 tỉ để “chạy” một suất đại biểu Quốc hội.

Mặc dù vậy, việc liệu có thực có chuyện này hay không thì cần phải chờ cơ quan điều tra làm rõ vụ việc. Trước đó, tại phiên sơ thẩm, bà Châu Thị Thu Nga nằng nặc xin HĐXX cho khai về việc này nhưng không được chấp thuận

Lý do được đưa ra là việc nội dung này nằm trong tổng số tiền hơn 157 tỉ đồng chi không có chứng từ của bà Châu Thị Thu Nga. Cơ quan cảnh sát điều tra đã lấy lời khai của những người mà bà Nga khai đã đưa tiền nhưng những người này đều không thừa nhận. Tiến hành đối chất, bà Nga và những người liên quan đều giữ nguyên lời khai của mình. Do thời hạn điều tra đã hết nên ngày 9/6/2017, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định tách nội dung này để điều tra làm rõ.