[INFOGRAPHIC] Bảo Anh ghi dấu ấn ở âm nhạc, điện ảnh

Mẫu xe SUV Land Rover sẽ ngừng sản xuất dòng xe Discovery vào cuối năm nay để nhường dây chuyền sản xuất xe mới, sau hơn 11 năm có mặt trên thị trường.
Từ gương mặt được chú ý nhờ ngoại hình đến nữ diễn viên trẻ của "Mùa hè năm ấy", Nguyễn Trinh mong từng vai diễn sẽ giúp mình khẳng định năng lực với khán giả.
NSƯT Quốc Cơ vừa nhận bằng thạc sĩ, đánh dấu cột mốc mới sau 10 năm theo đuổi việc học song song hoạt động nghệ thuật.
NSND Vi Hoa, diễn viên Hàn Quốc Seo Hyeong Won cùng nhiều nghệ sĩ gây chú ý khi góp mặt trong sự kiện tại Hà Nội.
Cao Minh Anh sở hữu lợi thế về chiều cao và kinh nghiệm trình diễn, nhưng sẽ phải cạnh tranh với nhiều ứng viên mạnh tại Miss International Queen 2026.
Trấn Thành trở lại ghế đạo diễn với "Em", đồng thời thử sức diễn xuất trong dự án Hàn Quốc quy tụ Park Bo Gum, Joo Won.
Từ văn học kinh điển đến sách kinh tế, Mai Phương Thúy duy trì thói quen đọc nhưng ngày càng chọn lọc theo nhu cầu tìm hiểu.
18 năm sau bộ phim "Kiều nữ và đại gia", Lý Nhã Kỳ, Ngọc Lan và Thùy Lâm chọn những hướng đi khác nhau trong sự nghiệp và cuộc sống.
Từ tình yêu với nghề truyền thống của quê hương, Nguyễn Thị Minh Châu sáng tạo những chiếc trâm mang phong cách hiện đại để tiếp cận khách hàng trẻ.
Sau khi H.A.T tan rã, bốn thành viên chọn những ngã rẽ khác nhau, từ tiếp tục ca hát đến rời xa showbiz.
Cùng mất một chân, Đoàn Ngọc Bảo và Nguyễn Thị Lệ Thu xây dựng mái ấm hạnh phúc, nuôi hai con và lan tỏa tinh thần sống tích cực.
Sau gần hai tuần "Thanh âm vượt đại dương" ra rạp, Charlie Win chia sẻ về vai René và những giá trị bộ phim mang đến.
Sau thành công của "Nhà gia tiên", Huỳnh Lập trở lại với "Nghỉ hè sợ nghỉ hưu" - bộ phim có yếu tố hài, tâm linh và ký ức chiến tranh.
Sau cú sốc kinh doanh, Vũ Văn Giáp trở về quê khởi nghiệp với nông sản sấy, hiện đạt doanh thu khoảng 500 triệu đồng mỗi tháng.
Không chỉ thành công trên sân khấu, Thu Minh còn để lại dấu ấn với vai trò người thầy của Hương Tràm, Trúc Nhân và Ali Hoàng Dương.
Quang Thuận cho biết điều anh mong nhất không phải sự nổi tiếng, mà là được khán giả ghi nhận bằng những vai diễn.
Emoura Phạm cùng Ning Pattama, Lady Di Mosquera và Sara Shehu là những ứng viên nổi bật tại Miss Grand International (MGI) 2026.
Từ chiếc điện thoại trả góp 900.000 đồng, Vừ Thị Xia cùng chị gái Vừ Thị Chứ xây dựng kênh bán nông sản, tạo nguồn thu 40-60 triệu đồng/tháng.
Từng mất hai tay vì tai nạn điện giật, Nguyễn Ngọc Nhứt vượt qua mặc cảm, trở lại trường học, lan tỏa nghị lực sống và xây dựng tổ ấm với người mình yêu.
Từng mưu sinh bằng nhiều nghề để nuôi đam mê diễn xuất, Đình Hưng xem vai A Bơn trong “Trời cao nguyên xanh” là cột mốc sau hơn một thập kỷ bền bỉ với nghề.
150 người mẫu nhí tham gia trình diễn 4 bộ sưu tập lấy cảm hứng từ những biểu tượng văn hóa Việt trong chương trình "Vietnam Iconic Runway Season 10".