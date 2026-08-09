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Hành trình 10 năm của Quốc Cơ từ cử nhân đến thạc sĩ

NSƯT Quốc Cơ vừa nhận bằng thạc sĩ, đánh dấu cột mốc mới sau 10 năm theo đuổi việc học song song hoạt động nghệ thuật.

Thu Cúc (tổng hợp)

Trên trang cá nhân, nam nghệ sĩ cho biết quãng thời gian này không ít lần phải xoay xở giữa lịch diễn và việc học. Có ngày vừa rời sân khấu, anh vội đến lớp. Sau những chuyến đi trở về muộn, anh vẫn cố gắng hoàn thành bài vở.

"Một tấm bằng - nhưng phía sau là 10 năm của sự kiên trì", Quốc Cơ viết.

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Quốc Cơ bên bà xã Hồng Phượng và hai con trong ngày nhận bằng thạc sĩ. Ảnh: FB Quốc Cơ.

10 năm theo đuổi việc học

Chia sẻ với Vietnamnet, Quốc Cơ cho biết anh học cử nhân ngành Quản lý văn hóa giai đoạn 2016-2021 tại Đại học Văn hóa TP HCM. Sau khi tốt nghiệp, nam nghệ sĩ tiếp tục chương trình thạc sĩ cùng chuyên ngành, niên khóa 2021-2023.

Ở bậc cao học, Quốc Cơ nghiên cứu đề tài phát triển loại hình nghệ thuật xiếc TP HCM dưới sự hướng dẫn của PGS.TS Lâm Nhân, Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa TP HCM.

Quá trình học thạc sĩ, cử nhân diễn ra khi Quốc Cơ vẫn duy trì lịch biểu diễn. Theo An ninh Thủ đô, công việc thường xuyên khiến anh khó sắp xếp thời gian, từng nợ môn và phải nỗ lực để hoàn thành chương trình.

Một trong những động lực đưa Quốc Cơ trở lại giảng đường là mong muốn làm gương cho các con. Anh từng chia sẻ muốn con nhìn vào sự cố gắng của cha để có thêm động lực phấn đấu trong học tập.

Quốc Cơ cũng mong nghệ sĩ xiếc được nhìn nhận ở cả kỹ thuật nghề nghiệp và tri thức. Với anh, kiến thức tích lũy trên giảng đường còn phục vụ mong muốn tiếp tục đóng góp cho nghệ thuật xiếc.

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Quốc Cơ cùng vợ và hai con lưu lại khoảnh khắc trong ngày nhận bằng thạc sĩ. Ảnh: FB Hồng Phượng.

Hồng Phượng là điểm tựa

Trong ngày nhận bằng, Quốc Cơ dành nhiều lời cảm ơn cho bà xã Hồng Phượng. Anh cho rằng sự hỗ trợ của vợ giúp mình cân bằng giữa gia đình, biểu diễn và việc học.

Hồng Phượng tốt nghiệp cao học tại Trường Đại học Văn hóa TP HCM năm 2022. Từ kinh nghiệm của bản thân, nữ MC chia sẻ với chồng phương pháp nghiên cứu, viết luận văn và hỗ trợ tìm tài liệu.

"Phượng chia sẻ với tôi kinh nghiệm nghiên cứu và viết luận văn, phụ tôi tìm tài liệu kể cả khi không phải chuyên ngành của mình", Quốc Cơ cho biết.

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MC Hồng Phượng chúc mừng Quốc Cơ sau khi anh hoàn thành chương trình thạc sĩ. Ảnh: FB Quốc Cơ.

Nam nghệ sĩ đặc biệt trân trọng việc Hồng Phượng vừa vun vén gia đình, phát triển sự nghiệp riêng, vừa dành thời gian hỗ trợ anh. Quốc Cơ gọi vợ là "điểm tựa vững chắc" để mình tiếp tục tiến về phía trước.

Trên trang cá nhân, Hồng Phượng cũng gửi lời chúc đến chồng: "Chúc mừng anh xã. 10 năm miệt mài quá trọn vẹn rồi".

Tấm bằng dành cho các con

Bên cạnh lời cảm ơn dành cho vợ, Quốc Cơ cho biết muốn dành tấm bằng cho các con. Anh mong sau này khi nhìn lại những hình ảnh của cha, các con hiểu giá trị của sự kiên trì và tinh thần học hỏi.

"Không bao giờ là quá muộn để học. Không có ước mơ nào là quá xa nếu mình đủ kiên trì", nam nghệ sĩ viết trên trang cá nhân.

Anh không mong các con phải trở thành người thành công nhất, mà kỳ vọng con biết cố gắng, sống tử tế và không dễ dàng từ bỏ điều mình thực sự muốn đạt được.

Theo Tiền Phong, Giang Quốc Cơ sinh năm 1984, tiếp xúc với nghệ thuật xiếc từ năm 3 tuổi. Năm 1996, anh được cha đưa vào đoàn xiếc TP HCM và bắt đầu quá trình tập luyện, theo đuổi nghề. Quốc Cơ được phong tặng danh hiệu NSƯT khi 28 tuổi.

Sau nhiều năm gắn bó với sân khấu, Quốc Cơ chọn ngành học liên quan đến lĩnh vực mình theo đuổi và nghiên cứu về sự phát triển của nghệ thuật xiếc TP HCM ở bậc cao học.

"Hôm nay khép lại một hành trình học tập, nhưng tôi tin rằng đây chỉ là một cột mốc để bắt đầu một hành trình mới", anh chia sẻ.

>>> Mời quý độc giả xem video: "Nghệ sĩ Quốc Cơ tập xiếc cùng con trai". Nguồn VTV.

#Quốc Cơ #Thạc sĩ #Nghệ thuật xiếc #Quản lý văn hóa #Học tập #Nghệ sĩ

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