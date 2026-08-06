[INFOGRAPHIC] Thu Minh tài năng, ba người học trò tỏa sáng

Theo Nghị định 283/2026 có hiệu lực từ 10/9, doanh nghiệp giữ giấy tờ của người lao động có thể bị phạt tới 25 triệu đồng.
Quang Thuận cho biết điều anh mong nhất không phải sự nổi tiếng, mà là được khán giả ghi nhận bằng những vai diễn.
Emoura Phạm cùng Ning Pattama, Lady Di Mosquera và Sara Shehu là những ứng viên nổi bật tại Miss Grand International (MGI) 2026.
Từ chiếc điện thoại trả góp 900.000 đồng, Vừ Thị Xia cùng chị gái Vừ Thị Chứ xây dựng kênh bán nông sản, tạo nguồn thu 40-60 triệu đồng/tháng.
Từng mất hai tay vì tai nạn điện giật, Nguyễn Ngọc Nhứt vượt qua mặc cảm, trở lại trường học, lan tỏa nghị lực sống và xây dựng tổ ấm với người mình yêu.
Từng mưu sinh bằng nhiều nghề để nuôi đam mê diễn xuất, Đình Hưng xem vai A Bơn trong “Trời cao nguyên xanh” là cột mốc sau hơn một thập kỷ bền bỉ với nghề.
150 người mẫu nhí tham gia trình diễn 4 bộ sưu tập lấy cảm hứng từ những biểu tượng văn hóa Việt trong chương trình "Vietnam Iconic Runway Season 10".
Bảo Ngọc cùng dàn thí sinh Miss World 2026 thu hút sự chú ý nhờ thành tích học tập, nghề nghiệp đa dạng và các hoạt động vì cộng đồng.
Đại diện Ecuador Samantha Quenedit xác nhận không thể dự Miss World 2026 theo khuyến nghị của bác sĩ.
Tốt nghiệp loại giỏi tại Hà Lan, Lâm Thị Mỹ Tiên trở về Việt Nam xây dựng thương hiệu vườn cam, từng lỗ hơn 100 triệu đồng trước khi tìm được hướng đi.
Nguyễn Minh Hoàng Kim - Á hậu 2 Hoa hậu Du lịch Bản sắc Việt Nam 2026 hé lộ kế hoạch quảng bá du lịch và bảo vệ môi trường biển trong nhiệm kỳ của mình.
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Không chỉ thành công trên sân khấu, ngoài đời Tấn Minh - Thu Huyền còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc hôn nhân bền vững.
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Á hậu 3 Miss Grand Vietnam 2026 Kim Ngọc từng thừa nhận xô xát với bạn học khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Cô nói đã trưởng thành, sẵn sàng đối diện sai lầm.
Một cuộc gọi "cầu cứu" và sự tin tưởng tuyệt đối của Lệ Quyên đã đưa Khánh Thi - Phan Hiển đến với MV mới của nữ ca sĩ.
Ngô Bảo Ngọc khép lại Miss Grand Vietnam 2026 với danh hiệu Á hậu 1 sau khi liên tiếp ghi dấu ấn từ vòng sơ khảo, các phần thi phụ đến đêm chung kết.
Mai Ngô dừng chân ở Top 12 Miss Supranational 2026, khép lại hành trình nhiều dấu ấn tại Ba Lan.
Sống ở Việt Nam 18 năm, Mihai (người Romania) thường xuyên rong ruổi bằng xe máy, quay vlog không kịch bản và kể về giấc ngủ trưa cùng những điều bình dị.
Từ quá trình rèn luyện kỹ lưỡng đến màn thể hiện ở đêm chung kết, Emoura Phạm vượt qua nhiều ứng viên để đăng quang Miss Grand Vietnam 2026.