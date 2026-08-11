Cảnh tượng như hành tinh khác ở hồ nước có những tảng băng khổng lồ

Có một nơi ở Iceland, những khối băng xanh khổng lồ chậm rãi trôi trên mặt hồ trước khi biến mất vào đại dương lạnh giá.

Nằm ở phía Đông Nam Iceland, Jökulsárlón là một trong những hồ băng nổi tiếng nhất thế giới. Hồ hình thành do sự tan chảy và rút lui của sông băng Breiðamerkurjökull, một nhánh của Vatnajökull – chỏm băng lớn nhất Iceland và lớn nhất châu Âu xét theo thể tích. Khi sông băng rút lui, một vùng hồ rộng lớn xuất hiện giữa mặt băng và biển.

Ảnh: Wikimedia Commons

Điều khiến Jökulsárlón đặc biệt là trên mặt hồ có hàng nghìn tảng băng trôi với đủ kích thước. Một số chỉ nhỏ như viên đá, trong khi những khối khác cao vài mét, mang hình dạng kỳ quái do quá trình nứt vỡ và tan chảy. Chúng không phải những “tảng băng” cố định mà liên tục di chuyển, va vào nhau rồi từ từ tiến về cửa hồ.

Ảnh: Wikimedia Commons

Màu sắc của chúng cũng khiến Jökulsárlón trở nên kỳ ảo. Băng có thể trắng đục, xanh lam hoặc xanh ngọc. Màu xanh đậm thường xuất hiện ở những phần băng đặc, trong đó các bong bóng khí đã bị nén và loại bỏ qua hàng nghìn năm. Khi ánh sáng đi xuyên qua lớp băng dày, các bước sóng ánh sáng khác nhau bị hấp thụ theo cách khác nhau, khiến băng có màu xanh đặc trưng.

Nhưng hành trình của những tảng băng không kết thúc trong hồ.

Jökulsárlón thông với biển qua một con kênh ngắn. Những mảnh băng cuối cùng trôi ra Đại Tây Dương, nơi sóng biển tiếp tục bào mòn chúng. Một số khối băng bị sóng đánh dạt trở lại bờ và nằm trên bãi cát đen gần đó. Địa điểm này nổi tiếng với cái tên Diamond Beach, bởi những mảnh băng trong suốt nằm rải rác trên cát trông giống những viên kim cương khổng lồ.

Ảnh: mountainguides

Điều thú vị là Jökulsárlón không phải một hồ cổ xưa. Nó tương đối trẻ về mặt địa chất và đã thay đổi đáng kể trong vài thế kỷ gần đây khi khí hậu ấm lên khiến Breiðamerkurjökull rút lui. Vì thế, cảnh quan mà du khách nhìn thấy ngày nay thực chất tiếp tục biến đổi.

Những tảng băng trôi ở đây vì vậy không chỉ đẹp mà còn giống như những mảnh ký ức của một thời kỳ lạnh giá. Mỗi khối băng chứa nước đã từng tồn tại dưới dạng tuyết, bị nén lại trong băng hàng trăm hoặc hàng nghìn năm, trước khi được giải phóng và trở về đại dương.

Đứng bên Jökulsárlón, thật dễ có cảm giác đang nhìn thấy một thế giới vĩnh cửu. Nhưng nghịch lý nằm ở chỗ: hồ băng này chính là bằng chứng cho thấy cảnh quan Trái Đất luôn thay đổi. Những tảng băng tưởng như bất động thực chất đang trong hành trình cuối cùng của một vòng đời kéo dài hàng thế kỷ.