[e-Magazine] Quang Thuận: ‘Tôi mong được khán giả công nhận bằng vai diễn’

Trong bộ phim điện ảnh “Thanh âm vượt đại dương” đang được khởi chiếu tại các rạp, Quang Thuận vào vai Phan Duy - người chiến sĩ cách mạng bị giam cầm tại nhà tù Côn Đảo. Nhân vật trải qua nhiều biến cố, đòi hỏi diễn viên phải thể hiện chiều sâu tâm lý, đồng thời vượt qua những cảnh quay kéo dài trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Dù đã hoàn thành vai diễn từ nhiều tháng trước, Quang Thuận cho biết Phan Duy vẫn để lại trong anh nhiều cảm xúc. Trò chuyện với PV Tri thức và Cuộc sống, nam diễn viên nhìn lại vai chính điện ảnh đầu tiên, những bài học sau bộ phim và con đường anh lựa chọn: kiên trì lao động với diễn xuất để chinh phục khán giả bằng những vai diễn, thay vì tìm kiếm sự nổi tiếng.

- Sau khi Thanh âm vượt đại dương ra mắt, có khoảnh khắc nào khiến anh nhận ra mình đã thực sự bước sang một giai đoạn mới trong nghề diễn?

Điều tôi muốn nói nhất là cảm ơn Phan Duy đã trở thành một phần trong mình. Với tôi, vai diễn này là thành quả của những ngày lao động không ngừng nghỉ.

- Nhìn lại vai Phan Duy bằng trải nghiệm của hiện tại, điều gì anh nghĩ mình có thể làm tốt hơn?

Nếu có cơ hội được quay lại với Phan Duy, tôi nghĩ mình sẽ thể hiện nhân vật giàu cảm xúc hơn và xử lý tốt hơn ở một vài câu thoại, phân đoạn.

Sau khi phim ra mắt, tôi nhận được nhiều lời động viên và phản hồi tích cực từ khán giả. Những tình cảm ấy khiến tôi rất xúc động. Tôi sẽ cất chúng trong tim để nhắc mình cố gắng hơn, làm tốt hơn ở những vai diễn tiếp theo.

- Trước đây anh từng chia sẻ không đặt nặng sự nổi tiếng mà mong được khán giả ghi nhận bằng những vai diễn. Sau cột mốc vai nam chính điện ảnh đầu tiên, quan điểm đó có thay đổi không?

Quan điểm của tôi không thay đổi. Tôi chỉ mong được làm nghề bằng tất cả sự nghiêm túc để mỗi khi khán giả xem những phân đoạn mình diễn, họ có thể cảm nhận được sự chân thực của nhân vật và những cảm xúc mà bộ phim mang lại.

- Trong quá trình làm nghề, có lời góp ý nào từ đạo diễn, đồng nghiệp hoặc thầy cô khiến anh thay đổi cách nhìn về diễn xuất?

Từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường đến khi may mắn được làm nghề, các thầy cô và đạo diễn luôn nhắc tôi phải sống thật với cảm xúc của nhân vật và cố gắng bằng 200% công sức cho mỗi vai diễn.

- Có điều gì anh từng nghĩ khi mới bước vào nghề nhưng sau trải nghiệm điện ảnh lại nhận ra thực tế hoàn toàn khác?

Ngày trước, tôi nhìn các anh chị diễn viên trên màn ảnh và nghĩ mọi thứ thật đẹp, thật chỉn chu. Những cảnh diễn giàu cảm xúc khiến tôi rất ngưỡng mộ và mong một ngày mình cũng có thể làm được.

Đến khi trực tiếp tham gia một bộ phim điện ảnh, tôi mới hiểu để có vài giây xuất hiện trên màn ảnh là cả một quá trình rất vất vả. Từ bối cảnh, thời tiết, tiến độ đến yêu cầu chuyên môn, mọi thứ đều đòi hỏi rất nhiều công sức.

Điều đó khiến tôi càng trân trọng từng phân đoạn mình được góp mặt. Có những cảnh chỉ xuất hiện khoảng 2-5 giây trên màn ảnh nhưng đoàn phim phải mất từ 1-2 ngày mới hoàn thành. Chẳng hạn, cảnh Phan Duy nhảy khỏi thuyền để Tâm có thể trở về đất liền chỉ xuất hiện vài giây trong phim nhưng đoàn quay liên tục từ 7h sáng hôm trước đến 7h sáng hôm sau. Hôm đó nhiệt độ chỉ khoảng 7-8 độ C, ê-kíp phải chuẩn bị nước ấm trên thuyền để giữ sức cho diễn viên.

- Có thói quen hay nguyên tắc nào anh luôn duy trì trước mỗi dự án để chuẩn bị cho vai diễn?

Điều tôi mong nhất là được nhận kịch bản sớm cùng những yêu cầu cụ thể từ đạo diễn và nhà sản xuất để có thời gian nghiên cứu nhân vật.

Khi đã nhận kịch bản, tôi gần như chỉ tập trung hoàn toàn vào vai diễn. Buổi tối trước khi ngủ, tôi vẫn nghĩ về các phân đoạn và hình dung cách thể hiện cho đến khi thiếp đi. Mỗi sáng, tôi đều bắt đầu bằng một cốc cà phê và cuốn kịch bản để khi bước vào trường quay có thể nhập vai ngay mà không cần xem lại.

- Sau vai chính đầu tiên, áp lực lớn nhất anh đang đối diện là gì?

Tôi nghĩ nghề nào cũng có áp lực. Điều quan trọng là mình không ngừng học hỏi, hoàn thiện chuyên môn và tích lũy thêm trải nghiệm sống. Tôi tin những khó khăn mình từng trải qua đều có thể trở thành chất liệu để nuôi cảm xúc khi hóa thân vào nhân vật, từ đó mang đến cho khán giả những điều chân thật hơn.

- Sau bộ phim này, tiêu chí lựa chọn kịch bản của anh có thay đổi?

Tôi không đặt ra tiêu chí cụ thể. Với tôi, mỗi kịch bản đều là kết quả của rất nhiều chất xám và công sức. Nếu được tin tưởng giao vai, tôi luôn sẵn sàng nhận thử thách.

- Nếu phải lựa chọn giữa một vai diễn nhiều thử thách nhưng khó tiếp cận số đông và một vai dễ tạo sức hút với khán giả, anh sẽ chọn điều gì?

Tôi sẽ ưu tiên vai diễn có nhiều thử thách vì mỗi nhân vật như vậy đều giúp mình học thêm về nghề và tích lũy nhiều kinh nghiệm.

Tôi không mong khán giả nhớ đến mình chỉ vì một vai diễn tạo hiệu ứng. Điều tôi mong hơn là mỗi lần xuất hiện trên màn ảnh, khán giả sẽ tin vào nhân vật tôi thể hiện và ghi nhận diễn xuất của mình.

- Theo anh, điều gì giúp một diễn viên trẻ được khán giả nhớ lâu hơn: sức ảnh hưởng trên mạng xã hội hay những vai diễn chất lượng?

Tôi chọn con đường chuyên môn. Điều tôi mong nhất là được khán giả công nhận bằng những vai diễn, chứ không phải vì vài nội dung trên mạng xã hội.

- Ngoài diễn xuất, điều gì giúp anh giữ được năng lượng tích cực trong những giai đoạn áp lực?

Đó là người yêu của tôi. Ba năm qua, cô ấy luôn ở bên động viên và tiếp thêm năng lượng mỗi khi tôi cảm thấy bế tắc hoặc mất phương hướng.

- Nếu nhìn về chặng đường 5 năm tới, anh mong khán giả sẽ nhắc đến Nguyễn Quang Thuận như thế nào?

Tôi mong mọi người vẫn nhớ đến Nguyễn Quang Thuận là một người con của quê hương Bắc Ninh, luôn tự hào là người Việt Nam và chăm chỉ lao động với nghề.

Tôi hy vọng sẽ có thêm nhiều cơ hội được làm nghề, được cống hiến và mang đến cho khán giả những thước phim có thể chạm đến cảm xúc của người xem.