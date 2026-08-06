Từng vỡ nợ hơn 1,5 tỷ đồng, 9X Nghệ An làm lại với nông sản sấy

Sau cú sốc kinh doanh, Vũ Văn Giáp trở về quê khởi nghiệp với nông sản sấy, hiện đạt doanh thu khoảng 500 triệu đồng mỗi tháng.

Từng gánh khoản nợ hơn 1,5 tỷ đồng sau khi việc kinh doanh đổ vỡ, Vũ Văn Giáp (sinh năm 1994) quyết định trở về quê ở phường Quỳnh Mai (Nghệ An) để bắt đầu lại. Hai năm sau, cơ sở nông sản sấy của anh đạt doanh thu khoảng 500 triệu đồng mỗi tháng.

Vũ Văn Giáp sơ chế củ cải trước khi đưa vào quy trình chế biến nông sản sấy tại vùng nguyên liệu ở Nghệ An. Ảnh: Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An.

Khởi nghiệp lại sau khoản nợ tiền tỷ

Vũ Văn Giáp sinh ra trong gia đình thuần nông ở vùng đất cát ven biển Nghệ An và là người duy nhất trong bốn anh chị em được học đại học. Sau khi tốt nghiệp, anh theo đuổi lĩnh vực truyền thông, đầu tư studio và phim trường. Tuy nhiên, các dự án không đạt kỳ vọng giữa đại dịch Covid-19 khiến hoạt động kinh doanh rơi vào bế tắc.

Theo Vietnamnet, cuối năm 2020, anh phải bán đất, bán ô tô để trả nợ nhưng vẫn còn gánh khoản nợ hơn 1,5 tỷ đồng.

"Tôi trở tay không kịp, toàn bộ vốn liếng đội nón ra đi. Để cầm cự, tôi phải vay nặng lãi nhưng vẫn không thể cứu vãn", anh Giáp nhớ lại.

Sau biến cố, anh gần như khép mình suốt nhiều tháng. Nhờ sự động viên của gia đình, anh dần lấy lại tinh thần, ra Hà Nội làm việc để ổn định cuộc sống trước khi trở về quê đầu năm 2024, bắt đầu hành trình khởi nghiệp lần thứ hai.

Bước ngoặt từ ruộng rau

Ban đầu, Giáp dự định xây dựng các kênh nội dung về cuộc sống nông thôn kết hợp làm tiếp thị liên kết. Tuy nhiên, sau nhiều tháng cùng gia đình canh tác, anh nhận ra bài toán lớn nhất của người nông dân không nằm ở khâu sản xuất mà ở đầu ra.

Bước ngoặt đến khi vụ rau cải của gia đình vào mùa thu hoạch nhưng không có thương lái thu mua. Chứng kiến mẹ gọi điện nhiều nơi vẫn không bán được hàng, anh quyết định tìm một hướng đi khác.

"Phải tự mình bán được sản phẩm, không thể phụ thuộc mãi vào thương lái", anh chia sẻ.

Thay vì bán nông sản tươi, Giáp lựa chọn chế biến sâu để gia tăng giá trị. Anh vay người thân gần 90 triệu đồng mua chiếc máy sấy nóng đầu tiên rồi bắt đầu thử nghiệm với các sản phẩm như su su sấy và củ cải sấy.

Những ngày đầu không hề dễ dàng. Sản phẩm còn khá mới trên thị trường, mỗi buổi livestream chỉ chốt được vài đơn hàng và không ít người hoài nghi về lựa chọn của anh.

Vũ Văn Giáp đóng gói các sản phẩm rau, củ sấy trước khi giao cho khách. Ảnh: Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An.

Mở rộng quy mô sản xuất

Theo Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An, kinh nghiệm nhiều năm làm truyền thông giúp Giáp kể câu chuyện về người nông dân bằng các video ngắn trên TikTok. Anh không chỉ giới thiệu sản phẩm mà còn chia sẻ quá trình canh tác, thu hoạch và chế biến nông sản, từ đó từng bước xây dựng niềm tin với khách hàng.

Sau khi đủ điều kiện mở giỏ hàng trên TikTok, anh đặt mục tiêu bán 1.000 đơn nông sản sấy.

"Tuy chưa phải là nhiều, mỗi ngày chỉ ra được trung bình 20 đơn, song điều giúp tôi có thêm động lực là khá nhiều khách hàng sau khi dùng sản phẩm đã quay lại tiếp tục mua, phản hồi tích cực về chất lượng", anh chia sẻ.

Chỉ sau 45 ngày livestream, đến đầu tháng 3/2025, anh hoàn thành mục tiêu 1.000 đơn hàng.

Lượng khách tăng dần giúp Giáp có điều kiện mở rộng quy mô sản xuất. Anh chuyển sang công nghệ sấy lạnh. Dù mỗi mẻ sấy kéo dài khoảng 21 giờ, phương pháp này giúp sản phẩm giữ được hương vị tự nhiên và nâng cao chất lượng.

Hiện cơ sở của anh vận hành bốn máy sấy với công suất khoảng 2 tấn nguyên liệu mỗi ngày, cho ra 80 - 90 kg thành phẩm. Các sản phẩm được bán với giá 330.000 - 350.000 đồng/kg.

Kênh TikTok hiện mang về gần 100 đơn hàng mỗi ngày. Có thời điểm, anh phải giới hạn nhận đơn vì không đủ hàng cung ứng. Doanh thu đạt khoảng 500 triệu đồng mỗi tháng.

Mô hình cũng tạo việc làm ổn định cho 12 lao động địa phương với mức thu nhập 7-8 triệu đồng/tháng.

Vũ Văn Giáp phát triển vùng nguyên liệu, góp phần nâng giá trị nông sản thay vì chỉ bán tươi. Ảnh: Vietnamnet.

Các sản phẩm nông sản sấy do cơ sở của Vũ Văn Giáp chế biến và đưa ra thị trường. Ảnh: VnBusiness.

Giáp đang chuẩn bị thành lập hợp tác xã và đăng ký xây dựng sản phẩm OCOP cho nông sản sấy. Ông Nguyễn Cảnh Tuỵ, Chủ tịch Hội Nông dân phường Quỳnh Mai, đánh giá mô hình bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần tiêu thụ nông sản địa phương, nâng cao giá trị sản phẩm và mở thêm hướng phát triển cho người dân.