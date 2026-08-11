Lâm Bảo Châu đồng hành cùng Lệ Quyên trên con đường nghệ thuật thế nào?

Ở MV mới của Lệ Quyên, Lâm Bảo Châu lên ý tưởng, viết kịch bản, làm phó đạo diễn và góp phần định hình cách nữ ca sĩ thể hiện.

Trong "Giá như anh là em", Lâm Bảo Châu phụ trách ý tưởng, kịch bản và làm phó đạo diễn. Trên trang cá nhân, nam người mẫu cho biết ý tưởng được cân nhắc, chỉnh sửa trong hơn một tháng, còn quá trình thực hiện MV kéo dài khoảng 5 ngày.

Sau khi quyết định đưa toàn bộ bối cảnh vào studio, anh xây dựng câu chuyện xoay quanh nỗi buồn và sự tiếc nuối của một cô gái trong tình yêu. Các yếu tố như nước, gương, mưa và ánh sáng phản chiếu được sử dụng để chuyển tải tâm trạng nhân vật.

Lâm Bảo Châu tham gia nhiều công việc phía sau máy quay trong quá trình thực hiện MV "Giá như anh là em". Ảnh: FB Lâm Bảo Châu.

Theo Lâm Bảo Châu, anh đưa ra "cái sườn", còn đạo diễn Đăng Khoa phát triển thành hành trình hình ảnh hoàn chỉnh. Nhân vật nữ lần lượt đi qua những không gian tượng trưng cho tình yêu, hiện tại và ký ức.

Cảnh mưa là một trong những chi tiết Lâm Bảo Châu muốn giữ. Khi ê-kíp cân nhắc phương án khác, anh vẫn bảo vệ ý tưởng ban đầu. "Không cần đẹp theo kiểu an toàn. Tôi muốn nhìn thấy sự trần trụi của hai con người đang đau", anh chia sẻ trên trang cá nhân.

Lâm Bảo Châu cũng trực tiếp góp ý cách Lệ Quyên thể hiện nhân vật. Anh muốn nữ ca sĩ tiết chế cách chớp mắt và ngôn ngữ cơ thể quen thuộc, tập trung chuyển tải cảm xúc qua ánh mắt.

"Mục tiêu đơn giản thôi: Đừng để mọi người nhìn thấy Lệ Quyên quen thuộc. Hãy nhìn thấy nhân vật", anh chia sẻ.

Lâm Bảo Châu góp ý cách Lệ Quyên thể hiện nhân vật, hướng đến hình ảnh khác với phong cách quen thuộc của nữ ca sĩ. Ảnh: FB Lệ Quyên.

Với phần vũ đạo, Lâm Bảo Châu nghĩ đến Khánh Thi và Phan Hiển vì cho rằng kỹ thuật dancesport của cặp đôi phù hợp tinh thần câu chuyện. Cả hai có khoảng một đêm tập luyện trước khi ghi hình.

Sau ghi hình, anh tiếp tục theo sát khâu hậu kỳ. Tuyến dựng chính được điều chỉnh khoảng ba lần. Đến 15h ngày phát hành, trước thời điểm MV dự kiến lên sóng lúc 20h, Lâm Bảo Châu và đạo diễn vẫn trao đổi để hoàn thiện sản phẩm.

Sau khi MV ra mắt, điều khiến anh hài lòng là nhận được nhận xét Lệ Quyên "khác hẳn mọi khi". Với Lâm Bảo Châu, phản hồi này cho thấy mục tiêu xây dựng hình ảnh khác cho nữ ca sĩ đã phần nào đạt được.

Lệ Quyên trong MV "Giá như anh là em", sản phẩm Lâm Bảo Châu tham gia lên ý tưởng, viết kịch bản và làm phó đạo diễn. Ảnh: FB Lệ Quyên.

Trước "Giá như anh là em", Lâm Bảo Châu đảm nhận vai trò diễn viên, biên kịch và đạo diễn trong "Tình chỉ đẹp khi vừa bắt đầu" ra mắt tháng 6/2024 của Lệ Quyên.

Theo Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội, MV được ghi hình tại Mỹ với các bối cảnh như sa mạc Nevada, tuyết trắng và thành phố Las Vegas. Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu cùng xuất hiện trong câu chuyện về những cung bậc của tình yêu.

Trước đó, tháng 1/2022, nam người mẫu góp mặt trong "Tình chết trong hững hờ". Theo Znews, phần lớn MV là màn độc diễn của Lệ Quyên, trong khi Lâm Bảo Châu chỉ xuất hiện khoảng 15 giây cuối và được quay từ phía sau.

Ở đoạn kết, Lệ Quyên quay sang nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng.

Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu đồng hành trong cuộc sống lẫn các dự án nghệ thuật. Ảnh: FB Lâm Bảo Châu.

Bên cạnh công việc phía sau máy quay, Lâm Bảo Châu vẫn muốn trở lại diễn xuất. Anh cho biết ban đầu từng muốn phát triển ý tưởng "Giá như anh là em" thành một kịch bản phim và tự đảm nhận một vai.

"Lúc đầu tôi định chuyển nó thành một kịch bản phim drama và thậm chí còn định 'xin' một chân trong vai diễn đó luôn. Vì mê và nhớ diễn quá", Lâm Bảo Châu chia sẻ trên trang cá nhân.

>> Mời quý độc giả nghe một trích đoạn ca khúc "Giá như anh là em" của ca sĩ Lệ Quyên. Nguồn Vietnamnet.