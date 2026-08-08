Trấn Thành gây chú ý với 'Em' và dự án điện ảnh Hàn Quốc

Trấn Thành trở lại ghế đạo diễn với "Em", đồng thời thử sức diễn xuất trong dự án Hàn Quốc quy tụ Park Bo Gum, Joo Won.

"Em", dự án mới do Trấn Thành đạo diễn, vừa khai máy và dự kiến ra rạp mùng 1 Tết Nguyên đán 2027. Trước đó, nam nghệ sĩ sang Hàn Quốc tham gia "The Sword - Rebirth of the Red Wolf", cùng Park Bo Gum, Joo Won, Jung Jae Young và Lee Sun Bin.

Lựa chọn "Em" vào phút chót

Theo VOV, Trấn Thành chuẩn bị thực hiện một câu chuyện khác, song thay đổi kế hoạch sau khi dành nhiều cảm xúc cho "Em".

“Vốn Thành đang chuẩn bị cho một câu chuyện khác, nhưng sự rung động đối với câu chuyện của 'Em' mãnh liệt đến mức mình quyết định để dành dự án kia cho một thời điểm thích hợp hơn”, Trấn Thành chia sẻ.

Những thay đổi cũng diễn ra trong quá trình chuẩn bị. Một số nhân sự và diễn viên được lựa chọn khá sát ngày khai máy. Nam đạo diễn cho rằng những điều đến tự nhiên có thể tạo nên sự kết nối với tác phẩm.

"Thành tin vào sắp đặt của vũ trụ, những gì xảy ra tự nhiên nhất sẽ chạm đến khán giả nhiều nhất", anh nói.

Trấn Thành trong lễ khai máy dự án điện ảnh "Em". Ảnh: FB Trấn Thành.

Hiện nội dung, chủ đề và dàn diễn viên của "Em" vẫn được giữ kín. Nhà sản xuất cho biết các thông tin sẽ lần lượt được hé lộ trong thời gian tới.

Dự án mới nối tiếp chuỗi phim đạt doanh thu hàng trăm tỷ đồng của Trấn Thành. Theo Znews, 5 tác phẩm anh đạo diễn gồm "Bố già", "Nhà bà Nữ", "Mai", "Bộ tứ báo thủ" và "Thỏ ơi" đều vượt mốc 100 tỷ đồng tại phòng vé.

Trong đó, "Mai" đạt hơn 550 tỷ đồng. Tổng doanh thu phòng vé của 5 phim do Trấn Thành đạo diễn đã vượt 2.000 tỷ đồng, theo Znews.

Sau chuỗi tác phẩm trên, "Em" được quan tâm ở câu chuyện Trấn Thành sẽ lựa chọn đề tài, cách kể và dàn diễn viên ra sao.

Hóa thân thành Tiết Nhân Quý

Trước khi khai máy "Em", Trấn Thành có thời gian làm việc tại Hàn Quốc khi tham gia "The Sword - Rebirth of the Red Wolf".

Theo Tiền Phong dẫn Dispatch, teaser toàn cầu đầu tiên của phim được công bố ngày 7/5. Poster giới thiệu Park Bo Gum, Joo Won, Trấn Thành, Jung Jae Young và Lee Sun Bin.

Trong phim, Trấn Thành đảm nhận vai Sol In Gwi (Tiết Nhân Quý). Nam diễn viên cho biết để chuẩn bị cho nhân vật, anh phải học ba thứ tiếng gồm tiếng Trung (Hán ngữ cổ), tiếng Đột Quyết và tiếng Mông Cổ.

"Tôi vinh dự khi được góp mặt trong một bom tấn Hàn. Tôi sẽ cố gắng để không phụ lòng khán giả yêu điện ảnh, những người hâm mộ đã ủng hộ tôi suốt hai thập niên làm nghề", Trấn Thành chia sẻ.

Trấn Thành trong thời gian tham gia dự án điện ảnh "The Sword - Rebirth of the Red Wolf" tại Hàn Quốc. Ảnh: Tiền Phong.

Phim bắt đầu ghi hình từ tháng 3 và được sản xuất với mục tiêu phát hành trong năm 2027.

Vai Tiết Nhân Quý đánh dấu một thử sức khác của Trấn Thành trên màn ảnh. Bên cạnh yêu cầu học ba ngôn ngữ để chuẩn bị cho nhân vật, anh còn có cơ hội trải nghiệm cách vận hành của một đoàn phim Hàn Quốc.

Trấn Thành cho biết thời gian làm việc tại đây giúp anh học hỏi thêm nhiều điều và mong muốn áp dụng những kinh nghiệm phù hợp vào "Em". Trong đó, nam đạo diễn đặc biệt ấn tượng với cường độ làm việc và tinh thần trách nhiệm của ê-kíp.

“Ê-kíp làm việc liên tục và luôn giữ tinh thần trách nhiệm cực kỳ cao. Thành luôn yêu mến, ngưỡng mộ và biết ơn những người đặt trách nhiệm lên đầu. Thành hy vọng ê-kíp của 'Em' cũng sẽ làm tốt nhất có thể những gì cần làm nhất cho dự án này", Trấn Thành chia sẻ.