Tốt nghiệp Luật loại giỏi, cô gái Gen Z về quê bán nông sản online

Từ những chuyến tìm hiểu nông sản địa phương, Đặng Thị Ngọc Hà dùng nội dung số để kể câu chuyện về người sản xuất.

Tốt nghiệp Đại học Luật TP HCM loại giỏi, Đặng Thị Ngọc Hà (sinh năm 2001, trú tại phường Tây Hiếu, Nghệ An) chọn trở về quê sau khi ra trường. Từ những chuyến tìm hiểu đời sống và sản xuất tại địa phương, cô dần tìm thấy một hướng đi mới.

Tìm hướng đi cho nông sản quê nhà

“Bố mất sớm, nhà chỉ còn 2 mẹ con, nên sau khi tốt nghiệp em muốn về quê để được ở gần mẹ. Dù em biết rằng công việc chuyên ngành của mình ở quê là rất ít cơ hội, nhưng chỉ cần được ở gần mẹ là em vui lắm rồi”, Ngọc Hà chia sẻ.

Trong quá trình tìm hiểu, Hà nhận ra quê hương có nhiều sản phẩm mà trước đó chính cô cũng chưa biết đến. Cô nhận thấy các kênh trực tuyến có thể mở thêm cơ hội tiếp cận người tiêu dùng.

Từ đó, Hà đi nhiều địa phương trong tỉnh, gặp các hộ dân để tìm hiểu từng mặt hàng, cách sản xuất và câu chuyện phía sau. Những chuyến đi cũng trở thành nguồn tư liệu để cô xây dựng nội dung trên mạng xã hội.

Ngọc Hà tìm hiểu các sản phẩm địa phương để giới thiệu tới người tiêu dùng qua nền tảng số. Ảnh: Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An.

Kể câu chuyện sản phẩm trên TikTok

Bước ngoặt đến khi Hà giới thiệu hương trầm của làng nghề Quỳ Châu trên TikTok. Thay vì chỉ quảng bá mặt hàng, cô kể câu chuyện về nghề truyền thống và những người trực tiếp làm ra sản phẩm.

Hình ảnh bà con se hương bằng tay, những mẻ hương phơi dưới nắng trở thành chất liệu cho các video. Cách giới thiệu gần gũi này giúp Hà nhận hàng trăm đơn hàng chỉ sau vài ngày.

Sau kết quả ban đầu, Hà tiếp tục liên kết với các hộ dân, hợp tác xã và mở rộng các mặt hàng được giới thiệu. Nội dung trên kênh cũng có thêm hình ảnh về vùng sản xuất, quá trình thu hoạch và đóng gói.

Cô trực tiếp đến vùng trồng, đồng hành cùng người dân trong quá trình thu hoạch nông sản. Ảnh: Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An.

Hà thường ghi lại những khoảnh khắc đời thường như ra đồng, cùng bà con thu hoạch hay chuẩn bị từng đơn hàng. Qua đó, người xem có thể hiểu rõ hơn về nguồn gốc và hành trình của mỗi mặt hàng.

“Người mua hàng không chỉ vì chất lượng, mà vì tin vào người bán”, Hà chia sẻ.

Từ các vùng sản xuất, Ngọc Hà ghi lại hình ảnh thực tế để xây dựng nội dung giới thiệu nông sản quê hương. Ảnh: Dân Việt.

Kênh TikTok của Hà đạt hàng chục nghìn lượt theo dõi. Nhiều hộ dân có nguồn thu ổn định, thậm chí cao hơn 20-30% nhờ sản phẩm được bán đúng giá trị.

Mở rộng mô hình liên kết

Sau những kết quả bước đầu, Hà hướng đến phát triển mô hình ở quy mô lớn hơn. Cô dự kiến chuyển từ hộ kinh doanh cá thể sang hợp tác xã nhằm tăng cường liên kết, bao tiêu sản phẩm.

Song song với kế hoạch này, Hà tiếp tục phát triển các kênh truyền thông cá nhân, chia sẻ cách làm nông nghiệp ứng dụng khoa học công nghệ, hướng tới sản phẩm sạch và giảm sử dụng hóa chất.

Ngọc Hà giới thiệu nhiều đặc sản, nông sản Nghệ An tới khách hàng qua các kênh trực tuyến. Ảnh: Tạp chí Doanh nghiệp và Kinh tế xanh.

Ông Ngô Xuân Đồng, Phó Trưởng phòng Kinh tế phường Tây Hiếu, đánh giá đây là hướng đi phù hợp với xu thế phát triển nông nghiệp gắn với chuyển đổi số.

“Địa phương luôn khuyến khích và tạo điều kiện để những mô hình như của Hà phát triển, qua đó thúc đẩy tiêu thụ nông sản và phát triển kinh tế tại chỗ”, ông Đồng chia sẻ.

Với định hướng xây dựng thương hiệu “Hà xứ Nghệ”, Ngọc Hà đang từng bước mở rộng liên kết với các hộ dân và hợp tác xã, hướng tới đưa thêm sản phẩm quê hương đến người tiêu dùng.