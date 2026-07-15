Xuân Mai trở lại âm nhạc sau nhiều năm vắng bóng, kết hợp cùng Xuân Nghi

Từng là “thần đồng âm nhạc”, Xuân Mai nay trở lại với sản phẩm mới sau nhiều năm ưu tiên cuộc sống gia đình.

Trên trang cá nhân, Xuân Mai thông báo ca khúc "Có ai quan tâm mình đâu" sẽ ra mắt lúc 19h ngày 17/7 trên YouTube và các nền tảng nhạc số. Nữ ca sĩ gọi đây là "một cột mốc rất đặc biệt" trong hành trình của mình, đồng thời gửi lời cảm ơn Xuân Nghi vì đã cùng cô thực hiện dự án sau nhiều năm chờ đợi.

Xuân Mai lần đầu kết hợp cùng Xuân Nghi (phải). Ảnh: FB Xuân Mai.

Xuân Nghi cho biết cô rất hạnh phúc và tự hào khi được đồng hành cùng Xuân Mai trong lần trở lại này. Theo nữ ca sĩ, đây không chỉ là màn kết hợp đầu tiên của hai chị em mà còn là dịp để cả hai cùng thu âm, quay MV và dành nhiều thời gian tâm sự, cập nhật những đổi thay trong cuộc sống sau nhiều năm.

Theo Tiền Phong, "Có ai quan tâm mình đâu" là một trong những ca khúc thuộc mini album mới của Xuân Nghi. Đây cũng là sản phẩm đánh dấu màn tái xuất của Xuân Mai sau thời gian dài gần như vắng bóng khỏi các hoạt động âm nhạc.

Xuân Mai sinh năm 1995, nổi tiếng từ năm 2 tuổi với album "Con cò bé bé". Với giọng hát trong trẻo và phong cách biểu diễn tự tin, cô nhanh chóng trở thành hiện tượng nhạc thiếu nhi qua các ca khúc như "Con cò bé bé", "Cháu yêu bà". Theo Znews, khi mới 5 tuổi, Xuân Mai đã tổ chức liveshow riêng và biểu diễn trước hàng nghìn khán giả.

Theo Vietnamnet, năm 9 tuổi, Xuân Mai cùng gia đình sang Mỹ định cư để tập trung học tập. Năm 2009, cô từng trở về Việt Nam với mong muốn tiếp tục ca hát nhưng không gắn bó lâu dài, sau đó quay lại Mỹ.

Năm 2016, Xuân Mai kết hôn với một Việt kiều Mỹ ở tuổi 21. Ba năm tiếp theo, cô lần lượt sinh ba người con. Nữ ca sĩ cho biết việc sinh các con gần nhau là lựa chọn chủ động để thuận tiện chăm sóc và đưa đón con đi học.

Lý giải quãng thời gian rời xa sân khấu, Xuân Mai cho biết cô ưu tiên xây dựng tổ ấm và cảm thấy hạnh phúc với lựa chọn đó. Theo nữ ca sĩ, gia đình luôn yêu thương, ủng hộ quyết định của cô. Cô cũng quan niệm mỗi người đều phải đưa ra lựa chọn trong cuộc sống và không thể có mọi điều tốt đẹp cùng một lúc.

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