Người phụ nữ 51 tuổi có khối u xơ tử cung lớn bằng thai 14 tuần

Thay vì phẫu thuật, người phụ nữ 51 tuổi được nút động mạch tử cung dưới DSA, hồi phục nhanh và xuất viện sau 5 ngày.

Để u xơ nhiều năm, rong kinh kéo dài, khối u phát triển lớn

Chị N.T.B.T., 51 tuổi, ngụ Vĩnh Long, được phát hiện u xơ tử cung cách đây khoảng 5 năm. Thời điểm đó, khối u còn nhỏ nên người bệnh được điều trị bằng thuốc và theo dõi định kỳ.

Tuy nhiên, theo thời gian, khối u tiếp tục phát triển. Chị thường xuyên đau tức vùng bụng dưới, rong kinh kéo dài, cơ thể mệt mỏi, ảnh hưởng đáng kể đến sinh hoạt và công việc.

Lo lắng tình trạng bệnh diễn tiến nặng, chị đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long thăm khám.

Tại khoa Sản Phụ khoa, sau thăm khám lâm sàng, siêu âm và chụp cộng hưởng từ (MRI), các bác sĩ xác định người bệnh có khối u xơ tử cung kích thước lớn, tương đương thai 14 tuần tuổi.

Rong kinh kéo dài do u xơ tử cung có thể khiến người bệnh mất máu trong thời gian dài, dẫn đến thiếu máu mạn tính nếu không được phát hiện và điều trị phù hợp.

Khối u xơ tử cung to tương đương thai 4 tháng trên phim chụp - Ảnh BVCC

Nút mạch thay cho cuộc phẫu thuật lớn

Trước tình trạng của người bệnh, các bác sĩ tư vấn những phương pháp điều trị phù hợp, gồm bóc nhân xơ, cắt tử cung và can thiệp nút mạch tử cung.

Với mong muốn bảo tồn tử cung và tránh một cuộc phẫu thuật lớn, chị T. lựa chọn phương pháp nút mạch tử cung.

Ca can thiệp được thực hiện bởi ê-kíp Đơn vị Can thiệp mạch, dưới sự hỗ trợ của hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA).

Thay vì phẫu thuật mở, bác sĩ tạo một đường chọc nhỏ tại động mạch cổ tay, sau đó đưa vi ống thông đến động mạch tử cung. Vật liệu gây tắc được bơm qua ống thông nhằm làm giảm hoặc ngăn dòng máu nuôi khối u.

Ca can thiệp kéo dài khoảng một giờ, diễn ra thuận lợi. Sau can thiệp, sức khỏe người bệnh ổn định. Chỉ một ngày sau, tình trạng đau tức bụng giảm rõ rệt, rong kinh được cải thiện. Sau 5 ngày điều trị, chị được xuất viện và trở lại sinh hoạt bình thường.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á cho biết, nút động mạch tử cung là một phương pháp can thiệp ít xâm lấn, có thể được chỉ định cho những trường hợp u xơ tử cung phù hợp. Phương pháp này có ưu điểm là không cần phẫu thuật mở, lượng máu mất ít, hạn chế đau sau can thiệp và thời gian hồi phục thường nhanh hơn so với phẫu thuật lớn.

Tuy nhiên, không phải mọi trường hợp u xơ tử cung đều phù hợp với nút mạch. Việc lựa chọn phương pháp điều trị cần căn cứ vào kích thước, vị trí, số lượng nhân xơ, triệu chứng, tình trạng sức khỏe và nhu cầu sinh sản của từng người bệnh.

Ê-kíp can thiệp cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

U xơ tử cung có thể gây thiếu máu

U xơ tử cung là bệnh lý phụ khoa lành tính thường gặp, đặc biệt ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản và nhóm 35–50 tuổi. Phần lớn trường hợp không nguy hiểm, nhưng khi khối u phát triển lớn hoặc nằm ở vị trí gây triệu chứng, bệnh có thể ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe.

Các biểu hiện thường gặp gồm rong kinh, cường kinh, đau hoặc cảm giác nặng vùng chậu, đau tức bụng dưới. Một số trường hợp khối u lớn có thể gây chèn ép bàng quang, dẫn đến bí tiểu hoặc ảnh hưởng đường tiêu hóa, gây táo bón. Mất máu kéo dài do rong kinh cũng có thể dẫn đến thiếu máu.

Các bác sĩ khuyến cáo phụ nữ nên khám phụ khoa định kỳ để phát hiện và theo dõi u xơ tử cung. Khi xuất hiện tình trạng rong kinh kéo dài, lượng kinh nhiều bất thường, đau vùng bụng dưới, bụng to bất thường hoặc có biểu hiện thiếu máu không rõ nguyên nhân, cần đến cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám.

Việc phát hiện sớm giúp đánh giá chính xác tình trạng khối u và lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp. Với những trường hợp có chỉ định, các kỹ thuật can thiệp ít xâm lấn như nút động mạch tử cung có thể mở thêm lựa chọn điều trị, đặc biệt đối với người bệnh có nhu cầu bảo tồn tử cung.

Khi nào phụ nữ có u xơ tử cung cần đi khám? - Rong kinh, cường kinh kéo dài hoặc lượng máu kinh tăng bất thường. - Đau, tức hoặc nặng vùng bụng dưới, vùng chậu. - Bụng to bất thường không rõ nguyên nhân. - Mệt mỏi, chóng mặt, da xanh do nghi ngờ thiếu máu. - Có triệu chứng chèn ép như tiểu khó, bí tiểu hoặc táo bón. - Được phát hiện u xơ tử cung nhưng chưa được theo dõi định kỳ.

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