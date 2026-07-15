Nữ ca sĩ Hoàng Yến Chibi hết mình với diễn xuất

Từ "Tháng năm rực rỡ" đến "Mẹ ơi, về nhà", Hoàng Yến Chibi luôn đầu tư kỹ lưỡng cho mỗi nhân vật, từ học ngoại ngữ đến nghiên cứu tâm lý vai diễn.

Sau bốn năm vắng bóng trên màn ảnh rộng, Hoàng Yến Chibi trở lại với "Mẹ ơi, về nhà". Theo Vietnamnet, trong dự án hợp tác Việt - Hàn, nữ diễn viên sinh năm 1995 đảm nhận vai Diễm My - một ca sĩ người Việt chật vật mưu sinh tại Hàn Quốc.

Để chuẩn bị cho vai diễn, cô dành ba tháng học tiếng Hàn nhằm phục vụ việc học thoại và diễn xuất. Nữ diễn viên cho biết, quá trình làm việc cùng ê-kíp hai nước giúp cô học hỏi thêm về tác phong làm nghề cũng như cách phối hợp trên trường quay.

Đóng cặp với Lee Yi Kyung, Hoàng Yến Chibi cho biết, cô không gặp nhiều áp lực. Theo nữ diễn viên, bạn diễn người Hàn Quốc thân thiện, hài hước và thường xuyên trao đổi để cả hai tạo sự ăn ý trong từng phân cảnh.

"Mẹ ơi, về nhà" kể về Huy Hoàng (Lee Yi Kyung) - người đàn ông bị bỏ rơi tại Hàn Quốc từ nhỏ. Sau khi mẹ nuôi qua đời, anh mang tro cốt bà trở về Việt Nam và bắt đầu hành trình tìm lại cội nguồn. Trên đường đi, Huy Hoàng gặp Diễm My, từ đó cả hai cùng đồng hành và trải qua nhiều biến cố.

Hoàng Yến Chibi trên hậu trường phim "Mẹ ơi, về nhà". Ảnh: FB Hoàng Yến Chibi.

Đây không phải lần đầu Hoàng Yến Chibi góp mặt trong một dự án hợp tác Việt - Hàn. Trước đó, cô đóng cặp với tài tử Sung Hoon trong phim truyền hình "Siêu sao mờ ám" (2020).

Chia sẻ với Saostar khi tham gia bộ phim này, Hoàng Yến Chibi cho biết cô xem đây là cơ hội để học hỏi kinh nghiệm từ ê-kíp quốc tế và thử sức ở một dự án hợp tác nước ngoài. Theo nữ diễn viên, thử thách lớn nhất là rào cản ngôn ngữ và quỹ thời gian ngắn để làm quen với bạn diễn. Cô chủ động học tiếng Hàn trước khi bấm máy và nhanh chóng thích nghi sau khoảng một tuần làm việc cùng đoàn phim.

Hoàng Yến Chibi bén duyên với diễn xuất từ khá sớm. Theo Tiền Phong, năm 2012, cô có vai đầu tay là Chi Bi trong sitcom "Cửa sổ thủy tinh". Hình ảnh cô gái tinh nghịch, đáng yêu cùng lối diễn xuất tự nhiên giúp nữ diễn viên trẻ nhận được sự yêu mến của khán giả, đồng thời mở ra cơ hội góp mặt ở nhiều dự án phim sau đó.

Tuy nhiên, bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Hoàng Yến Chibi đến vào năm 2018 với "Tháng năm rực rỡ" của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng - phiên bản Việt của bộ phim Hàn Quốc "Sunny".

Trong phim, cô hóa thân thành Hiểu Phương, nữ sinh từ vùng quê Phan Rí lên thành phố học tập, mang vẻ hồn nhiên, trong trẻo và giàu khát vọng. Theo Nhân Dân, vai diễn này không chỉ giúp Hoàng Yến Chibi đến gần hơn với khán giả yêu điện ảnh mà còn chinh phục giới chuyên môn. Cô giành "cú đúp" Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Giải Cánh diều 2018 và Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 21.

Nữ ca sĩ trong phim "Tháng năm rực rỡ". Ảnh: Znews.

Khi đóng “Tháng năm rực rỡ”, Hoàng Yến Chibi nhận đánh giá tích cực từ đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Trên VTV, đạo diễn cho biết nữ diễn viên là phát hiện khiến anh cảm thấy may mắn nhất của dự án.

Theo Nguyễn Quang Dũng, khả năng ca hát, vũ đạo cùng nguồn năng lượng tích cực của Hoàng Yến Chibi đã mang đến nhiều ý tưởng mới trong quá trình xây dựng nhân vật Hiểu Phương, tạo nên những nét khác biệt so với phiên bản gốc của Hàn Quốc.

Hoàng Yến Chibi vừa ca hát vừa đóng phim. Ảnh: FB Hoàng Yến Chibi.

Chia sẻ về quan điểm làm nghề, Hoàng Yến Chibi cho biết cô không xem vai diễn nào là dễ hay khó hơn. Theo nữ diễn viên, mỗi nhân vật đều có tính cách, màu sắc và thử thách riêng nên không thể đặt lên bàn cân so sánh.

Để chuẩn bị cho mỗi vai diễn, điều cô làm nhiều nhất trước khi bấm máy là đọc kịch bản hàng chục lần, phân tích tâm lý nhân vật và tập diễn một mình trước gương. Dù đảm nhận vai chính hay vai phụ, Hoàng Yến Chibi luôn làm việc với tinh thần nghiêm túc và chuyên nghiệp, mong truyền tải trọn vẹn tinh thần của nhân vật cũng như dụng ý của đạo diễn.

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