[e-Magazine] Nguyễn Trinh: Diễn xuất là con đường tôi muốn theo đuổi lâu dài

Từng được cộng đồng mạng biết đến nhờ gương mặt được nhận xét mang nét đẹp của Thúy Kiều, Nguyễn Trinh sớm có cơ hội thử sức với công việc mẫu ảnh. Nhưng với cô gái xứ Nghệ, đó chỉ là điểm khởi đầu. Điều cô hướng tới là khẳng định mình bằng diễn xuất. Hành trình ấy bắt đầu với vai Ly trong bộ phim truyền hình “Mùa hè năm ấy”.

Chia sẻ với PV Tri thức và Cuộc sống, Nguyễn Trinh cho biết cô đã vượt qua ba vòng casting trước khi được ê-kíp “Mùa hè năm ấy” lựa chọn.

"Mỗi vòng casting đều giúp tôi hiểu nhân vật hơn và có cơ hội thể hiện màu sắc của mình. Khi biết mình được chọn, tôi rất vui vì đó là thành quả sau quá trình chuẩn bị nghiêm túc", nữ diễn viên chia sẻ.

Niềm vui nhanh chóng nhường chỗ cho thử thách. Lần đầu đứng trước máy quay, Trinh vừa làm quen với nhịp làm việc của đoàn phim, vừa phải hóa thân vào một nhân vật có tính cách gần như trái ngược với mình. Nếu Ly là cô gái cởi mở, giàu năng lượng và luôn chủ động bộc lộ cảm xúc, thì ngoài đời cô lại khá hướng nội, ít nói và thường chọn cách quan sát nhiều hơn thể hiện.

"Điều khó nhất với tôi là phải bước ra khỏi vùng tính cách quen thuộc để tìm đúng nguồn năng lượng của Ly mà vẫn giữ được sự tự nhiên", cô nói.

Để đến gần nhân vật hơn, Trinh dành nhiều thời gian tìm hiểu tâm lý của Ly, đặt bản thân vào từng hoàn cảnh thay vì cố gắng biểu đạt cảm xúc theo khuôn mẫu. Sau mỗi cảnh quay, cô chủ động lắng nghe góp ý từ đạo diễn để điều chỉnh cách thể hiện và rút kinh nghiệm cho những phân đoạn tiếp theo.

Nếu vai Ly giúp Nguyễn Trinh vượt qua giới hạn của bản thân, thì phim trường lại dạy cô những bài học đầu tiên về nghề diễn. Sự đồng hành của đạo diễn, các diễn viên và ê-kíp, cùng cách mọi người nghiên cứu kịch bản, trao đổi trước mỗi phân cảnh hay giữ sự tập trung trong suốt buổi quay, giúp cô nhận ra diễn xuất chưa bao giờ là nỗ lực của riêng một cá nhân.

"Được làm việc cùng mọi người là trải nghiệm rất đáng quý. Ngoài việc có thêm những người bạn đồng hành, tôi còn học được nhiều điều từ cách các bạn chuẩn bị cho vai diễn và làm việc trên phim trường. Những lúc còn bỡ ngỡ, tôi cũng nhận được rất nhiều sự hỗ trợ, nhờ vậy mà tự tin hơn", cô chia sẻ.

Nếu trên lớp, sinh viên có thời gian tìm hiểu nhân vật và hoàn thiện từng bài tập, thì trên phim trường, mọi thứ diễn ra với nhịp độ nhanh hơn, đòi hỏi người diễn viên phải thích nghi và giữ cảm xúc xuyên suốt.

"Ở trường, tôi được học những nền tảng về diễn xuất. Nhưng chỉ khi trực tiếp đứng trước máy quay, tôi mới thật sự cảm nhận được nhịp độ làm việc và những yêu cầu của nghề. Chính phim trường đã giúp tôi trưởng thành hơn", nữ diễn viên bộc bạch.

Sau những trải nghiệm đầu tiên với màn ảnh, Nguyễn Trinh càng tin diễn xuất là con đường mình muốn theo đuổi lâu dài. Thay vì đặt áp lực phải nổi tiếng sau vai diễn đầu tay, nữ diễn viên sinh năm 2005 chọn tiến từng bước, tích lũy kinh nghiệm và hoàn thiện bản thân qua mỗi dự án.

Từng có thời gian làm mẫu ảnh, Trinh cho biết công việc này giúp cô tự tin hơn trước ống kính. Tuy nhiên, khi đến với diễn xuất, cô nhận ra điều giữ chân khán giả không nằm ở ngoại hình, mà ở cảm xúc và câu chuyện người diễn viên truyền tải qua từng nhân vật.

"Ngoại hình có thể khiến một người được chú ý ở lần đầu gặp gỡ, nhưng chính nhân vật và cảm xúc mình mang đến mới là điều có thể ở lại với khán giả lâu hơn. Tôi muốn mọi người nhìn thấy ở mình không chỉ là một gương mặt có thể lên hình, mà là một người trẻ thực sự nghiêm túc với nghề", Trinh chia sẻ.

Trên hành trình theo đuổi nghệ thuật, gia đình là chỗ dựa tinh thần quan trọng của nữ diễn viên trẻ. Ban đầu, bố mẹ cô không khỏi lo lắng khi con gái lựa chọn một công việc nhiều thử thách và tương lai khó đoán. Nhưng khi chứng kiến Trinh kiên trì học tập, nỗ lực nắm bắt từng cơ hội và quyết tâm theo đuổi diễn xuất, sự băn khoăn dần được thay bằng niềm tin và sự ủng hộ.

"Bố mẹ có thể vẫn lo cho tôi, nhưng thay vì ngăn cản, bố mẹ thường nhắc tôi cố gắng, làm nghề tử tế. Với tôi, sự ủng hộ ấy không chỉ là niềm vui mà còn là động lực để có trách nhiệm hơn với lựa chọn của mình", cô bộc bạch.

Hiện Nguyễn Trinh không kỳ vọng sự nổi tiếng sẽ đến thật nhanh. Điều cô mong muốn là được thử sức với nhiều dạng nhân vật, đặc biệt là những vai có chiều sâu tâm lý hoặc số phận khác xa bản thân.

"Mỗi vai diễn đều là một lần thử thách. Tôi muốn được đặt mình vào những hoàn cảnh rất khác ngoài đời để xem mình có thể đi xa đến đâu với nhân vật", nữ diễn viên chia sẻ.

Con đường phía trước của Nguyễn Trinh có thể còn nhiều thử thách. Nhưng với cô gái 21 tuổi, điều quan trọng không phải đi nhanh đến đâu, mà là mỗi lần đứng trước máy quay đều học thêm một điều mới và trưởng thành hơn với nghề. Từng trải nghiệm hôm nay sẽ là nền tảng để cô tiến gần hơn đến hình mẫu diễn viên mà mình mong muốn.