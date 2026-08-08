Thói quen đọc sách từ nhỏ của Hoa hậu Mai Phương Thúy

Từ văn học kinh điển đến sách kinh tế, Mai Phương Thúy duy trì thói quen đọc nhưng ngày càng chọn lọc theo nhu cầu tìm hiểu.

Phía sau hình ảnh một hoa hậu gắn với kinh doanh và đầu tư, Mai Phương Thúy dành nhiều sự quan tâm cho thế giới của những trang sách.

Từng đọc sách "như máy nghiền thức ăn"

Chia sẻ với Vietnamnet, Mai Phương Thúy cho biết thời nhỏ, cứ có thời gian rảnh là tìm sách. Hoa hậu Việt Nam 2006 ví mình khi ấy giống "cái máy nghiền thức ăn", bao nhiêu cũng không đủ.

Niềm yêu thích này đến khá tự nhiên. So với vận động, cô thích việc nằm đọc, suy nghĩ và tưởng tượng. Có lần, vì mải theo dõi một cuốn tiểu thuyết, cô thức liền hai đêm.

Theo thời gian, cách tiếp cận sách của Mai Phương Thúy thay đổi. Hiện cô đọc có chọn lọc hơn, ưu tiên những lĩnh vực cần tìm hiểu.

Với những câu nói tâm đắc, cô thường in ra, dán lên tường để nhìn thấy mỗi ngày.

"Đọc sách giúp tôi thay đổi tư duy nhiều lắm. Dần dần, nó ngấm và biến tôi trở thành người yêu thích sự thay đổi", Mai Phương Thúy chia sẻ.

Mai Phương Thúy dành thời gian đọc sách trong cuộc sống thường ngày. Ảnh: VTV.

Từ văn học kinh điển đến kinh tế

Trong cuộc phỏng vấn với Znews, Mai Phương Thúy kể từ nhỏ cô thiên về văn học nước ngoài. "Những người khốn khổ" và "Sông Đông êm đềm" từng khiến cô buồn, khó hiểu bởi khi ấy còn quá nhỏ để cảm nhận hết những bi kịch trong tác phẩm.

Càng lớn, gu thưởng thức của cô càng nghiêng về những câu chuyện trào phúng, tươi sáng. "Ba chàng lính ngự lâm" trở thành một trong những tác phẩm yêu thích. Ngoài ra, cô còn quan tâm đến sử thi Hy Lạp, Sherlock Holmes, truyện của Agatha Christie và "Dracula" của Bram Stoker.

Khi đọc, Mai Phương Thúy không quá chú ý đến những câu nói hay đoạn trích cụ thể mà quan tâm đến cách tác giả kể chuyện, sắp xếp tình huống. Việc tham khảo những tiểu thuyết ăn khách qua nhiều năm giúp cô tìm hiểu điều gì tạo nên một câu chuyện thú vị và nhân vật hấp dẫn.

Từ cấp 3, phạm vi sách cô tìm hiểu mở rộng sang kinh tế và tăng dần khi vào đại học. Mai Phương Thúy từng gợi ý "Hòn Tuyết Lăn" ("The Snowball") cùng "Big Mistakes".

Người đẹp chia sẻ: "Nếu phải chọn, tôi nghĩ các bạn nên xem qua cuốn tự truyện của Warren Buffet Hòn Tuyết Lăn (The snowball). Theo tôi, đây là cuốn hay nhất về Warren Buffett.

Đôi lúc xem lại các sai lầm của những nhà đầu tư lớn cũng là bài học cho ta trong đầu tư vì chắc chắn không ai tránh được những sai lầm. Quan trọng là cái giá của sai lầm đó thế nào.

Bạn cũng nên xem qua cuốn Big Mistakes của Michael Batnick mới ra gần đây. Cuốn này sẽ đi một vòng các lỗi thường gặp trong đầu tư mà ngay cả các nhà đầu tư nổi tiếng nhất vẫn gặp phải. Tôi không đồng ý hết với các bài học trong Big Mistakes nhưng nó là một cuốn sách đọc khá dễ chịu và cách viết sinh động, làm mình hình dung được các sai lầm có thể liên quan đến mình thế nào".

Từ năm 15 tuổi, cô đã yêu thích "Dám thất bại" và xem đây là cuốn sách giúp mình rèn tâm thế. Tuy nhiên, Hoa hậu Việt Nam 2006 không đặt mục tiêu thu nạp càng nhiều kiến thức càng tốt.

Cô nói: "Tôi thực sự không tin vào việc có quá nhiều kiến thức. Có rất nhiều thứ chúng ta thực sự không cần dùng đến và cũng không cần phải biết.

Nhiều lúc tôi còn chủ động không nạp thêm kiến thức vào đầu, chỉ nạp vừa đủ thôi. Tôi muốn trở thành người nhẫn nại nhất, có sức chịu đựng cao nhất, chăm chỉ nhất chứ không hề muốn mình là người biết nhiều nhất.

Cái quan trọng là phải dám thử, dám sai, dám làm nhưng không được mù quáng, thiếu cân nhắc. Tôi nghĩ chúng ta thất bại đôi khi là vì thiếu nhẫn nại, vì hiếu thắng, muốn làm giàu nhanh và để lòng tham làm mờ mắt. Cũng có những người không hề có tố chất làm kinh doanh thế nên đầu tiên mình phải xác định được mình là ai và mình hợp làm gì.

Nên tôi nghĩ, muốn thành công, phải dám thất bại. Tôi đọc Dám thất bại, để có được thành công trong kinh doanh và những kế hoạch tài chính".

Mai Phương Thúy chia sẻ về một cuốn sách tại sự kiện. Ảnh: Khám Phá.

Từ người đọc đến người viết

Năm 2018, Mai Phương Thúy tham gia dự án sách "1987+: 30 chưa phải là Tết". Theo Phụ nữ Việt Nam, ở tuổi 30, cô chia sẻ trong ấn phẩm những suy nghĩ về cuộc sống và xã hội hiện đại.

Thông điệp của Mai Phương Thúy trong cuốn sách là: "Tuổi 17, ta muốn đi thám hiểm cả thế giới nhưng từ 30 trở đi là thời gian để khám phá chính bản thân mình".

>>> Mời quý độc giả xem video: "Duy trì thói quen đọc sách giấy". Nguồn VTV.