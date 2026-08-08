Lý Nhã Kỳ - Ngọc Lan - Thùy Lâm sau thành công của ‘Kiều nữ và đại gia’

18 năm sau bộ phim "Kiều nữ và đại gia", Lý Nhã Kỳ, Ngọc Lan và Thùy Lâm chọn những hướng đi khác nhau trong sự nghiệp và cuộc sống.

Bộ phim truyền hình "Kiều nữ và đại gia" phát sóng năm 2008, có Lý Nhã Kỳ, Ngọc Lan và Thùy Lâm đóng chính. Tác phẩm xoay quanh cuộc sống của những cô gái trẻ nơi phố thị, đồng thời góp phần đưa tên tuổi của cả ba đến gần khán giả truyền hình.

Lý Nhã Kỳ, Ngọc Lan và Thùy Lâm trong thời gian tham gia bộ phim truyền hình "Kiều nữ và đại gia" phát sóng năm 2008. Ảnh: Đời Sống Pháp Luật.

Lý Nhã Kỳ chuyển trọng tâm sang kinh doanh

Vai Kiều Diễm là một trong những dấu ấn nổi bật trong sự nghiệp diễn xuất của Lý Nhã Kỳ. Theo Znews, nhân vật được xây dựng với hình ảnh một cô gái sắc sảo, từng trải và quyết đoán. Sau thành công của bộ phim, cô tiếp tục tham gia các dự án như "Gió nghịch mùa", "Bước chân hoàn vũ" và "Mùa hè lạnh".

Những năm sau đó, Lý Nhã Kỳ mở rộng hoạt động sang lĩnh vực sản xuất phim. Theo Vietnamnet, năm 2022, cô tiết lộ đã đầu tư 33 tỷ đồng cho dự án "Bí mật thiên đường", sau đổi tên thành "Kẻ thứ 3", khi bộ phim gặp khó khăn tài chính.

Nữ diễn viên cho biết quyết định này xuất phát từ mong muốn giữ uy tín cho ê-kíp Việt Nam trước đối tác Hàn Quốc, đồng thời vì trân trọng tài năng của tài tử Han Jae Suk. Cô cũng chia sẻ nhiều câu chuyện hậu trường như việc phục trang bị bán khi đoàn phim thiếu kinh phí hay ê-kíp Hàn Quốc phải ăn mì gói trong thời gian dự án đình trệ.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Lý Nhã Kỳ hiện dành phần lớn thời gian cho việc phát triển các dự án kinh doanh và bất động sản. Ảnh: FB Lý Nhã Kỳ.

Hiện nay, Lý Nhã Kỳ giảm đáng kể các hoạt động giải trí. Nữ diễn viên cho biết, thời gian chủ yếu được dành cho việc nghiên cứu, thiết kế và phát triển các dự án bất động sản theo hướng dài hạn và bền vững.

Ngọc Lan dừng diễn xuất sau hơn 20 năm

Ngọc Lan là gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ với hơn 150 bộ phim truyền hình, trong đó có "Cổng mặt trời", "Âm tính", "Bán chồng", "Lòng dạ đàn bà", "Ầu ơ ví dầu" và "Mặn hơn muối". Theo Tiền Phong, khác nhiều đồng nghiệp, cô gần như chỉ hoạt động ở lĩnh vực truyền hình. Tác phẩm điện ảnh duy nhất của Ngọc Lan là "14 ngày phép" (2009).

Năm 2024, nữ diễn viên thông báo khép lại sự nghiệp diễn xuất sau 21 năm để dành nhiều thời gian hơn cho con trai. Cô cho biết muốn tập trung cho vai trò làm mẹ và coi đây là ưu tiên lớn nhất ở giai đoạn hiện tại.

Ngọc Lan thông báo dừng diễn xuất sau hơn 20 năm gắn bó với màn ảnh để ưu tiên chăm sóc con trai. Ảnh: FB Ngọc Lan.

Đến cuối năm 2025, Ngọc Lan gần như vắng bóng trong các hoạt động giải trí. Nữ diễn viên dừng hẳn việc đóng phim truyền hình, chỉ đảm nhận vai trò MC của các chương trình "Bạn muốn hẹn hò" và "Đời rất đẹp", đồng thời thỉnh thoảng xuất hiện tại một số sự kiện.

Thùy Lâm chọn cuộc sống kín tiếng

Ngoài dấu ấn với "Kiều nữ và đại gia", Thùy Lâm còn góp mặt trong các phim "Ghen" và "Hộ chiếu vào đời". Đáng chú ý, năm 2008 cô đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam và lọt Top 15 Miss Universe, trở thành một trong những gương mặt nổi bật của làng giải trí thời điểm đó.

Năm 2010, Thùy Lâm kết hôn với tiến sĩ kinh tế Nguyễn Anh Tuấn, từng học tập tại Mỹ và làm việc trong lĩnh vực ngân hàng tại Hà Nội. Vợ chồng người đẹp có hai con là Nguyễn Anh Khôi (sinh năm 2010) và Nguyễn Thùy An (sinh năm 2013).

Sau khi lập gia đình, người đẹp dần rút khỏi showbiz để chăm lo tổ ấm và điều hành hệ thống spa tại Hà Nội. Thùy Lâm cho biết công việc kinh doanh xuất phát từ niềm yêu thích làm đẹp có từ trước khi đăng quang. "Trước khi trở thành hoa hậu tôi đã rất thích làm đẹp cho người khác. Chính vì thế tôi lựa chọn công việc có thể giúp chị em phụ nữ đẹp hơn mỗi ngày", cô nói.

Sau khi lập gia đình, Thùy Lâm rút khỏi showbiz, tập trung chăm sóc gia đình và kinh doanh. Ảnh: FB Thùy Lâm.

Theo Thùy Lâm, mỗi ngày cô dành thời gian làm việc với khách hàng, đội ngũ marketing và kiểm tra hoạt động tại các cơ sở. Dù bận rộn, động lực lớn nhất của cô vẫn là trở về nhà để chăm sóc chồng con.

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