Tổ ấm hạnh phúc của vợ chồng 'lính chì' 9X

Sau những biến cố khiến cả hai đều mất đi một chân, anh Đoàn Ngọc Bảo (sinh năm 1993) và chị Nguyễn Thị Lệ Thu (sinh năm 1994) không để khiếm khuyết trở thành rào cản. Họ cùng xây dựng một gia đình nhỏ tại Hà Nội, nuôi dạy hai con và sáng tạo nội dung, lan tỏa tinh thần sống tích cực đến cộng đồng.

Hai con người cùng vượt nghịch cảnh

Theo Tiền Phong, anh Đoàn Ngọc Bảo, quê Ứng Hòa (Hà Nội), từng có đôi chân khỏe mạnh. Sau khi mắc bệnh phù chân voi, anh buộc phải cắt bỏ một chân để giữ lại tính mạng. Tuổi trẻ của anh gắn với mặc cảm khi bị bạn bè trêu chọc, nhưng cũng là quãng thời gian hun đúc ý chí vượt lên nghịch cảnh.

Anh kiên trì tập luyện nhiều môn thể thao như trượt patin, bơi lội, leo núi và đạp xe. Sau nhiều năm rèn luyện, anh trở thành huấn luyện viên dạy patin, đồng thời là người một chân đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam trượt patin điêu luyện.

Năm 2015, anh đại diện Việt Nam tham dự Thế vận hội mùa đông dành cho người khuyết tật tại Hàn Quốc và là người khuyết tật duy nhất chinh phục thử thách SASUKE Việt Nam.

Anh Đoàn Ngọc Bảo và chị Nguyễn Thị Lệ Thu nên duyên sau khi quen biết qua Facebook, cùng chung niềm yêu thích thể thao và tinh thần sống tích cực. Ảnh: Đại Đoàn Kết.

Trong khi đó, chị Nguyễn Thị Lệ Thu sinh ra trong gia đình thuần nông ở Bắc Giang. Khi học lớp 5, chị gặp tai nạn máy xúc và vĩnh viễn mất một chân.

Sau biến cố, chị tiếp tục đến trường, luôn đạt thành tích học tập khá, giỏi và tốt nghiệp đại học loại Giỏi. Chị còn tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, vào Top 10 cuộc thi "Vẻ đẹp Vầng trăng khuyết" năm 2019 và trở thành diễn giả tại nhiều chương trình truyền cảm hứng như "Cất cánh".

Mối duyên từ Facebook

Chia sẻ với Thương Trường, anh Đoàn Ngọc Bảo và chị Nguyễn Thị Lệ Thu cho biết cả hai quen nhau qua Facebook. Cùng yêu thích thể dục thể thao, nhưng chính hình ảnh anh Bảo tham gia một giải chạy đã khiến chị Thu chú ý.

Chị kể, khi nhìn thấy một người đàn ông cũng mất một chân như mình vẫn mạnh mẽ thi đấu, chị rất ấn tượng trước nghị lực của anh. Đến khi anh Bảo đăng bài dạy trượt patin, chị mới mạnh dạn chủ động nhắn tin làm quen.

Những cuộc trò chuyện giúp cả hai nhận ra nhiều điểm đồng điệu. Chỉ sau ba lần gặp gỡ, anh Bảo và chị Thu quyết định kết hôn.

Trước băn khoăn rằng khoảng thời gian ấy có quá ngắn để tìm hiểu đối phương, hai vợ chồng cho biết họ tin mình đã gặp "đúng người, đúng thời điểm".

"Đối với mọi người thì là như vậy nhưng với vợ chồng mình, sau những lần gặp mặt trò chuyện, chúng mình cảm nhận được đó chính là nửa kia của mình. Đúng người, đúng thời điểm! Một người thiếu chân thì là khuyết nhưng hai người thì lại tròn trịa", anh chị chia sẻ.

Tổ ấm nhỏ, hạnh phúc lớn

Hiện gia đình anh Đoàn Ngọc Bảo và chị Nguyễn Thị Lệ Thu sống cùng hai con trai là bé Đoàn Minh Trí (sinh năm 2020) và bé Đoàn Gia Hưng (sinh năm 2024) trong căn phòng trọ nhỏ tại Hà Nội. Công việc hằng ngày của hai vợ chồng là bán hàng online và sáng tạo nội dung. Không có ê-kíp hỗ trợ, họ thay nhau quay hình, biên tập video và chia sẻ những câu chuyện truyền cảm hứng đến cộng đồng.

Vợ chồng anh Bảo và chị Thu luôn đồng hành trong cuộc sống, nuôi dạy hai con. Ảnh: Thương Trường.

Theo Báo Nhân dân, việc chăm sóc hai con nhỏ, xoay xở việc nhà khi sức khỏe hạn chế cùng áp lực kinh tế luôn là những thử thách thường trực với vợ chồng anh Bảo.

Chị Thu cho biết khó khăn lớn nhất là đảm bảo thu nhập để nuôi các con, trang trải cuộc sống ở Hà Nội và từng bước thực hiện ước mơ có một căn nhà riêng. Dù vậy, hai vợ chồng vẫn duy trì việc rèn luyện sức khỏe, học hỏi và làm việc mỗi ngày với mong muốn lan tỏa nhiều giá trị tích cực.

Trong cuộc sống hôn nhân, anh chị cũng có những lúc bất đồng như nhiều cặp vợ chồng khác. Tuy nhiên, cả hai luôn chọn cách hóa giải bằng sự hài hước.

"Mâu thuẫn to hóa nhỏ, nhỏ coi như không có gì. Có giận nhau đến mấy, đêm đến vẫn phải ôm nhau ngủ", chị Thu chia sẻ.

Chị Thu cũng hài hước cho biết mình không khéo việc nhà, trong khi anh Bảo là người chăm con, nấu ăn và quán xuyến gia đình rất tốt. "Tôi chỉ giỏi mỗi việc... mang thai và sinh nở thôi", chị nói.

Gia đình bốn người của anh Đoàn Ngọc Bảo và chị Nguyễn Thị Lệ Thu hiện sống trong căn phòng trọ nhỏ tại Hà Nội, cùng vun đắp tổ ấm từ những điều giản dị. Ảnh: Tiền Phong.

Với chị Thu, một gia đình hạnh phúc không cần hoàn hảo mà là nơi mỗi thành viên được yêu thương, tôn trọng và đồng hành cùng nhau.

"Với chúng tôi, hạnh phúc là dám bước qua khó khăn để gìn giữ nhau. Tôi luôn tin rằng: Khi tình yêu đủ lớn, mọi thử thách đều hóa nhẹ nhàng", chị bày tỏ.