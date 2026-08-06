Sau ‘Nhà gia tiên’, Huỳnh Lập có thắng tiếp với ‘Nghỉ hè sợ nghỉ hưu’?

Sau thành công của "Nhà gia tiên", Huỳnh Lập trở lại với "Nghỉ hè sợ nghỉ hưu" - bộ phim có yếu tố hài, tâm linh và ký ức chiến tranh.

Sau hơn một năm kể từ thành công của "Nhà gia tiên", Huỳnh Lập trở lại màn ảnh rộng với "Nghỉ hè sợ nghỉ hưu". Bộ phim dự kiến khởi chiếu từ ngày 21/8, với các suất chiếu đặc biệt từ 18h ngày 14/8 và trong hai ngày 15-16/8.

Theo Phụ nữ Việt Nam, tác phẩm xoay quanh Trí Bình - chàng trai Gen Z nuôi giấc mơ khởi nghiệp bằng quán cà phê và ông nội Thời - cựu chiến binh luôn đau đáu tìm lại những người đồng đội năm xưa.

Trở về quê để thuyết phục ông nội giao căn nhà cho kế hoạch kinh doanh, Trí Bình nghi ngờ ông bị "ma nhập". Hành trình đi tìm sự thật dần giúp hai ông cháu xóa bỏ khoảng cách, cùng đối diện với những ký ức còn dang dở của quá khứ và tìm lời giải cho câu hỏi: "Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?".

"Nghỉ hè sợ nghỉ hưu" đánh dấu sự trở lại của Huỳnh Lập sau thành công của "Nhà gia tiên". Ảnh: FB Huỳnh Lập.

Theo Hà Nội Mới, bộ phim khai thác khoảng cách giữa hai thế hệ khi một người mang theo ký ức chiến tranh, người còn lại loay hoay tìm chỗ đứng trong cuộc sống hiện đại. Mạch truyện được phát triển bằng chất liệu hài và yếu tố tâm linh - màu sắc quen thuộc trong các tác phẩm của Huỳnh Lập.

Chất liệu văn hóa và dàn diễn viên

Không chỉ kể câu chuyện gia đình, "Nghỉ hè sợ nghỉ hưu" còn lồng ghép nghệ thuật vẽ bút tre như một chất liệu kết nối quá khứ và hiện tại. Nếu ông Thời từng dùng bút tre để sáng tác trong thời kỳ kháng chiến thì Trí Bình - sinh viên ngành thiết kế đồ họa - lại tiếp cận hội họa bằng tư duy sáng tạo hiện đại.

Theo ê-kíp, hình ảnh bút tre được đưa vào phim như cầu nối giữa ký ức chiến tranh và góc nhìn của thế hệ trẻ. Để tái hiện nghệ thuật vẽ bút tre một cách trọn vẹn, Huỳnh Lập và ê-kíp đã mời cố vấn kỹ thuật bút tre - Thượng tá Trần Lĩnh Hòa, nguyên Trợ lý Cơ quan Bộ Tổng Tham mưu.

Huỳnh Lập cùng Thượng tá Trần Lĩnh Hòa, nguyên Trợ lý Cơ quan Bộ Tổng Tham mưu, cố vấn kỹ thuật cho các chi tiết về nghệ thuật vẽ bút tre trong phim. Ảnh: Phụ nữ Việt Nam.

Theo VOV, nhiều cảnh quay được thực hiện tại Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82 (Tây Ninh) - nơi an nghỉ của hơn 15.000 liệt sĩ hy sinh trong các cuộc kháng chiến. Không gian mang ý nghĩa lịch sử này cũng là một trong những lý do Huỳnh Lập lựa chọn Tây Ninh làm bối cảnh chính.

Một phân cảnh trong "Nghỉ hè sợ nghỉ hưu" được ghi hình tại Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82 (Tây Ninh). Ảnh: FB Huỳnh Lập.

Vai ông Thời do NSƯT Cao Minh đảm nhận, trong khi Cody Nam Võ vào vai Trí Bình. Huỳnh Lập góp mặt với vai Hoàng Quân - bạn thân của Trí Bình. Phim còn có sự tham gia của Hứa Vĩ Văn và Xuân Phúc. Sự kết hợp giữa NSƯT Cao Minh và Cody Nam Võ tạo nên cặp ông cháu giữ vai trò trung tâm, trong khi các nhân vật còn lại góp phần mở rộng câu chuyện về gia đình và đồng đội.

Dự án nhiều thử thách

Theo Znews, Huỳnh Lập thừa nhận đây là dự án mạo hiểm nhất của anh. Theo nam đạo diễn, sự mạo hiểm không chỉ đến từ việc kết hợp nhiều thể loại mà còn nằm ở quy mô chủ đề, ý nghĩa của tác phẩm và cách dung hòa cảm nhận của nhiều thế hệ khán giả.

"Tôi nghĩ mình thuộc thế hệ ở giữa, không quá trẻ nhưng cũng chưa quá lớn tuổi, nên có trách nhiệm kết nối những người thuộc các thế hệ khác nhau. Khi đứng ở vị trí kết nối ấy, tôi mong các thế hệ có thể thấu hiểu và gần gũi với nhau hơn", anh chia sẻ.

Đối với các phân đoạn chiến tranh, Huỳnh Lập nhận được sự hỗ trợ từ những người công tác trong quân đội và các quân nhân. Những ý kiến tư vấn này giúp đoàn phim cố gắng tái hiện các chi tiết chính xác nhất trong khả năng trước khi đưa tác phẩm đến với khán giả.

Huỳnh Lập vừa đạo diễn, vừa đảm nhận vai Hoàng Quân trong "Nghỉ hè sợ nghỉ hưu". Ảnh: FB Huỳnh Lập.

"Đây không phải là một bộ phim lịch sử, mà là cách một người trẻ như tôi nhìn về lịch sử. Tôi không cố gắng chứng minh lịch sử đã diễn ra như thế nào, mà muốn thể hiện tình cảm của thế hệ trẻ đối với ông cha", Huỳnh Lập nói.

Theo anh, thử thách lớn nhất của dự án là kết hợp câu chuyện người lính với yếu tố tâm linh mà vẫn giữ được sự cân bằng. "Là người từng thực hiện những bộ phim tâm linh, tôi hiểu rất rõ phải xây dựng kịch bản như thế nào cho phù hợp, để khán giả không cho rằng đây là vấn đề mang tính mê tín, dị đoan", nam đạo diễn chia sẻ.

Cuộc đua phòng vé cuối tháng 8

Theo Tiền Phong, "Nhà gia tiên" khép lại hành trình ngoài rạp với doanh thu hơn 242 tỷ đồng. Thành công này tạo nên kỳ vọng dành cho dự án tiếp theo của Huỳnh Lập.

So với tác phẩm trước, "Nghỉ hè sợ nghỉ hưu" vẫn giữ những chất liệu quen thuộc như yếu tố tâm linh, câu chuyện gia đình và bản sắc văn hóa, đồng thời mở rộng sang đề tài ký ức chiến tranh và khoảng cách giữa các thế hệ. Việc quy tụ dàn diễn viên từ NSƯT Cao Minh, Hứa Vĩ Văn đến Cody Nam Võ cũng giúp bộ phim tiếp cận nhiều nhóm khán giả.

Tuy nhiên, Huỳnh Lập sẽ đối mặt với cuộc cạnh tranh đáng chú ý ở phòng vé cuối tháng 8. Cùng thời điểm, "Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh" ra mắt ngày 28/8. Theo Elle, bộ phim lấy bối cảnh Đại Cồ Việt sau khi vua Đinh Tiên Hoàng qua đời, xoay quanh hành trình bảo vệ mộ vua. Dự án được quay trong 83 ngày tại Ninh Bình và quy tụ dàn diễn viên như: Tuấn Trần, Trần Thiên Tú, Đỗ Thị Hải Yến, Hứa Vĩ Văn và NSND Tự Long.

Trong khi đó, "Quý tử vượt giàu" cũng khởi chiếu ngày 28/8. Theo An ninh Thủ đô, tác phẩm của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng thuộc thể loại hài - gia đình, đánh dấu sự kết hợp giữa Thu Trang và Tiến Luật trong vai vợ chồng trên màn ảnh rộng, với Đình Dương và Hạo Khang lần lượt đảm nhận nhân vật Phú Quý ở hai giai đoạn.

Johnny Trí Nguyễn đóng "Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh". Ảnh: Elle.

Phim "Quý tử vượt giàu" dự kiến khởi chiếu từ ngày 28/8, với suất chiếu đặc biệt từ 18h ngày 27/8. Ảnh: An Ninh Thủ Đô.

Ba bộ phim lựa chọn ba hướng tiếp cận khác nhau. "Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh" thuộc phim huyền sử, "Quý tử vượt giàu" theo đuổi màu sắc hài - gia đình, còn "Nghỉ hè sợ nghỉ hưu" kết hợp tâm linh, tình cảm gia đình và ký ức chiến tranh. Sau thành công của "Nhà gia tiên", câu hỏi việc Huỳnh Lập có thể tiếp tục chinh phục khán giả hay không sẽ được trả lời khi bộ phim chính thức ra rạp.

>>> Mời quý độc giả xem video: "Phòng vé Việt dịp 30/4 - 1/5 trở nên sôi động khi 7 bộ phim đồng loạt ra mắt, khai thác nhiều đề tài khác nhau". Nguồn VTV.