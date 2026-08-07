[INFOGRAPHIC] H.A.T sau thời ‘làm mưa làm gió’ Vpop giờ ra sao?

BMW X1 2026 hoàn toàn mới ra mắt Việt Nam sở hữu diện mạo hiện đại, khoang lái nâng cấp công nghệ cao cùng hệ thống an toàn ADAS tương tự đổi thủ giá cao hơn.
Cùng mất một chân, Đoàn Ngọc Bảo và Nguyễn Thị Lệ Thu xây dựng mái ấm hạnh phúc, nuôi hai con và lan tỏa tinh thần sống tích cực.
Sau gần hai tuần "Thanh âm vượt đại dương" ra rạp, Charlie Win chia sẻ về vai René và những giá trị bộ phim mang đến.
Sau thành công của "Nhà gia tiên", Huỳnh Lập trở lại với "Nghỉ hè sợ nghỉ hưu" - bộ phim có yếu tố hài, tâm linh và ký ức chiến tranh.
Sau cú sốc kinh doanh, Vũ Văn Giáp trở về quê khởi nghiệp với nông sản sấy, hiện đạt doanh thu khoảng 500 triệu đồng mỗi tháng.
Không chỉ thành công trên sân khấu, Thu Minh còn để lại dấu ấn với vai trò người thầy của Hương Tràm, Trúc Nhân và Ali Hoàng Dương.
Quang Thuận cho biết điều anh mong nhất không phải sự nổi tiếng, mà là được khán giả ghi nhận bằng những vai diễn.
Emoura Phạm cùng Ning Pattama, Lady Di Mosquera và Sara Shehu là những ứng viên nổi bật tại Miss Grand International (MGI) 2026.
Từ chiếc điện thoại trả góp 900.000 đồng, Vừ Thị Xia cùng chị gái Vừ Thị Chứ xây dựng kênh bán nông sản, tạo nguồn thu 40-60 triệu đồng/tháng.
Từng mất hai tay vì tai nạn điện giật, Nguyễn Ngọc Nhứt vượt qua mặc cảm, trở lại trường học, lan tỏa nghị lực sống và xây dựng tổ ấm với người mình yêu.
Từng mưu sinh bằng nhiều nghề để nuôi đam mê diễn xuất, Đình Hưng xem vai A Bơn trong “Trời cao nguyên xanh” là cột mốc sau hơn một thập kỷ bền bỉ với nghề.
150 người mẫu nhí tham gia trình diễn 4 bộ sưu tập lấy cảm hứng từ những biểu tượng văn hóa Việt trong chương trình "Vietnam Iconic Runway Season 10".
Bảo Ngọc cùng dàn thí sinh Miss World 2026 thu hút sự chú ý nhờ thành tích học tập, nghề nghiệp đa dạng và các hoạt động vì cộng đồng.
Đại diện Ecuador Samantha Quenedit xác nhận không thể dự Miss World 2026 theo khuyến nghị của bác sĩ.
Tốt nghiệp loại giỏi tại Hà Lan, Lâm Thị Mỹ Tiên trở về Việt Nam xây dựng thương hiệu vườn cam, từng lỗ hơn 100 triệu đồng trước khi tìm được hướng đi.
Nguyễn Minh Hoàng Kim - Á hậu 2 Hoa hậu Du lịch Bản sắc Việt Nam 2026 hé lộ kế hoạch quảng bá du lịch và bảo vệ môi trường biển trong nhiệm kỳ của mình.
Hơn 10 năm sau khi bước ra từ Giọng hát Việt, Hương Tràm, Vũ Thảo My và Đức Phúc đều có những ngã rẽ riêng, ghi dấu bằng các cột mốc đáng chú ý trong sự nghiệp.
Từ khoản vốn 15 triệu đồng, Hoàng Ngọc Vũ đã xây dựng vườn ươm gần 30.000 cây hoàng đàn tuyết.
NSND Việt Anh và Chân Chân từng gây chú ý bởi khoảng cách tuổi tác 36 tuổi.
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Từ một mẹ đơn thân sang Nhật làm việc, Thái Châu không ngờ tìm thấy hạnh phúc bên Hikaru - chàng quản lý kém cô 8 tuổi, luôn kiên trì theo đuổi.