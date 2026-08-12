[e-Magazine] Lê Thị Mộng Tuyền: 'Làm HLV, tôi có thêm mục tiêu mới'

Từng nhiều lần giành huy chương SEA Games, Lê Thị Mộng Tuyền có gần 20 năm gắn bó với đường chạy trước khi chuyển sang công tác huấn luyện. Chia sẻ với PV Tri thức và Cuộc sống, cựu vận động viên điền kinh kể về công việc hiện tại, những bỡ ngỡ khi làm mẹ và cuộc sống bên gia đình nhỏ.

Sau hơn hai năm đảm nhận vai trò mới, Mộng Tuyền dần làm quen với việc theo sát quá trình tập luyện của các vận động viên trẻ.

“Ở cương vị mới, nhiệm vụ cũng khác nhưng niềm đam mê vẫn luôn cháy trong tôi. Nếu ngày trước làm vận động viên trách nhiệm là một thì khi trở thành huấn luyện viên trách nhiệm tăng lên gấp mười. Công việc mệt và khó khăn hơn, nhưng tôi vẫn vui vì được sống với điều mình yêu thích”, cô nói.

Thời còn thi đấu, Mộng Tuyền thường đặt ra những cột mốc để chinh phục, vượt qua giới hạn của bản thân. Khi đảm nhận công việc huấn luyện, cách cô nhìn về thành công cũng dần thay đổi.

“Ngoài mục tiêu và thành tích cô trò cùng đề ra, tôi vui khi nhìn các bạn trưởng thành từng ngày, ngày càng có trách nhiệm với công việc của mình. Đó là điều khiến tôi tự hào nhất”, nữ huấn luyện viên bày tỏ.

Quá trình theo đuổi thể thao chuyên nghiệp giúp Mộng Tuyền tích lũy những bài học mà cô muốn truyền lại cho thế hệ sau. Trong đó, bản lĩnh trước thắng thua là điều cô thường nhắc các học trò.

“Tôi luôn nói với các vận động viên rằng phải tự tin vào bản thân, thắng không kiêu, bại không nản”, cô cho hay.

Nếp sống kỷ luật hình thành từ những năm tháng tập luyện cũng trở thành một phần trong sinh hoạt thường ngày của Mộng Tuyền.

“Có lẽ rõ nhất là thói quen ăn, ngủ đúng giờ và chú ý giữ gìn sức khỏe”, cô nói.

Sau quãng thời gian chủ yếu dành cho tập luyện và thi đấu, Mộng Tuyền bắt đầu hành trình làm mẹ với nhiều trải nghiệm mới.

“Dạy học trò thì dễ mà đến khi dạy con lại thấy khó. Cuộc sống có thêm một ‘cục bông’ bên cạnh, đôi lúc tôi cũng hơi bối rối và mệt, nhưng thực sự đó là một cảm giác hạnh phúc khó tả”, cô tâm sự.

Lịch làm việc vẫn chiếm nhiều thời gian trong khi con gái còn nhỏ. May mắn với Mộng Tuyền là cô nhận được sự hỗ trợ từ đồng nghiệp và người thân.

“Ở cơ quan, tôi có các thầy cô và đồng nghiệp hỗ trợ, còn ở nhà có ông bà phụ giúp. Nhờ vậy, tôi có thể cân bằng công việc và thời gian dành cho con”, cô cho biết.

Dù cả hai vợ chồng đều hoạt động trong lĩnh vực thể thao, Mộng Tuyền không định sẵn con đường cho con gái.

“Tôi sẽ để con tự do vui chơi, vận động. Sau này, con thích môn thể thao nào thì bố mẹ sẽ tạo điều kiện tập luyện. Nếu con may mắn có năng khiếu thể thao, tôi sẽ đi cùng, hướng dẫn và hỗ trợ con”, Mộng Tuyền nói.

Những giải đấu và thành tích từng mang đến cho Mộng Tuyền nhiều cảm xúc trong thời gian thi đấu. Hiện tại, sau mỗi ngày làm việc, niềm vui của cô đến từ những điều giản dị hơn. “Tôi hạnh phúc khi có một cô con gái tình cảm và hoạt bát”, cô bày tỏ.

Chồng Mộng Tuyền là HLV futsal Nguyễn Phước Quý Sang. Cùng làm công việc liên quan đến thể thao giúp cả hai hiểu hơn về đặc thù nghề nghiệp của nhau.

“May mắn là chồng tôi cũng làm thể thao nên hiểu và chia sẻ với tôi rất nhiều. Không chỉ là điểm tựa, hai cha con còn là động lực giúp tôi cố gắng hơn từng ngày”, cô nói.

Từ người trực tiếp tranh tài trên đường chạy, Mộng Tuyền giờ dành thời gian hướng dẫn thế hệ sau. Rời sân tập, cô trở về với một vai trò khác - người mẹ của cô con gái nhỏ.