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Giải trí - Giới trẻ

Xuân Mai bật khóc khi xem MV đánh dấu màn tái xuất cùng Xuân Nghi

Xuân Mai bật khóc khi xem MV đánh dấu màn tái xuất sau nhiều năm. Nữ ca sĩ cho biết sự động viên từ gia đình giúp cô tự tin trở lại sân khấu.

Thu Cúc (tổng hợp)

Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ Xuân Mai cho biết cô từng rất lo lắng trước ngày sản phẩm ra mắt vì không biết khán giả còn nhớ và đón nhận mình sau thời gian dài rời xa sân khấu.

Giọng ca "Con cò bé bé" bày tỏ niềm vui khi cả mình và Xuân Nghi đều nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ khán giả, đồng thời gửi lời cảm ơn những người đã yêu mến MV "Có ai quan tâm mình đâu". Xuân Mai cũng dành lời cảm ơn đến Xuân Nghi vì đã chủ động ngỏ lời hợp tác, giúp cả hai có cơ hội thực hiện dự án chung.

Ở một bài đăng khác, Xuân Mai tiết lộ cô đã khóc gần như từ đầu đến cuối khi xem MV. "Có những khoảnh khắc tôi cười, có những lúc tôi nghẹn lại... vì mọi thứ cuối cùng cũng trở thành hiện thực. Cảm ơn Xuân Nghi, cảm ơn ê-kíp và tất cả mọi người đã yêu thương, chờ đợi, cùng tôi đi qua chặng đường này", nữ ca sĩ viết.

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Xuân Mai xúc động khi xem lại MV. Ảnh: FB Xuân Mai.

Theo Znews, sau nhiều năm không còn giữ liên lạc, Xuân Nghi đã chủ động nhắn tin qua mạng xã hội để mời bạn đồng hành trong dự án mới. Sau thời gian cân nhắc, Xuân Mai nhận lời.

Trong quá trình thực hiện sản phẩm, Xuân Mai ở lại nhà Xuân Nghi để cả hai cùng chỉnh sửa ca từ, hoàn thiện bài hát và có thêm thời gian trò chuyện. Đây cũng là dịp để hai nghệ sĩ kết nối lại sau nhiều năm.

"Dù mỗi người đều có cuộc sống và hành trình riêng, chúng tôi nhanh chóng tìm thấy sự đồng điệu khi cùng trải qua quãng thời gian tạm rời xa ánh đèn sân khấu để chữa lành và nhìn lại chính mình. Đây không chỉ là quá trình làm nhạc mà còn là dịp để cả hai cùng trở về những ký ức tuổi thơ và kết nối lại sau nhiều năm", Xuân Nghi chia sẻ.

Theo Tiền Phong, Xuân Mai hiện sống cùng chồng và ba con tại bang Ohio (Mỹ). Nữ ca sĩ cho biết gia đình là chỗ dựa tinh thần quan trọng, giúp cô vượt qua rào cản tâm lý để tự tin quay trở lại với nghệ thuật. Sự động viên từ chồng và mẹ cũng là một trong những động lực để cô nhận lời tham gia dự án.

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Xuân Nghi và Xuân Mai nổi tiếng từ nhỏ. Ảnh: FB Xuân Nghi.

Xuân Mai tên thật là Trương Hoàng Xuân Mai, sinh năm 1995 trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Cha cô là ca sĩ Tuấn Cảnh, mẹ là nghệ sĩ guitar Thu Thu.

Cô nổi tiếng từ năm 2 tuổi với nhiều album thiếu nhi, trong đó có "Con cò bé bé", từng thực hiện liveshow riêng khi mới 5 tuổi và phát hành hơn 30 album cá nhân cũng như album chung.

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Xuân Mai từng được mệnh danh là "thần đồng âm nhạc". Ảnh: FB Xuân Nghi.

Năm 9 tuổi, Xuân Mai theo mẹ sang Mỹ định cư. Sau đó, cô vẫn thỉnh thoảng về Việt Nam biểu diễn trước khi kết hôn vào năm 2015. Màn tái xuất cùng Xuân Nghi đánh dấu lần hiếm hoi nữ ca sĩ trở lại với âm nhạc, nhận được sự quan tâm và ủng hộ của đông đảo khán giả.

>>> Mời quý độc giả xem video: "Xuân Nghi, Kiều Anh, Tuimi và Thiều Bảo Trâm thể hiện bài hát Thanh xuân". Nguồn VTV

#Xuân Mai #Xuân Nghi #tái xuất #MV mới #nữ ca sĩ #âm nhạc Việt

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