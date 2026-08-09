NSND Vi Hoa, diễn viên Seo Hyeong Won gây chú ý tại sự kiện ở Hà Nội

NSND Vi Hoa, diễn viên Hàn Quốc Seo Hyeong Won cùng nhiều nghệ sĩ gây chú ý khi góp mặt trong sự kiện tại Hà Nội.

Nghệ sĩ Nhân dân (NSND) Vi Hoa cùng các nghệ sĩ Việt Nam, người mẫu kiêm diễn viên điện ảnh Seo Hyeong Won, nghệ sĩ ST Abel từ Hàn Quốc đã có mặt tại sự kiện ra mắt thương hiệu chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp, tổ chức ở Hà Nội sáng 8/8.

Tại sự kiện, Đại tá, NSND Vi Hoa góp mặt với ca khúc “Mùa xuân làng lúa làng hoa” của nhạc sĩ Ngọc Khuê. Được mệnh danh “chim sơn ca của núi rừng Tây Bắc”, bà là ca sĩ người dân tộc Thái quê Sơn La, có hơn 30 năm gắn bó với Đoàn Văn công Bộ đội Biên phòng và ghi dấu ấn qua các ca khúc “Tình ca Tây Bắc”, “Chiều biên giới”, “Phiên chợ vùng cao”.

NSND Vi Hoa biểu diễn trong chương trình. Ảnh: BTC

Ảnh: BTC

NSND Vi Hoa được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú năm 2001 và Nghệ sĩ Nhân dân năm 2015, từng giành nhiều Huy chương Vàng tại các hội diễn văn nghệ toàn quốc, danh hiệu “Giọng hát vàng ASEAN” năm 1996.

Cùng với NSND Vi Hoa, ca sĩ Phương Thúy, Saxophone Hiếu Nghĩa cũng góp mặt tại sự kiện. Nữ ca sĩ mang đến ca khúc “Hello Việt Nam”, còn Saxophone Hiếu Nghĩa có màn biểu diễn đầy cảm xúc.

Ca sĩ Phương Thúy. Ảnh: BTC

Saxophone Hiếu Nghĩa. Ảnh: BTC

Về phía nghệ sĩ Hàn Quốc, người mẫu kiêm diễn viên điện ảnh Seo Hyeong Won và nghệ sĩ trẻ Hàn Quốc ST Abel cùng góp mặt. ST Abel đã mang tới một nhạc khúc trẻ trung, lôi cuốn dành tặng cho khán giả.

Nghệ sĩ trẻ Hàn Quốc ST Abel. Ảnh: BTC

Ảnh: BTC

Người mẫu kiêm diễn viên điện ảnh Seo Hyeong Won trong sự kiện ra mắt thương hiệu chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ Hàn Quốc. Ảnh: BTC

Nam diễn viên ấn tượng với văn hóa Việt Nam. Ảnh: BTC

Nam diễn viên Seo Hyeong Won trong lần đầu tiên sang Việt Nam đã không giấu được niềm vui. Anh tâm sự: “Dù lần đầu tiên đến đây, nhưng Việt Nam có nhiều điểm tương đồng với Hàn Quốc nên tôi cảm thấy rất thân thuộc. Đặc biệt, tôi rất ấn tượng với văn hóa con người Việt Nam luôn đặt sức khỏe gia đình lên hàng đầu, khi có món ăn ngon hay sản phẩm tốt thì sẽ chia sẻ với cha mẹ và những người thân thiết".