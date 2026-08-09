Minh Anh có cơ hội tiến sâu tại Miss International Queen 2026?

Cao Minh Anh sở hữu lợi thế về chiều cao và kinh nghiệm trình diễn, nhưng sẽ phải cạnh tranh với nhiều ứng viên mạnh tại Miss International Queen 2026.

Á hậu 1 Miss International Queen Vietnam 2025 Nguyễn Cao Minh Anh sẽ đại diện Việt Nam tranh tài tại Miss International Queen 2026, diễn ra tại Pattaya (Thái Lan) từ ngày 4 - 19/9.

Theo Vietnamnet, Nguyễn Cao Minh Anh sinh năm 2002, cao 1m8, số đo ba vòng 86 - 64 - 94 cm. Cô tốt nghiệp ngành Thú y, chương trình Chất lượng cao của Học viện Nông nghiệp Việt Nam và hiện theo đuổi công việc bác sĩ thú y.

Minh Anh sẽ đại diện Việt Nam tranh tài tại Miss International Queen 2026. Ảnh: FB Minh Anh.

Trước khi đến với các cuộc thi sắc đẹp, Minh Anh có khoảng ba năm hoạt động người mẫu, từng trình diễn tại nhiều show thời trang và tham gia chụp ảnh quảng cáo. Dù vậy, cô nhiều lần khẳng định muốn gắn bó với chuyên môn thay vì theo đuổi showbiz.

Minh Anh cho biết cô hoàn tất quá trình chuyển giới ít năm trước. Người đẹp nhận được sự ủng hộ từ gia đình và không can thiệp thẩm mỹ vào gương mặt hay giọng nói.

Cùng thời điểm, ban tổ chức cũng giới thiệu những gương mặt đầu tiên đến từ Philippines, Mexico và Nhật Bản, hé lộ những đối thủ mà người đẹp Việt Nam sẽ chạm trán trên hành trình chinh phục vương miện.

Đại diện Philippines là Red Spiegelman, tân Miss International Queen Philippines 2026 - All Stars Edition. Cô từng góp mặt tại nhiều cuộc thi sắc đẹp trong nước, được biết đến với kỹ năng trình diễn, thuyết trình và các hoạt động nhằm nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ chuyển giới.

Red Spiegelman giành quyền đại diện Philippines tại Miss International Queen 2026. Ảnh: FB Red Spiegelman.

Khloe Rios-Wyatt sẽ đại diện Mexico đến Miss International Queen 2026 sau khi giành chiến thắng tại cuộc thi tuyển chọn quốc gia. Ban tổ chức xác nhận cô sẽ tranh tài tại Pattaya vào tháng 9.

Mỹ nhân Mexico được kỳ vọng tại đấu trường quốc tế. Ảnh: FB Khloe Rios-Wyatt.

Đại diện Nhật Bản là Saki Iwai. Cô vừa đăng quang Miss International Queen Japan 2026. Saki Iwai cũng nằm trong nhóm thí sinh đầu tiên được giới thiệu cho mùa giải năm nay.

Saki Iwai sẽ đại diện Nhật Bản tham dự Miss International Queen 2026. Ảnh: Miss International Queen Japan.

So với những ứng viên đã lộ diện, Cao Minh Anh có lợi thế về chiều cao 1m8 cùng kinh nghiệm người mẫu. Trong khi đó, Red Spiegelman sở hữu kinh nghiệm thi sắc đẹp và hoạt động cộng đồng, còn Khloe Rios-Wyatt và Saki Iwai đều vượt qua các cuộc thi tuyển chọn cấp quốc gia để giành quyền dự Miss International Queen 2026.

Cao Minh Anh sở hữu chiều cao 1m8 m và có khoảng ba năm hoạt động người mẫu. Ảnh: FB Minh Anh.

Bên cạnh ngoại hình, Miss International Queen còn đánh giá thí sinh ở kỹ năng giao tiếp, ứng xử, trình diễn và khả năng truyền cảm hứng. Vì vậy, ngoài những lợi thế sẵn có, đại diện Việt Nam sẽ cần thể hiện đồng đều ở nhiều phần thi để cạnh tranh với các ứng viên quốc tế.

Hiện vẫn còn nhiều quốc gia chưa giới thiệu đại diện, vì vậy cuộc đua đến vương miện Miss International Queen 2026 sẽ còn nhiều diễn biến đáng chú ý. Đêm sơ khảo dự kiến diễn ra ngày 17/9, chung kết tổ chức vào ngày 19/9.

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