Xử lý trường hợp bình luận có nội dung sai sự thật trên mạng xã hội

Ông T.N.H đã đăng tải một bình luận có nội dung sai sự thật tại bài viết liên quan đến thông tin, hình ảnh chuyến thăm và làm việc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Ngày 5/2, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, Công an xã Bạch Đằng vừa tiến hành gọi hỏi, răn đe đối với ông T.N.H (trú tại xóm Bản Sẳng, xã Bạch Đằng) do có hành vi bình luận thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, gây ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức cũng như danh dự, nhân phẩm cá nhân.

Người đàn ông tại cơ quan Công an.

Trước đó, ông T.N.H đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân mang tên “M.M.H.P” để đăng tải một bình luận có nội dung sai sự thật tại bài viết của fanpage “C.B.H”, liên quan đến thông tin, hình ảnh chuyến thăm và làm việc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại tỉnh Cao Bằng.

Sau khi nắm bắt thông tin, Công an xã Bạch Đằng đã mời ông T.N.H lên làm việc để xác minh, làm rõ nội dung liên quan. Tại buổi làm việc, cán bộ Công an xã đã phân tích, tuyên truyền và hướng dẫn các quy định của pháp luật về trách nhiệm của công dân khi tham gia hoạt động trên không gian mạng.

Qua đó, ông T.N.H đã nhận thức được hành vi sai phạm của mình, tự nguyện gỡ bỏ nội dung bình luận không phù hợp, đồng thời cam kết không tái phạm trong thời gian tới.