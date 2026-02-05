Hà Nội

Xã hội

Xử lý trường hợp bình luận có nội dung sai sự thật trên mạng xã hội

Ông T.N.H đã đăng tải một bình luận có nội dung sai sự thật tại bài viết liên quan đến thông tin, hình ảnh chuyến thăm và làm việc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Gia Đạt

Ngày 5/2, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, Công an xã Bạch Đằng vừa tiến hành gọi hỏi, răn đe đối với ông T.N.H (trú tại xóm Bản Sẳng, xã Bạch Đằng) do có hành vi bình luận thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, gây ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức cũng như danh dự, nhân phẩm cá nhân.

3456.jpg
Người đàn ông tại cơ quan Công an.

Trước đó, ông T.N.H đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân mang tên “M.M.H.P” để đăng tải một bình luận có nội dung sai sự thật tại bài viết của fanpage “C.B.H”, liên quan đến thông tin, hình ảnh chuyến thăm và làm việc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại tỉnh Cao Bằng.

Sau khi nắm bắt thông tin, Công an xã Bạch Đằng đã mời ông T.N.H lên làm việc để xác minh, làm rõ nội dung liên quan. Tại buổi làm việc, cán bộ Công an xã đã phân tích, tuyên truyền và hướng dẫn các quy định của pháp luật về trách nhiệm của công dân khi tham gia hoạt động trên không gian mạng.

Qua đó, ông T.N.H đã nhận thức được hành vi sai phạm của mình, tự nguyện gỡ bỏ nội dung bình luận không phù hợp, đồng thời cam kết không tái phạm trong thời gian tới.

Xã hội

Xử phạt trường hợp đăng tải thông tin kích động bạo lực trên mạng xã hội

Công an xã Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai vừa xử phạt 1 trường hợp về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin kích động bạo lực trên mạng xã hội Facebook.

Ngày 4/2, Công an xã Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai cho biết đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Triệu Văn H. (sinh năm 2008, trú tại thôn Trà Chẩu, xã Bảo Thắng) về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin kích động bạo lực trên mạng xã hội Facebook, đồng thời buộc gỡ bỏ toàn bộ nội dung vi phạm theo quy định của pháp luật.

thiet-ke-chua-co-ten.jpg
Hình ảnh tạo dựng nội dung giả mạo.
Xã hội

Kết quả kiểm tra an toàn thực phẩm 121 nhà hàng tiệc cưới ở TP HCM

Sau kiểm tra đột xuất, hầu hết nhà hàng tiệc cưới tại TP HCM đều đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, chỉ một cơ sở vi phạm và bị xử phạt.

Trung tâm hội nghị, yến tiệc The Adora Center. Ảnh: An Huy.
Trung tâm hội nghị, yến tiệc The Adora Center. Ảnh: An Huy.

Ngày 3/2, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM cho biết có tổng cộng 130 cơ sở thuộc nhóm trung tâm hội nghị, nhà hàng tiệc cưới đã được đưa vào diện rà soát. Trong đó, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra thực tế 121 cơ sở; 9 cơ sở không kiểm tra do đã ngừng hoạt động, sang nhượng hoặc thay đổi pháp nhân.

Xã hội

Xử phạt tài xế xe đầu kéo chở hàng cồng kềnh không bảo đảm ở Hà Nội

Tại cơ quan Công an, người này đã thừa nhận hành vi điều khiển xe vận chuyển hàng hóa có chằng buộc nhưng không bảo đảm an toàn theo quy định.

Ngày 3/2, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội cho biết vừa lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với một tài xế điều khiển xe ô tô đầu kéo chở ống cống chằng buộc không bảo đảm an toàn, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông.

capture-6935.png
Xe đầu kéo chở các ống cống không chằng buộc, gây nguy hiểm khi tham gia giao thông.
