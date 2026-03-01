Nghệ An tổ chức bỏ phiếu sớm tại 55 khu vực miền núi, biên giới

Hội đồng Bầu cử quốc gia vừa có văn bản chấp thuận cho tỉnh Nghệ An tổ chức bỏ phiếu bầu cử sớm tại một số khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới nhằm bảo đảm quyền bầu cử của cử tri và phù hợp điều kiện thực tế địa bàn.

Theo đó, 55 khu vực bỏ phiếu thuộc 31 đơn vị bầu cử của 12 xã được phép tổ chức bỏ phiếu sớm hơn 2 ngày so với ngày bầu cử toàn quốc. Thời gian bỏ phiếu sớm được ấn định vào ngày 13/3/2026.

Cử tri xã Chiêu Lưu xem danh sách cử tri được niêm yết tại trụ sở xã.

Các xã được tổ chức bỏ phiếu sớm gồm: Bắc Lý, Keng Đu, Mường Típ, Na Ngoi, Mỹ Lý, Huồi Tụ, Tri Lễ, Mường Quàng, Môn Sơn, Châu Khê, Hữu Khuông và Tam Thái. Đây đều là những địa bàn miền núi, biên giới có điều kiện giao thông đi lại khó khăn, địa bàn rộng, dân cư phân tán.

Cụ thể, xã Huồi Tụ có 13 khu vực bỏ phiếu sớm; Na Ngoi 9 khu vực; Mường Típ 7 khu vực; Châu Khê 5 khu vực; Tri Lễ 4 khu vực; các xã Bắc Lý, Mỹ Lý, Môn Sơn và Tam Thái mỗi xã 3 khu vực; Keng Đu và Mường Quàng mỗi xã 2 khu vực; Hữu Khuông 1 khu vực.

Việc cho phép tổ chức bỏ phiếu sớm nhằm tạo điều kiện thuận lợi để cử tri ở vùng đặc biệt khó khăn thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân, đồng thời bảo đảm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, thực sự là ngày hội của toàn dân.

Trước đó, căn cứ đặc thù địa bàn rộng, nhiều vùng miền núi, biên giới, giao thông khó khăn và nguy cơ thiên tai, Ủy ban Bầu cử tỉnh Nghệ An đã có Tờ trình số 68 ngày 7/2/2026 đề nghị Hội đồng Bầu cử quốc gia cho phép tổ chức bỏ phiếu sớm tại một số khu vực trên địa bàn tỉnh.