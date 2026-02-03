Hà Nội

Xã hội

Xử phạt tài xế xe đầu kéo chở hàng cồng kềnh không bảo đảm ở Hà Nội

Tại cơ quan Công an, người này đã thừa nhận hành vi điều khiển xe vận chuyển hàng hóa có chằng buộc nhưng không bảo đảm an toàn theo quy định.

Gia Đạt

Ngày 3/2, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội cho biết vừa lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với một tài xế điều khiển xe ô tô đầu kéo chở ống cống chằng buộc không bảo đảm an toàn, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông.

capture-6935.png
Xe đầu kéo chở các ống cống không chằng buộc, gây nguy hiểm khi tham gia giao thông.

Trước đó, khoảng 10h ngày 29/1/2026, người tham gia giao thông phát hiện xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 29E-327.xx kéo theo rơ moóc biển số 29RM-043.xx chở nhiều ống cống nhưng không được chằng buộc chắc chắn khi lưu thông trên đường Ngô Gia Tự, phường Việt Hưng, thành phố Hà Nội. Hình ảnh vi phạm đã được người dân ghi lại và phản ánh đến đường dây nóng của Cục CSGT - Bộ Công an.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Cục trưởng Cục CSGT đã chỉ đạo Phòng CSGT Công an thành phố Hà Nội khẩn trương xác minh, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

capture-552.png
Nam tài xế tại cơ quan Công an.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 2/2/2026, Đội CSGT đường bộ số 5 (Phòng CSGT Công an thành phố Hà Nội) đã xác minh, mời người điều khiển phương tiện vi phạm đến cơ quan Công an làm việc. Qua đó xác định, tài xế là Đ.Đ.C (sinh năm 1976, trú tại Hà Nội). Tại cơ quan Công an, người này đã thừa nhận hành vi điều khiển xe vận chuyển hàng hóa có chằng buộc nhưng không bảo đảm an toàn theo quy định.

Căn cứ tài liệu xác minh, Đội CSGT đường bộ số 5 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Đ.Đ.C về hành vi nêu trên, theo quy định tại điểm đ, khoản 8, Điều 21 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP ngày 27/12/2024 của Chính phủ.

Qua vụ việc, Phòng CSGT Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người điều khiển phương tiện, nhất là lái xe tải, xe ô tô đầu kéo, cần nghiêm túc chấp hành các quy định về vận chuyển hàng hóa, chằng buộc bảo đảm an toàn nhằm phòng ngừa tai nạn giao thông, bảo đảm an toàn cho bản thân và người tham gia giao thông.

