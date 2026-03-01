Hà Nội

Xã hội

Vừa ra tù, nam thanh niên tiếp tục đi trộm xe máy

Do không có tiền tiêu xài, đối tượng Nguyễn Thanh Thái (An Giang) đã lẻn vào cửa hàng xăng dầu lấy trộm xe máy rồi tẩu thoát.

Hạo Nhiên

Ngày 1/3, thông tin từ Công an xã Tri Tôn (tỉnh An Giang) cho biết, đơn vị vừa phối hợp bắt giữ đối tượng Nguyễn Thanh Thái (SN: 2006, trú xã Bình Sơn, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Theo thông tin ban đầu, do không có tiền tiêu xài, khoảng 10h55’ ngày 26/2, Nguyễn Thanh Thái đến khu vực cửa hàng xăng dầu D.T (ấp 3, xã Tri Tôn) lấy trộm chiếc xe máy của anh Đ.T.L (trú ấp 5, xã Tri Tôn), rồi nhanh chân tẩu thoát.

doi-tuong-thai.jpg
Đối tượng Nguyễn Thanh Thái tại cơ quan Công an.

Phát hiện sự việc, anh Đ.T.L đã tri hô, đồng thời cấp báo tới cơ quan chức năng.

Nhận được thông tin, Công an xã Tri Tôn đã phối hợp Trạm Cảnh sát giao thông Châu Phú (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh An Giang) truy bắt nghi phạm gây án.

Khi đến khu vực ấp Tô Hạ (xã Tri Tôn), cách nơi xảy ra vụ việc khoảng 3km, lực lượng Công an đã kịp thời áp sát, khống chế và bắt giữ Nguyễn Thanh Thái cùng tang vật.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

>>> Mời độc giả xem thêm video siêu trộm xe máy sa lưới.

(Nguồn: Truyền hình TP Hà Nội)
Xã hội

Bắt nóng nữ quái trộm cắp tài sản ở Đồng Tháp

Lợi dụng sơ hở của chủ nhà, đối tượng Lê Thị Đẹt (Đồng Nai) đã lẻn vào lấy trộm hơn 20 triệu đồng, rồi nhanh chân tẩu thoát.

Ngày 01/3, thông tin từ Công an xã Tân Hòa (Đồng Tháp) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Lê Thị Đẹt (Đồng Nai) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào khoảng 10h30 ngày 21/02, Công an xã Tân Hòa tiếp nhận tin báo từ ông Lưu Văn Minh (SN 1970, xã Tân Hòa, tỉnh Đồng Tháp) về việc gia đình ông bị kẻ gian đột nhập lấy trộm hơn 20 triệu đồng.

Xem chi tiết

Xã hội

Bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản ở Hà Nội

Ngày 5/2, Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TP vừa bắt đối tượng trộm cắp tài sản tại phường Thanh Liệt.

Trước đó, khoảng 20h ngày 30/1/2026, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội tiếp nhận tin báo của người dân về việc phát hiện đối tượng có biểu hiện trộm cắp tài sản tại khu vực ngõ 136 Triều Khúc, phường Thanh Liệt. Ngay sau khi nhận được thông tin, Đội Cảnh sát Phản ứng nhanh, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội đã khẩn trương triển khai lực lượng đến hiện trường để xác minh, xử lý.

image005.jpg
Đối tượng trộm cắp bị bắt giữ.
Xem chi tiết

