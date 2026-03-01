Vừa ra tù, nam thanh niên tiếp tục đi trộm xe máy

Do không có tiền tiêu xài, đối tượng Nguyễn Thanh Thái (An Giang) đã lẻn vào cửa hàng xăng dầu lấy trộm xe máy rồi tẩu thoát.

Ngày 1/3, thông tin từ Công an xã Tri Tôn (tỉnh An Giang) cho biết, đơn vị vừa phối hợp bắt giữ đối tượng Nguyễn Thanh Thái (SN: 2006, trú xã Bình Sơn, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Theo thông tin ban đầu, do không có tiền tiêu xài, khoảng 10h55’ ngày 26/2, Nguyễn Thanh Thái đến khu vực cửa hàng xăng dầu D.T (ấp 3, xã Tri Tôn) lấy trộm chiếc xe máy của anh Đ.T.L (trú ấp 5, xã Tri Tôn), rồi nhanh chân tẩu thoát.

Đối tượng Nguyễn Thanh Thái tại cơ quan Công an.

Phát hiện sự việc, anh Đ.T.L đã tri hô, đồng thời cấp báo tới cơ quan chức năng.

Nhận được thông tin, Công an xã Tri Tôn đã phối hợp Trạm Cảnh sát giao thông Châu Phú (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh An Giang) truy bắt nghi phạm gây án.

Khi đến khu vực ấp Tô Hạ (xã Tri Tôn), cách nơi xảy ra vụ việc khoảng 3km, lực lượng Công an đã kịp thời áp sát, khống chế và bắt giữ Nguyễn Thanh Thái cùng tang vật.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

