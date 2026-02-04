Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Xử phạt trường hợp đăng tải thông tin kích động bạo lực trên mạng xã hội

Công an xã Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai vừa xử phạt 1 trường hợp về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin kích động bạo lực trên mạng xã hội Facebook.

Gia Đạt

Ngày 4/2, Công an xã Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai cho biết đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Triệu Văn H. (sinh năm 2008, trú tại thôn Trà Chẩu, xã Bảo Thắng) về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin kích động bạo lực trên mạng xã hội Facebook, đồng thời buộc gỡ bỏ toàn bộ nội dung vi phạm theo quy định của pháp luật.

thiet-ke-chua-co-ten.jpg
Hình ảnh tạo dựng nội dung giả mạo.

Trước đó, ngày 31/1/2026, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Bảo Thắng phát hiện trên trang Facebook “Meo Meo racing” (có 37.525 thành viên) xuất hiện 1 bài viết do một tài khoản ẩn danh đăng tải với nội dung: “Công an Phố Lu tìm bố mày đi”, kèm theo 1 hình ảnh chụp 2 nam thanh niên điều khiển xe mô tô đang lưu thông trên đường, trong đó người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm, tay cầm 1 thanh kiếm dài khoảng 1,2 mét vỏ.

Xác định nội dung bài viết mang tính chất kích động bạo lực, thách thức lực lượng Công an, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh, trật tự trên địa bàn, Công an xã Bảo Thắng đã nhanh chóng vào cuộc, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, làm rõ.

capture-2768.png
Triệu Văn H tại cơ quan điều tra. Ảnh Báo Lào Cai

Qua điều tra, lực lượng Công an xác định đối tượng đăng tải thông tin trên là Triệu Văn H (sinh ngày 2/4/2008, trú tại thôn Trà Chẩu, xã Bảo Thắng). Tại cơ quan Công an, Triệu Văn H khai nhận: Cuối tháng 1/2026, H. xảy ra mâu thuẫn với nhóm thanh niên gồm Nguyễn Đức A (sinh năm 2010, trú tại thôn Phú Thành 3, xã Bảo Thắng) và Hà Khắc Hải N (sinh năm 2011, trú tại thôn An Tiến, xã Bảo Thắng). Sau đó, H. đã tải hình ảnh của Hà Khắc Hải N từ mạng xã hội TikTok, sử dụng ứng dụng CapCut để cắt ghép, chỉnh sửa hình ảnh, tạo dựng nội dung giả mạo cho thấy Hà Khắc Hải N cầm kiếm, ngồi sau xe mô tô.

Ngày 31/1/2026, Triệu Văn H sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải hình ảnh đã bị cắt ghép, chỉnh sửa lên trang Facebook “Meo Meo racing” kèm theo dòng trạng thái với mục đích trả thù cá nhân và đánh lạc hướng, khiến lực lượng Công an hiểu nhầm, xử lý Hà Khắc Hải N. Sau khi đăng tải, H. đã xóa toàn bộ dữ liệu hình ảnh cắt ghép trong điện thoại nhằm tránh bị phát hiện khi kiểm tra.

Qua đấu tranh, khai thác, Triệu Văn H đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình. Căn cứ điểm d, khoản 1 Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 3/2/2020 của Chính phủ, ngày 2/2/2026, Trưởng Công an xã Bảo Thắng đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 3.750.000 đồng đối với Triệu Văn H về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin kích động bạo lực trên mạng xã hội”, đồng thời buộc gỡ bỏ toàn bộ thông tin vi phạm.

Hiện, Công an xã Bảo Thắng đang tiếp tục mở rộng điều tra, triệu tập 18 thanh thiếu niên liên quan đến các hội nhóm có dấu hiệu gây mất an ninh, trật tự trên không gian mạng để đấu tranh, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

>>> Xem thêm video: Ngăn chặn vụ giả danh Công an lừa đảo hơn 3 tỷ đồng

Nguồn: ĐTHĐT.
#bạo lực #xã Bảo Thắng #mạng xã hội #phạt hành chính #Facebook #an ninh mạng

Bài liên quan

Xã hội

Kết quả kiểm tra an toàn thực phẩm 121 nhà hàng tiệc cưới ở TP HCM

Sau kiểm tra đột xuất, hầu hết nhà hàng tiệc cưới tại TP HCM đều đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, chỉ một cơ sở vi phạm và bị xử phạt.

Trung tâm hội nghị, yến tiệc The Adora Center. Ảnh: An Huy.
Trung tâm hội nghị, yến tiệc The Adora Center. Ảnh: An Huy.

Ngày 3/2, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM cho biết có tổng cộng 130 cơ sở thuộc nhóm trung tâm hội nghị, nhà hàng tiệc cưới đã được đưa vào diện rà soát. Trong đó, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra thực tế 121 cơ sở; 9 cơ sở không kiểm tra do đã ngừng hoạt động, sang nhượng hoặc thay đổi pháp nhân.

Xem chi tiết

Xã hội

Trục xuất, xử phạt 13 người nhập cảnh trái phép ở Quảng Ninh

Làm việc với cơ quan chức năng, họ khai vượt biển từ thành phố Phòng Thành Cảng, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) sang Việt Nam để tìm việc làm.

Ngày 2/2, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Công an phường Móng Cái 1 vừa phối hợp Phòng Quản lý xuất nhập cảnh và Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái vừa hoàn tất thủ tục trục xuất 13 người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

cong-an-phuong-mong-cai-1-truc-xuat-ban-giao-13-doi-tuong-nguoi-trung-quoc-nhap-canh-trai-phep-vao-viet-nam.jpg
Công an phường Móng Cái 1 trục xuất 13 đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.
Xem chi tiết

Xã hội

Xe biển xanh đỗ dưới biển cấm, bùn đất che mờ biển số bị xử phạt

Sáng 2/2, Cục Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) thông tin xử lý tài xế ô tô biển xanh đỗ xe sai quy định ngay cạnh biển cấm dừng đỗ xe tại Cao Bằng.

Theo đó, hình ảnh về chiếc xe biển xanh có dấu hiệu vi phạm dừng đỗ dưới biển cấm, bùn đất che lấp chữ số được phản ánh tới đường dây nóng của Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông. Sau khi tiếp nhận phản ánh, Phòng CSGT Công an tỉnh Cao Bằng đã khẩn trương vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc theo đúng quy định.

9998.jpg
Hình ảnh xe biển xanh đỗ dưới biển cấm ở Cao Bằng.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới