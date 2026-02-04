Xử phạt trường hợp đăng tải thông tin kích động bạo lực trên mạng xã hội

Ngày 4/2, Công an xã Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai cho biết đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Triệu Văn H. (sinh năm 2008, trú tại thôn Trà Chẩu, xã Bảo Thắng) về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin kích động bạo lực trên mạng xã hội Facebook, đồng thời buộc gỡ bỏ toàn bộ nội dung vi phạm theo quy định của pháp luật.

Hình ảnh tạo dựng nội dung giả mạo.

Trước đó, ngày 31/1/2026, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Bảo Thắng phát hiện trên trang Facebook “Meo Meo racing” (có 37.525 thành viên) xuất hiện 1 bài viết do một tài khoản ẩn danh đăng tải với nội dung: “Công an Phố Lu tìm bố mày đi”, kèm theo 1 hình ảnh chụp 2 nam thanh niên điều khiển xe mô tô đang lưu thông trên đường, trong đó người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm, tay cầm 1 thanh kiếm dài khoảng 1,2 mét vỏ.

Xác định nội dung bài viết mang tính chất kích động bạo lực, thách thức lực lượng Công an, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh, trật tự trên địa bàn, Công an xã Bảo Thắng đã nhanh chóng vào cuộc, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, làm rõ.

Triệu Văn H tại cơ quan điều tra. Ảnh Báo Lào Cai

Qua điều tra, lực lượng Công an xác định đối tượng đăng tải thông tin trên là Triệu Văn H (sinh ngày 2/4/2008, trú tại thôn Trà Chẩu, xã Bảo Thắng). Tại cơ quan Công an, Triệu Văn H khai nhận: Cuối tháng 1/2026, H. xảy ra mâu thuẫn với nhóm thanh niên gồm Nguyễn Đức A (sinh năm 2010, trú tại thôn Phú Thành 3, xã Bảo Thắng) và Hà Khắc Hải N (sinh năm 2011, trú tại thôn An Tiến, xã Bảo Thắng). Sau đó, H. đã tải hình ảnh của Hà Khắc Hải N từ mạng xã hội TikTok, sử dụng ứng dụng CapCut để cắt ghép, chỉnh sửa hình ảnh, tạo dựng nội dung giả mạo cho thấy Hà Khắc Hải N cầm kiếm, ngồi sau xe mô tô.

Ngày 31/1/2026, Triệu Văn H sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải hình ảnh đã bị cắt ghép, chỉnh sửa lên trang Facebook “Meo Meo racing” kèm theo dòng trạng thái với mục đích trả thù cá nhân và đánh lạc hướng, khiến lực lượng Công an hiểu nhầm, xử lý Hà Khắc Hải N. Sau khi đăng tải, H. đã xóa toàn bộ dữ liệu hình ảnh cắt ghép trong điện thoại nhằm tránh bị phát hiện khi kiểm tra.

Qua đấu tranh, khai thác, Triệu Văn H đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình. Căn cứ điểm d, khoản 1 Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 3/2/2020 của Chính phủ, ngày 2/2/2026, Trưởng Công an xã Bảo Thắng đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 3.750.000 đồng đối với Triệu Văn H về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin kích động bạo lực trên mạng xã hội”, đồng thời buộc gỡ bỏ toàn bộ thông tin vi phạm.

Hiện, Công an xã Bảo Thắng đang tiếp tục mở rộng điều tra, triệu tập 18 thanh thiếu niên liên quan đến các hội nhóm có dấu hiệu gây mất an ninh, trật tự trên không gian mạng để đấu tranh, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

