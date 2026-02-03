Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Kết quả kiểm tra an toàn thực phẩm 121 nhà hàng tiệc cưới ở TP HCM

Sau kiểm tra đột xuất, hầu hết nhà hàng tiệc cưới tại TP HCM đều đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, chỉ một cơ sở vi phạm và bị xử phạt.

Theo Nguyễn Thuận/ Znews
Trung tâm hội nghị, yến tiệc The Adora Center. Ảnh: An Huy.
Trung tâm hội nghị, yến tiệc The Adora Center. Ảnh: An Huy.

Ngày 3/2, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM cho biết có tổng cộng 130 cơ sở thuộc nhóm trung tâm hội nghị, nhà hàng tiệc cưới đã được đưa vào diện rà soát. Trong đó, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra thực tế 121 cơ sở; 9 cơ sở không kiểm tra do đã ngừng hoạt động, sang nhượng hoặc thay đổi pháp nhân.

Kết quả kiểm tra cho thấy, chỉ có 1 cơ sở vi phạm quy định về an toàn thực phẩm với hành vi “kinh doanh dịch vụ ăn uống có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm nhưng đã hết hiệu lực”. Cơ sở này đã bị xử phạt hành chính 25 triệu đồng theo quy định.

Trong tổng số 121 cơ sở được kiểm tra, có 120 cơ sở được ghi nhận tuân thủ đầy đủ các quy định về an toàn thực phẩm, chiếm tỷ lệ 99,17%. Tỷ lệ tuân thủ cao phản ánh ý thức chấp hành pháp luật của phần lớn doanh nghiệp, hộ kinh doanh trong lĩnh vực nhà hàng, tiệc cưới trên địa bàn TP.HCM đã được nâng lên rõ rệt.

Qua thực tế kiểm tra, các đoàn công tác ghi nhận phần lớn trung tâm hội nghị, nhà hàng tiệc cưới quy mô lớn đều đáp ứng yêu cầu về điều kiện cơ sở vật chất, quy trình chế biến, bảo quản và phục vụ thực phẩm. Hồ sơ pháp lý, hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc nguyên liệu được lưu trữ tương đối đầy đủ.

Ngoài ra, đa số nhân viên và người quản lý trực tiếp tham gia sản xuất, kinh doanh tại các cơ sở đều có giấy xác nhận đã được tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm theo quy định. Đây được xem là yếu tố quan trọng, góp phần hạn chế nguy cơ mất an toàn thực phẩm trong hoạt động phục vụ tiệc đông người.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng cũng lưu ý, tại một số thời điểm cao điểm khi lượng khách tăng đột biến, công tác vệ sinh khu vực chế biến và quản lý dụng cụ ăn uống tại một số cơ sở vẫn tiềm ẩn nguy cơ mất vệ sinh. Một số tồn tại từng được báo chí phản ánh như để dụng cụ dưới sàn, quản lý nhân viên thời vụ chưa chặt chẽ cần tiếp tục được giám sát thường xuyên.

Sở An toàn thực phẩm TP.HCM cho biết sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra đột xuất khi phát hiện dấu hiệu vi phạm. Đồng thời, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, yêu cầu chủ doanh nghiệp chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc giám sát quy trình vệ sinh của nhân viên, đặc biệt là lao động thời vụ, nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm theo đúng quy định pháp luật.

Trước đó, báo chí phản ánh khu vực bếp và chế biến thực phẩm tại hệ thống nhà hàng tiệc cưới Adora xuất hiện chuột, điều kiện vệ sinh chưa đảm bảo, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm trong quá trình phục vụ tiệc đông người. Thông tin này đã gây lo ngại trong dư luận và là cơ sở để Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Sở An toàn thực phẩm TP.HCM khẩn trương vào cuộc, tổ chức kiểm tra, rà soát diện rộng đối với các trung tâm hội nghị, nhà hàng tiệc cưới trên địa bàn thành phố.

znews.vn
Link bài gốc Copy link
https://znews.vn/ket-qua-kiem-tra-121-nha-hang-tiec-cuoi-o-tphcm-post1624989.html
#nhà hàng tiệc cưới #kiểm tra đột xuất #an toàn thực phẩm #nhà hàng #tiệc cưới #TP HCM

Bài liên quan

Xã hội

Công an Hà Nội thông tin vụ người phụ nữ bị hành hung tại chung cư

Bà Nguyễn Thị Vân Anh đã thừa nhận toàn bộ hành vi hành hung bà H. (hàng xóm tại tòa nhà chung cư CT5-ĐN2, phường Từ Liêm, TP Hà Nội).

Ngày 11/1, Công an phường Từ Liêm (TP Hà Nội) cho biết, đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc một người phụ nữ bị hành hung ngay tại hành lang chung cư trên địa bàn.

1.jpg
Nơi xảy ra sự việc.
Xem chi tiết

Xã hội

Khám phá làng đào Nhà Nít Phú Thọ mùa Tết sôi động

Làng nghề hoa đào Nhà Nít, Phú Thọ, bán hàng nghìn gốc đào các loại, thu hút khách mua sắm dịp Tết, giữ gìn nghề trồng đào truyền thống.

102512266782456492617.jpg
Làng nghề hoa đào Nhà Nít, xã Hy Cương, tỉnh Phú Thọ - một trong những thủ phủ cung cấp hoa đào cho người dân trong địa bàn cũng như nhiều tỉnh trong khu vực. Làng nghề hiện có 128 thành viên, diện tích canh tác khoảng 7,5ha. Năm nay, làng nghề Nhà Nít tung ra thị trường khoảng 40.000 gốc đào các loại.
dsc01594-copy.jpg
Theo chia sẻ của các chủ vườn, nghề trồng đào đã gắn bó với người dân nơi đây từ lâu và dần trở thành làng nghề trồng đào. Cây hoa đào không chỉ mang lại thu nhập ổn định mà còn góp phần làm nên thương hiệu hoa đào đặc trưng của vùng đất trung du Phú Thọ.
Xem chi tiết

Xã hội

Xử lý người đàn ông tàng trữ hàng cấm ở nhà người thân tại Ninh Bình

Lực lượng chức năng phát hiện Phạm Văn Hùng cất giấu trái phép 8 bệ pháo hoa nổ với trọng lượng 16,5 kg tại nhà Đặng Văn Phương (là người nhà của Hùng).

Ngày 5/1, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, qua công tác nắm tình hình trên địa bàn, Công an phường Đông Hoa Lư vừa kiểm tra, phát hiện Phạm Văn Hùng, sinh năm 1980, trú tại Tổ dân phố Thượng 1, phường Đông Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình có hành vi tàng trữ trái phép pháo nổ.

capture-5553.png
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới