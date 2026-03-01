Hành trình đầy nước mắt và nghị lực nuôi trẻ từ 500g lên 3kg

Ngày 27/2 – một ngày thật đặc biệt tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, bé Bông chính thức được ra viện sau hơn 4 tháng điều trị ở Trung tâm Sơ sinh. Ít ai biết rằng, phía sau khoảnh khắc hạnh phúc ấy là một hành trình đầy nước mắt và nghị lực.

Ngày 22/10/2025, bé Bông nhập viện và điều trị tại Trung tâm Sơ sinh khi mới 25 tuần tuổi, nặng vỏn vẹn 500g. Đây là trường hợp sinh non cực sớm được chẩn đoán nhiễm khuẩn, xuất huyết não, thiếu máu – mỗi chẩn đoán là một lần gia đình nghẹn tim.

Niềm hạnh phúc của người mẹ và y bác sĩ khi bé Bông được trở về vòng tay mẹ

“Mới lần đầu làm mẹ, nhìn con bé xíu nằm trong lồng ấp, tôi chỉ biết khóc, lo lắng”, chị P.T, Hà Tĩnh xúc động chia sẻ.

Suốt những ngày dài ở Trung tâm Sơ sinh, từng nhịp thở của con được theo dõi sát sao. Từng ml sữa, từng lần truyền máu, từng gam cân nặng tăng lên là thành quả của sự kiên trì và tận tâm của đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng tại đây.

“Có những đêm tôi lo sợ, nhưng các bác sĩ luôn động viên: ‘Con đang tiến triển từng chút một’. Chính niềm tin ấy giúp tôi mạnh mẽ hơn”. Điều kỳ diệu đã đến, từ em bé 500g mong manh, ngày ra viện con đã nặng hơn 3kg.

Bế con trên tay chị P.T xúc động: “Cảm giác như con vừa được sinh ra lần thứ hai. Tôi chỉ biết nói lời cảm ơn chân thành tới các bác sĩ, điều dưỡng Trung tâm Sơ sinh – những người đã giữ lấy sự sống cho con”.

Bé Bông giờ đã được mẹ ôm vào lòng, không còn lồng ấp, không còn dây truyền - Ảnh BVCC

Bé Bông giờ đã được mẹ ôm vào lòng, không còn lồng ấp, không còn dây truyền. Chỉ còn hơi ấm thật sự của một sinh linh khỏe mạnh.

Hành trình của Bông không chỉ là câu chuyện của y học, mà còn là lời tri ân sâu sắc gửi tới những “chiến sĩ áo trắng” – những người lặng thầm viết nên phép màu của sự sống.

Tại Trung tâm Sơ sinh, mỗi ngày tiếp nhận và chăm sóc hàng trăm trẻ non tháng, bệnh lý phức tạp. Câu chuyện của bé Bông là một trong rất nhiều hành trình hồi sinh đang diễn ra thầm lặng nơi đây.