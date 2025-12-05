Xử lý tài xế chở công nhân chen chúc trên thùng xe tải ở Bắc Ninh

Lực lượng CSGT Bắc Ninh vừa xử lý tài xế điều khiển xe tải chở hàng chục công nhân đứng ngồi chen chúc trên thùng xe để đi “thả” tại các công trình.

Ngày 5/12, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) cho biết, Tổ CSGT Việt Yên (Phòng CSGT, Công an tỉnh Bắc Ninh) vừa lập biên bản vi phạm, xử phạt tài xế chở hàng chục công nhân trên thùng xe.

Trước đó, khoảng 10h20 ngày 3/12, tại khu vực cầu vượt Quang Châu, phường Nếnh (tỉnh Bắc Ninh), anh Thân V.T (sinh năm 1992), điều khiển xe tải chở hàng chục công nhân đứng ngồi chen chúc trên thùng xe để đi “thả” tại các công trình trên địa bàn.

Hình ảnh chiếc xe tải chở hàng chục công nhân chen chúc nhau trên thùng xe. (Ảnh: Cục CSGT).

Các công nhân đứng ngồi, bám trên thùng xe tải rất nguy hiểm. Hành vi này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn đe dọa trực tiếp đến an toàn của chính những người lao động.

Cục CSGT khuyến cáo, các tài xế và chủ doanh nghiệp tuyệt đối không chở người trên thùng xe tải, đặc biệt là số lượng lớn; bố trí phương tiện đưa đón công nhân đúng quy định - xe khách, xe đưa đón chuyên dụng, đủ ghế, đủ an toàn.

Người lao động hãy từ chối lên thùng xe tải, vì tính mạng mình không phải “hành lý kèm theo”. Chủ doanh nghiệp cần quán triệt nghiêm túc quy định an toàn khi vận chuyển người.

