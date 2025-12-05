Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Xử lý tài xế chở công nhân chen chúc trên thùng xe tải ở Bắc Ninh

Lực lượng CSGT Bắc Ninh vừa xử lý tài xế điều khiển xe tải chở hàng chục công nhân đứng ngồi chen chúc trên thùng xe để đi “thả” tại các công trình.

Bảo Ngân

Ngày 5/12, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) cho biết, Tổ CSGT Việt Yên (Phòng CSGT, Công an tỉnh Bắc Ninh) vừa lập biên bản vi phạm, xử phạt tài xế chở hàng chục công nhân trên thùng xe.

Trước đó, khoảng 10h20 ngày 3/12, tại khu vực cầu vượt Quang Châu, phường Nếnh (tỉnh Bắc Ninh), anh Thân V.T (sinh năm 1992), điều khiển xe tải chở hàng chục công nhân đứng ngồi chen chúc trên thùng xe để đi “thả” tại các công trình trên địa bàn.

cats-302.jpg
Hình ảnh chiếc xe tải chở hàng chục công nhân chen chúc nhau trên thùng xe. (Ảnh: Cục CSGT).

Các công nhân đứng ngồi, bám trên thùng xe tải rất nguy hiểm. Hành vi này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn đe dọa trực tiếp đến an toàn của chính những người lao động.

Cục CSGT khuyến cáo, các tài xế và chủ doanh nghiệp tuyệt đối không chở người trên thùng xe tải, đặc biệt là số lượng lớn; bố trí phương tiện đưa đón công nhân đúng quy định - xe khách, xe đưa đón chuyên dụng, đủ ghế, đủ an toàn.

Người lao động hãy từ chối lên thùng xe tải, vì tính mạng mình không phải “hành lý kèm theo”. Chủ doanh nghiệp cần quán triệt nghiêm túc quy định an toàn khi vận chuyển người.

>>> Mời độc giả xem thêm video Tai nạn do bất cẩn đi ra từ đường nhánh:

(Nguồn: VTV1)
#chở công nhân chen chúc trên thùng xe tải #Bắc Ninh #Cục CSGT

Bài liên quan

Xã hội

Dân gửi hình ảnh vi phạm, tài xế chở quá khổ bị CSGT xử phạt

Phòng CSGT, Công an tỉnh Bắc Ninh vừa tiến hành xử phạt chủ xe, tài xế xe tải chở quá khổ, liều lĩnh đi qua gầm cầu thấp.

Ngày 4/12, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) thông tin, Phòng CSGT, Công an tỉnh Bắc Ninh vừa tiến hành xử phạt chủ xe, tài xế xe tải chở quá khổ, liều lĩnh đi qua gầm cầu thấp.

cats-5201.jpg
Hình ảnh phương tiện vi phạm. (Ảnh cắt từ video).
Xem chi tiết

Xã hội

Cảnh sát giao thông phát hiện 3 học sinh vi phạm nồng độ cồn

Lực lượng CSGT toàn quốc đã xử lý 1.990 trường hợp vi phạm TTATGT, trong đó có 3 học sinh vi phạm nồng độ cồn.

Ngày 5/12, thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an), ngày 4/12 Cục trưởng Cảnh sát giao thông đã phát lệnh kiểm tra chuyên đề học sinh, phụ huynh học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) và hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện trong cùng một thời điểm trên toàn quốc.

Chỉ trong 2 ca công tác (từ 11h-13h30, từ 16h-17h30), lực lượng CSGT đã xử lý 1.990 trường hợp vi phạm TTATGT (1.810 học sinh; 180 phụ huynh chở học sinh), tạm giữ 714 phương tiện.

Xem chi tiết

Xã hội

Tạm giữ tài xế đành người sau va chạm giao thông trên phố Hà Nội

Sau khi xảy ra va chạm giao thông giữa ô tô do Linh điều khiển và ô tô do anh N.Đ.D điều khiển. Hai bên lời qua tiếng lại, Linh đã đánh anh D gây thương tích.

Ngày 4/12, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biếtw đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Lê Bá Linh (SN 1997; trú tại phường Vĩnh Tuy, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

56-1.jpg
Nơi xảy ra sự việc. Ảnh cắt từ clip
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới