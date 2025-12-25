Bắt quả tang 5 đối tượng đánh bạc bằng hình thức đánh sâm ở Lạng Sơn

Cơ quan Công an đã xác định tổng số tiền liên quan đến hành vi đánh bạc của nhóm đối tượng là 9.580.000 đồng.

Ngày 25/12, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, thực hiện kế hoạch Cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, qua các biện pháp nghiệp vụ, vào hồi 14 giờ 30 phút ngày 17/12/2025, tổ công tác Công an xã Bắc Sơn phát hiện bắt quả tang nhóm đối tượng đang có hành vi đánh bạc sát phạt nhau bằng tiền tại nhà của ông Dương Văn Giang, sinh năm 1967, thôn Đon Riệc 1, xã Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Các đối tượng đánh bạc khi bị Công an bắt quả tang.

Tại hiện trường, Công an xã Bắc Sơn bắt quả tang 5 đối tượng gồm: Dương Hữu Hội sinh năm 1987, Dương Hữu Long sinh năm 1987, Dương Công Cường sinh năm 1998, đều trú tại thôn Bình Thượng, xã Vũ Lăng, tỉnh Lạng Sơn; Hoàng Đình Mau sinh năm 1976, trú tại thôn Dục Thúm, xã Vũ Lăng, tỉnh Lạng Sơn và Dương Minh Công sinh năm 1980, trú tại khối phố Hoàng Văn Thụ, xã Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn đang có hành vi đánh bạc sát phạt nhau bằng tiền, dưới hình thức đánh sâm chơi bài tú lơ khơ 52 lá bài.

Cơ quan Công an đã xác định tổng số tiền liên quan đến hành vi đánh bạc của nhóm đối tượng trên là 9.580.000 đồng.

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an xã Bắc Sơn đã báo cáo đề xuất Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với các đối tượng trên. Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

