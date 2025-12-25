Xét nghiệm ADN xác định danh tính nạn nhân vụ chết cháy ở nghĩa trang

Công an tỉnh Gia Lai cho biết, để có căn cứ xác định chính xác danh tính nạn nhân, phải thu thập mẫu ADN để xét nghiệm.

Sáng 25/12, Công an tỉnh Gia Lai đã lấy mẫu ADN xét nghiệm để xác định danh tính nạn nhân bị thiêu rụi tại nghĩa trang Pleiku (tổ 7, phường Diên Hồng).

Trước đó, chiều 24/12, người dân phát hiện một thi thể đang bị thiêu cháy trước ngôi mộ tại Nghĩa trang Pleiku (cũ), đường Nguyễn Văn Cừ, tổ 7 Ia Kring, phường Diên Hồng nên trình báo cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, lực lượng Công an tỉnh Gia Lai đã có mặt phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi phục vụ điều tra.

Cơ quan Công an phong tỏa hiện trường phục vụ điều tra. Ảnh V.N

Thi thể phần lớn đã bị thiêu rụi, gần khu vực ngôi mộ có một xe máy BKS 81B1-001.01 nghi của nạn nhân. Qua xác minh, xe này được cấp cho Ban Quản lý rừng phòng hộ Đăk Đoa và anh Đ. (SN 1994, trú phường Pleiku), là nhân viên của ban thường xuyên sử dụng.

Cùng ngày, theo nguồn tin, người thân đã không thể liên hệ được với anh Đ. Thời gian gần đây, anh Đ. gặp một số chuyện áp lực trong cuộc sống nên có dấu hiệu trầm cảm. Khu vực phát hiện thi thể nạn nhân gần ngôi mộ của cha anh Đ.

.