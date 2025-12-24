Khởi tố đối tượng giết người vì mâu thuẫn khi sửa hàng rào ở Lai Châu

Mâu thuẫn khi sửa hàng rào giáp ranh giữa 2 nhà, Khiêm dùng dao đâm 2 phát vào vùng ngực của Quân khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 24/12, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, ngày 23/12, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh đã bảo vệ an toàn thực nghiệm điều tra vụ án “Giết người” xảy ra ngày 10/10/2025 tại bản Ta Pả, xã Pu Sam Cáp, tỉnh Lai Châu.

Bị can Lò Văn Khiêm tại hiện trường vụ án.

Theo hồ sơ vụ án: Vào khoảng 18h ngày 10/10/2025, tại bản Ta Pả, xã Pu Sam Cáp, tỉnh Lai Châu giữa Lò Văn Khiêm và Lò Văn Quân (hàng xóm) phát sinh mâu thuẫn từ việc Quân sửa hàng rào giáp ranh giữa hai nhà. Trong quá trình xô sát, đánh nhau, anh Quân dùng gậy gỗ 1,45m đánh vào vai trái của Khiêm, còn Khiêm dùng dao nhọn đâm 2 phát vào vùng ngực Quân, rồi Khiêm vào nhà lau sạch máu trên dao bằng mảnh vải và ném mảnh vải vào bếp lửa đốt, sau đó lên tầng 2 nhà Khiêm để đi ngủ.

Hậu quả Khiêm bị xây sát vùng sau vai trái, Quân tử vong trên đường đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu.

Bị can Lò Văn Khiêm đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu khởi tố về hành vi “Giết người” đang được tiến hành điều tra, làm rõ, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Vụ việc là bài học cảnh tỉnh đối với mỗi người dân trong việc giải quyết mâu thuẫn phát sinh trong đời sống hằng ngày, nhất là các tranh chấp liên quan đến đất đai, ranh giới, lối đi chung. Việc thiếu kiềm chế, giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực không chỉ gây hậu quả nghiêm trọng về tính mạng, sức khỏe mà còn khiến người vi phạm phải đối diện với trách nhiệm hình sự, ảnh hưởng lâu dài đến bản thân và gia đình.

>>> Xem thêm video: Kẻ côn đồ đánh 2 cô gái ở Bắc Ninh