Xã hội

Khởi tố đối tượng giết người vì mâu thuẫn khi sửa hàng rào ở Lai Châu

Mâu thuẫn khi sửa hàng rào giáp ranh giữa 2 nhà, Khiêm dùng dao đâm 2 phát vào vùng ngực của Quân khiến nạn nhân tử vong.

Gia Đạt

Ngày 24/12, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, ngày 23/12, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh đã bảo vệ an toàn thực nghiệm điều tra vụ án “Giết người” xảy ra ngày 10/10/2025 tại bản Ta Pả, xã Pu Sam Cáp, tỉnh Lai Châu.

capture.png
Bị can Lò Văn Khiêm tại hiện trường vụ án.

Theo hồ sơ vụ án: Vào khoảng 18h ngày 10/10/2025, tại bản Ta Pả, xã Pu Sam Cáp, tỉnh Lai Châu giữa Lò Văn Khiêm và Lò Văn Quân (hàng xóm) phát sinh mâu thuẫn từ việc Quân sửa hàng rào giáp ranh giữa hai nhà. Trong quá trình xô sát, đánh nhau, anh Quân dùng gậy gỗ 1,45m đánh vào vai trái của Khiêm, còn Khiêm dùng dao nhọn đâm 2 phát vào vùng ngực Quân, rồi Khiêm vào nhà lau sạch máu trên dao bằng mảnh vải và ném mảnh vải vào bếp lửa đốt, sau đó lên tầng 2 nhà Khiêm để đi ngủ.

Hậu quả Khiêm bị xây sát vùng sau vai trái, Quân tử vong trên đường đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu.

Bị can Lò Văn Khiêm đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu khởi tố về hành vi “Giết người” đang được tiến hành điều tra, làm rõ, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Vụ việc là bài học cảnh tỉnh đối với mỗi người dân trong việc giải quyết mâu thuẫn phát sinh trong đời sống hằng ngày, nhất là các tranh chấp liên quan đến đất đai, ranh giới, lối đi chung. Việc thiếu kiềm chế, giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực không chỉ gây hậu quả nghiêm trọng về tính mạng, sức khỏe mà còn khiến người vi phạm phải đối diện với trách nhiệm hình sự, ảnh hưởng lâu dài đến bản thân và gia đình.

Nguồn: ĐTHĐT.
#Lai Châu #mâu thuẫn #đâm chết #hàng rào #giáp ranh #bạo lực

Xã hội

Mâu thuẫn trên tàu cá, người đàn ông bị đâm tử vong

Do mâu thuẫn cá nhân, Phạm Nguyễn Hoài Thanh đã dùng dao đâm ông Đặng Quốc Phong, khiến nạn nhân tử vong do mất máu nhiều.

Ngày 24/12, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa ra quyết định tạm giữ đối với Phạm Nguyễn Hoài Thanh (SN 2009, xã Vĩnh Tuy, An Giang) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15h20 ngày 13/12, tàu cá do ông T.V.V (SN: 1975, trú tại xã Tây Yên, tỉnh An Giang) làm thuyền trưởng cùng 11 thuyền viên khác đang neo đậu ở tọa độ thuộc vùng biển Việt Nam.

Xem chi tiết

Xã hội

Xử lý vi phạm hành chính vụ người đàn ông tát vợ ở Lào Cai

Do mâu thuẫn trong sinh hoạt gia đình, người chồng đã có hành vi dùng tay đánh vào vùng tai của vợ, gây ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần của nạn nhân.

Ngày 23/12, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, mới đây, qua công tác nắm tình hình và tiếp nhận tin báo của người dân, Công an xã Xuân Quang đã kịp thời phát hiện, tiếp nhận và xử lý một vụ việc bạo lực gia đình xảy ra trên địa bàn xã.

3.jpg
Người đàn ông tại cơ quan Công an.
Xem chi tiết

