Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Tai nạn trên cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn khiến 2 tài xế mắc kẹt trong cabin

Trên cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, đoạn qua địa bàn Ninh Bình vừa xảy ra vụ tai nạn giữa xe khách và xe tải khiến 2 tài xế bị đa chấn thương, mắc kẹt trong cabin.

Thanh Hà

Ngày 25/12, thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an tỉnh Ninh Bình giải cứu 2 nạn nhân bị mắc kẹt sau vụ tai nạn giao thông.

Khoảng 0h30 cùng ngày, trên cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, đoạn qua địa bàn phường Tam Điệp (Ninh Bình) xảy ra vụ tai nạn giữa xe khách và xe tải khiến 2 tài xế bị đa chấn thương, mắc kẹt trong cabin.

tai-nan.png
Hiện trường vụ tai nạn.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Thanh Hóa đã điều động lực lượng, phương tiện đến hiện trường để hỗ trợ cứu nạn.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng vừa trấn an tinh thần các nạn nhân vừa sử dụng thiết bị chuyên dụng để cắt phá phần đầu xe khách bị biến dạng.

Nhận định các nạn nhân bị đa chấn thương, mất nhiều máu và cần được cấp cứu khẩn cấp, lực lượng chức năng của 2 tỉnh đã tổ chức cứu nạn một cách khẩn trương, khoa học.

cuu-thuong.png
Lực lượng chức năng đưa người bị nạn đi cấp cứu.

Đến khoảng 2h30 cùng ngày, lực lượng chức năng đã lần lượt đưa thành công 2 nạn nhân ra ngoài trong tình trạng tỉnh táo, sau đó chuyển đến bệnh viện để điều trị.

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

>>> Mời độc giả xem thêm video Tai nạn do bất cẩn đi ra từ đường nhánh:

(Nguồn: VTV1)
#Thanh Hóa #tai nạn #cao tốc #Cao Bồ #Mai Sơn #Ninh Bình

Bài liên quan

Xã hội

Danh tính 2 người tử vong trong vụ tai nạn liên hoàn 7 xe trên Quốc lộ 5

Sáng 23/12, Công an TP Hải Phòng thông tin vụ tai nạn liên hoàn giữa 7 xe ô tô trên quốc lộ 5 qua phường Tứ Minh khiến 2 người tử vong.

Theo đó, vào lúc 15h45 ngày 22/12 tại Km46+500 Quốc lộ 5 (chiều đường Hà Nội - Hải Phòng) địa phận phường Tứ Minh, thành phố Hải Phòng xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa 7 xe ô tô.

77666.jpg
Hiện trường vụ tai nạn.
Xem chi tiết

Xã hội

2 người tử vong trong vụ tai nạn liên hoàn trên QL5 qua Hải Phòng

Vụ tai nạn liên hoàn trên QL5, đoạn qua KCN Đại An, phường Tứ Minh (TP Hải Phòng) chiều 22/12 khiến 2 người tử vong, nhiều phương tiện hư hỏng.

Thông tin ban đầu, khoảng 15h ngày 22/12, tại Km 46+500 quốc lộ 5, hướng Hà Nội đi Hải Phòng, đoạn qua địa phận phường Tứ Minh (TP Hải Phòng) xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa nhiều xe ô tô, làm 2 người tử vong, 1 người bị thương, 7 phương tiện hư hỏng.

6555444.jpg
Hiện trường vụ tai nạn.
Xem chi tiết

Xã hội

Công an Hà Nội tìm người chứng kiến vụ tai nạn trên đường Kim Giang

Công an TP Hà Nội vừa thông báo tìm nhân chứng vụ tai nạn giao thông trên đường Kim Giang thuộc địa phận phường Thanh Liệt khiến 1 người bị thương.

Ngày 22/12, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an TP Hà Nội cho biết đang thụ lý điều tra, giải quyết vụ tai nạn giao thông xảy ra hồi 21h27 ngày 15/12/2025, tại khu vực trước số nhà 858 đường Kim Giang, địa phận phường Thanh Liệt, TP Hà Nội.

capture-4981.png
Hiện trường vụ tai nạn.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới