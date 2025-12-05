Cảnh sát giao thông phát hiện 3 học sinh vi phạm nồng độ cồn

Ngày 5/12, thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an), ngày 4/12 Cục trưởng Cảnh sát giao thông đã phát lệnh kiểm tra chuyên đề học sinh, phụ huynh học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) và hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện trong cùng một thời điểm trên toàn quốc.

Chỉ trong 2 ca công tác (từ 11h-13h30, từ 16h-17h30), lực lượng CSGT đã xử lý 1.990 trường hợp vi phạm TTATGT (1.810 học sinh; 180 phụ huynh chở học sinh), tạm giữ 714 phương tiện.

CSGT xử lý nghiêm các trường hợp học sinh vi phạm TTATGT.

Trong đó, hành vi vi phạm nồng độ cồn có 3 trường hợp học sinh (Cao Bằng, Điện Biên, Nghệ An mỗi nơi 1 trường hợp); chạy quá tốc độ có 59 trường hợp (57 học sinh, 2 phụ huynh); chở quá số người quy định có 9 trường hợp (8 học sinh, 1 phụ huynh); chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện có 401 học sinh (đã lập biên bản 170 trường hợp phụ huynh về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện, hiện đang tiếp tục xác minh để xử lý 231 trường hợp); không chấp hành tín hiệu đèn giao thông có 6 học sinh; không chấp hành hiệu lệnh của người kiểm soát giao thông có 1 trường hợp học sinh (Hưng Yên).

Nhiều phương tiện vi phạm bị tạm giữ.

Ngoài ra, về hành vi vi phạm về đội mũ bảo hiểm có 807 trường hợp (659 học sinh, 148 phụ huynh); không có gương chiếu hậu là 595 trường hợp (578 học sinh, 17 phụ huynh).

Có 6 trường hợp học sinh sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện, điều khiển xe không có GPLX có 29 trường hợp.

Có 1 học sinh ở Quảng Ngãi đi ngược chiều của đường một chiều; đi không đúng phần đường, làn đường có 87 trường hợp (84 học sinh, 03 phụ huynh). Vi phạm khác là 523 trường hợp (505 học sinh, 18 phụ huynh).

Đáng chú ý, lực lượng chức năng còn phát hiện 10 trường hợp giấu vũ khí trên phương tiện (2 học sinh tại Bắc Ninh, 8 phụ huynh tại Điện Biên).

Hiện lực lượng CSGT đã thông báo về 235 gia đình, 864 nhà trường, 197 Công an cấp xã để phối hợp xử lý, quản lý học sinh vi phạm và đang tiếp tục thực hiện với các trường hợp còn lại.

