Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Lừa đảo hơn 3 tỷ đồng bằng chiêu vay tiền cho người khác

Sau khi chiếm đoạt của nạn nhân hơn 3 tỷ đồng, đối tượng Huỳnh Tấn Lợi (Cà Mau) đã dùng để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Hạo Nhiên

Ngày 25/12, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam bị can Huỳnh Tấn Lợi (SN 1976, ngụ Tân Điền A, xã Tạ An Khương, Cà Mau) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo thông tin ban đầu, trong khoảng thời gian từ năm 2021 - 2023, Huỳnh Tấn Lợi có hành vi đưa ra thông tin gian dối về việc có người cần vay tiền để ông H.V.Đ. tin tưởng.

a21.jpg
Cơ quan Công an bắt tạm giam bị can Huỳnh Tấn Lợi.

Sau khi nhận tiền, Lợi không thực hiện như thỏa thuận mà chiếm đoạt, dùng trả nợ và tiêu xài cá nhân. Tổng số tiền Lợi đã chiếm đoạt trong suốt quá trình này hơn 3 tỷ đồng.

Qua điều tra, cơ quan Công an xác định, hành vi của Lợi đủ yếu tố cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo quy định tại khoản 4, điều 174 bộ luật Hình sự.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau tiếp tục điều tra, làm rõ.

>>> Mời độc giả xem thêm video khởi tố nữ quái chiếm đoạt tài sản.

(Nguồn: Truyền hình Lào Cai)
#Công an #Cà Mau #khởi tố #bắt tạm giam #Huỳnh Tấn Lợi #chiếm đoạt

Bài liên quan

Xã hội

Dựng kịch bản lừa đảo, cặp đôi chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng

Do làm ăn thua lỗ, không còn khả năng trả nợ, Phan Thị Ngọc Hiền và Võ Kỳ đã "vẽ" ra kịch bản đầu tư để lừa đảo, chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng của nhiều bị hại.

Ngày 18/12, Toà án Nhân dân TP Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" đối với Phan Thị Ngọc Hiền (SN 1991) và Võ Kỳ (SN 1991), cùng trú tại TP Huế.

Theo cáo trạng, năm 2020, Hiền và Kỳ thống nhất góp vốn làm ăn chung trong lĩnh vực mua bán đất đai, đồng thời vay mượn tiền của nhiều người để phục vụ hoạt động kinh doanh.

Xem chi tiết

Xã hội

Khởi tố 3 anh em họ livestream bán iPhone giá rẻ lừa đảo trên mạng

Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố 3 đối tượng là anh em họ, sử dụng phương thức livestream bán hàng giá rẻ trên mạng xã hội để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Ngày 19/12, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan CSĐT vừa khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 người để điều tra tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các bị can gồm Đào Quang Linh (SN 1999), Đào Quang Thành (SN 2008) và Đào Quang Long (SN 2007), là anh em họ trong cùng một gia đình, trú tại thôn Kim Long Phượng, xã Phượng Dực, TP Hà Nội.

Xem chi tiết

Xã hội

Công an Hà Nội truy nã Giám đốc Công ty CP tập đoàn Hoa Hồng lừa đảo

Trung đã nhận số tiền hơn 7 tỷ đồng dưới hình thức ký kết hợp đồng vay vốn. Sau khi nhận tiền, Trung đã sử dụng số tiền đó vào mục đích cá nhân.

Ngày 24/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đã ra quyết định truy nã đối tượng Nguyễn Thành Trung (SN 1987; trú tại: xã Triệu Việt Hưng, tỉnh Hưng Yên) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

8-1.jpg
Đối tượng Nguyễn Thành Trung và quyết định truy nã.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới