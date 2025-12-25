Lừa đảo hơn 3 tỷ đồng bằng chiêu vay tiền cho người khác

Sau khi chiếm đoạt của nạn nhân hơn 3 tỷ đồng, đối tượng Huỳnh Tấn Lợi (Cà Mau) đã dùng để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Ngày 25/12, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam bị can Huỳnh Tấn Lợi (SN 1976, ngụ Tân Điền A, xã Tạ An Khương, Cà Mau) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo thông tin ban đầu, trong khoảng thời gian từ năm 2021 - 2023, Huỳnh Tấn Lợi có hành vi đưa ra thông tin gian dối về việc có người cần vay tiền để ông H.V.Đ. tin tưởng.

Cơ quan Công an bắt tạm giam bị can Huỳnh Tấn Lợi.

Sau khi nhận tiền, Lợi không thực hiện như thỏa thuận mà chiếm đoạt, dùng trả nợ và tiêu xài cá nhân. Tổng số tiền Lợi đã chiếm đoạt trong suốt quá trình này hơn 3 tỷ đồng.

Qua điều tra, cơ quan Công an xác định, hành vi của Lợi đủ yếu tố cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo quy định tại khoản 4, điều 174 bộ luật Hình sự.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau tiếp tục điều tra, làm rõ.

