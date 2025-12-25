Triệt phá ổ nhóm mua bán vũ khí quân dụng đặc biệt lớn trên không gian mạng

Công an Nghệ An vừa triệt phá thành công ổ nhóm mua bán vũ khí quân dụng lớn nhất từ trước đến nay trên không gian mạng, bước đầu bắt giữ 42 đối tượng.

Ngày 25/12, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công ổ nhóm mua bán vũ khí quân dụng trên không gian mạng, bước đầu bắt giữ 42 đối tượng. Đây là chuyên án lớn nhất từ trước đến nay liên quan tới “Chế tạo, mua bán, tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép”.

Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện tình trạng buôn bán vũ khí trái phép. Để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh có hiệu quả với tội phạm nói chung và hoạt động mua bán, tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép nói riêng, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị liên quan tập trung rà soát với đối tượng nghi vấn tàng trữ, sử dụng và mua bán vũ khí quân dụng trái phép.

Quá trình rà soát, xác minh, Cơ quan Công an phát hiện một số đối tượng trên địa bàn Nghệ An mua vũ khí quân dụng của một đường dây mua bán vũ khí có tính chất chuyên nghiệp thông qua một trang mạng xã hội với quy mô đặc biệt lớn, liên quan đến nhiều địa bàn trên cả nước. Từ đó, xác lập chuyên án để tập trung lực lượng, đấu tranh triệt phá ổ nhóm mua bán vũ khí quân dụng trên.

Tang vật thu giữ.

Ban chuyên án xác định đường dây buôn bán vũ khí này do 02 đối tượng là Lê Thanh Hưng (SN 1994), trú xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi và Sầm Thị Thơm (SN 1985), trú xã Hưng Long, TP HCM điều hành.

Để vận hành đường dây, 02 đối tượng trên liên hệ và móc nối với nhau, mỗi đối tượng phụ trách một số khâu khác nhau trong sản xuất, mua bán các loại vũ khí, sau đó các đối tượng tạo tài khoản mang tên giả, rao bán trên các ứng dụng mạng xã hội và các trang mạng khác để “giới thiệu sản phẩm”. Ngoài ra, 02 đối tượng trên cũng trực tiếp mua bán vũ khí với những đối tượng có nhu cầu liên hệ trực tiếp.

Bước đầu Cơ quan chức năng xác định, chỉ tính từ tháng 8/2024 đến tháng 12/2025, đường dây trên đã lôi kéo sự tham gia của hàng chục đối tượng trên cả nước, qua đó tiêu thụ hàng trăm nghìn viên đạn và nhiều linh kiện vũ khí quân dụng khác, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Từ ngày 15/12/2025 đến ngày 24/12/2025, Phòng Cảnh sát hình sự đồng loạt triển khai hàng chục tổ công tác chủ trì, phối hợp với các Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an xã Thái Hòa, Công an một số phường, xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An và Công an các đơn vị, địa phương trên cả nước tiến hành bắt, khám xét khẩn cấp 42 đối tượng ở nhiều tỉnh, thành phố khác nhau.

Tang vật thu giữ gồm: 64 khẩu súng quân dụng, 28.720 viên đạn thuộc danh mục vũ khí quân dụng, 24 khẩu súng là công cụ hỗ trợ, 1.260 viên đạn bi và đạn cao su; 02 laptop, 42 điện thoại di động và các đồ vật khác có liên quan.

Căn cứ các tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 38 bị can về tội “Chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự”, đồng thời tiếp tục tập trung đấu tranh, mở rộng chuyên án.

