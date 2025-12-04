Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Tạm giữ tài xế đành người sau va chạm giao thông trên phố Hà Nội

Sau khi xảy ra va chạm giao thông giữa ô tô do Linh điều khiển và ô tô do anh N.Đ.D điều khiển. Hai bên lời qua tiếng lại, Linh đã đánh anh D gây thương tích.

Gia Đạt

Ngày 4/12, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biếtw đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Lê Bá Linh (SN 1997; trú tại phường Vĩnh Tuy, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

56-1.jpg
Nơi xảy ra sự việc. Ảnh cắt từ clip

Trước đó, khoảng 9h ngày 27/11/2025, tại khu vực ngã tư Phạm Hùng - Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, xảy ra vụ va chạm giao thông giữa ô tô do Lê Bá Linh điều khiển và ô tô do anh N.Đ.D (SN 2002; trú tại xã Sơn Đồng, TP Hà Nội) điều khiển.

590553479-1287759006728290-7292127139335994210-n-1.jpg
Đối tượng Lê Bá Linh.

Hai bên lời qua tiếng lại, Linh đã đánh anh D gây thương tích. Sau đó, đối tượng lái xe rời khỏi khu vực. Ngay sau khi tiếp nhận tin trình báo, Công an phường Yên Hoà đã khẩn trương xác minh, làm việc với nạn nhân. Hành vi của đối tượng Linh thể hiện tính chất cồn đồ, coi thường pháp luật, gây hoang mang đối với quần chúng nhân dân cùng tham gia giao thông.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an Thành phố đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.

>>> Xem thêm video: Ngăn vụ giả danh Công an lừa đảo hơn 3 tỷ đồng

Nguồn: ĐTHĐT.
#va chạm giao thông #Hà Nội #Tài xế #bạo lực #quy trình xử lý

Bài liên quan

Xã hội

Tạm giữ 11 đối tượng mang theo hung khí đuổi đánh người ở Hà Nội

Ngày 3/12, Công an TP Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự 11 đối tượng để điều tra hành vi tượng gây rối trật tự công cộng trên địa bàn xã Quang Minh.

Theo điều tra, tối ngày 23/11/2025, nhóm thanh thiếu niên (Sinh năm 2008 đến 2009; đa phần thường trú tại xã Mê Linh, TP. Hà Nội) đến quán cà phê ở khu đô thị Hà Phong, xã Mê Linh uống nước. Sau đó, cả nhóm rủ nhau “lượn đường”, mang theo kiếm và gậy gỗ. Lúc này, có 2 nam thanh niên đi xe Honda Vision màu trắng qua chửi, cả nhóm đuổi theo nhưng không đuổi kịp nên đi ra đường 48 hướng về xã Mê Linh.

download.jpg
Các đối tượng trong vụ việc.
Xem chi tiết

Xã hội

Đối tượng đánh người tại khu đô thị Geleximco An Khánh khai gì?

Quá trình làm việc, Lưu Đức Khanh khai nhận do mâu thuẫn khi va chạm giao thông, Khanh và Tuyến đã đuổi đánh anh H.

Ngày 1/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết, đã tạm giữ hình sự đối tượng Lưu Đức Khanh (SN 1995; thường trú tại: xã Hồng Phong, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

capture.png
Đối tượng Lưu Đức Khanh.
Xem chi tiết

Xã hội

Truy nã đối tượng đuổi đánh người gây chấn thương sọ não ở Hà Nội

Tại xã Vân Canh, huyện Hoài Đức (cũ), TP Hà Nội, nhóm của Thế Anh đã đuổi đánh anh T gây chấn thương sọ não, tỷ lệ tổn thương là 58%.

Ngày 30/11, Công an TP Hà Nội cho biết đang truy nã đối tượng Vũ Thế Anh (SN 2004; thường trú trước đây tại phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hoá; nay là phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hoá) về tội Cố ý gây thương tích.

download.jpg
Quyết định truy nã đối tượng Vũ Thế Anh.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới