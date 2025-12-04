Tạm giữ tài xế đành người sau va chạm giao thông trên phố Hà Nội

Sau khi xảy ra va chạm giao thông giữa ô tô do Linh điều khiển và ô tô do anh N.Đ.D điều khiển. Hai bên lời qua tiếng lại, Linh đã đánh anh D gây thương tích.

Ngày 4/12, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biếtw đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Lê Bá Linh (SN 1997; trú tại phường Vĩnh Tuy, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Nơi xảy ra sự việc. Ảnh cắt từ clip

Trước đó, khoảng 9h ngày 27/11/2025, tại khu vực ngã tư Phạm Hùng - Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, xảy ra vụ va chạm giao thông giữa ô tô do Lê Bá Linh điều khiển và ô tô do anh N.Đ.D (SN 2002; trú tại xã Sơn Đồng, TP Hà Nội) điều khiển.

Đối tượng Lê Bá Linh.

Hai bên lời qua tiếng lại, Linh đã đánh anh D gây thương tích. Sau đó, đối tượng lái xe rời khỏi khu vực. Ngay sau khi tiếp nhận tin trình báo, Công an phường Yên Hoà đã khẩn trương xác minh, làm việc với nạn nhân. Hành vi của đối tượng Linh thể hiện tính chất cồn đồ, coi thường pháp luật, gây hoang mang đối với quần chúng nhân dân cùng tham gia giao thông.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an Thành phố đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.

>>> Xem thêm video: Ngăn vụ giả danh Công an lừa đảo hơn 3 tỷ đồng