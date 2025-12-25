Hà Nội

Phát hiện gần 6.000 sản phẩm thiết bị vệ sinh không có nguồn gốc, xuất xứ

Trong quá trình kiểm tra, cả 2 Công ty trên đều không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ cũng như hợp đồng, hóa đơn mua bán...

Gia Đạt

Ngày 25/12, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh vừa phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình và Công an xã Nam Trực, tỉnh Ninh Bình tiến hành kiểm tra địa điểm kinh doanh của Công ty TNHH sản xuất và thương mại Cao Đại Phát và Công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu Kim Ngân cùng có địa chỉ tại Thôn Trai, xã Nam Trực, tỉnh Ninh Bình.

capture-1.jpg
Gần 6.000 sản phẩm thiết bị vệ sinh không có nguồn gốc, xuất xứ bị kiểm tra, tạm giữ.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện gần 6.000 sản phẩm dây cấp nước, bát sen, vòi nước, vòi chậu rửa mặt, vòi rửa bát; bộ xi - phông chậu rửa, bộ phụ kiện xả bồn cầu, trên nhãn hàng hóa, bao bì không có thông tin xác định được nguồn gốc nơi sản xuất, xuất xứ. Tổng giá trị hàng hóa trên tính theo giá niêm yết trên từng sản phẩm khoảng 320 triệu đồng.

Trong quá trình kiểm tra, cả 2 công ty trên đều không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ cũng như hợp đồng, hóa đơn mua bán, tờ khai hải quan, giấy tờ khác chứng minh quyền sở hữu hợp pháp đối với hàng hóa và giao dịch dân sự giữa tổ chức, cá nhân sản xuất hàng hóa với bên có liên quan theo quy định của pháp luật.

Căn cứ các quy định của pháp luật, Cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 Công ty trên với tổng số tiền 140 triệu đồng.

>>> Xem thêm video: Thu giữ hơn 3 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc

Nguồn: ĐTHĐT.
