Dân gửi hình ảnh vi phạm, tài xế chở quá khổ bị CSGT xử phạt

Ngày 4/12, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) thông tin, Phòng CSGT, Công an tỉnh Bắc Ninh vừa tiến hành xử phạt chủ xe, tài xế xe tải chở quá khổ, liều lĩnh đi qua gầm cầu thấp.

Hình ảnh phương tiện vi phạm. (Ảnh cắt từ video).

Trước đó, ngày 2/12, người dân đã gửi tới Cục trưởng Cục CSGT hình ảnh về việc một xe tải chở dăm gỗ vượt quá chiều cao của thùng xe, liều lĩnh đi qua gầm cầu tĩnh không thấp, làm rơi vãi hàng hóa xuống đường tại km 09+100 ĐT 292 thuộc xã Bố Hạ, tỉnh Bắc Ninh.

Video: Tài xế xe tải chở quá khổ, liều lĩnh đi qua gầm cầu thấp. (Nguồn: Cục CSGT).

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ Cục CSGT, Ban Chỉ huy Phòng CSGT, Công an tỉnh Bắc Ninh đã nhanh chóng cử cán bộ làm rõ vụ việc. Qua xác minh, tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với người điều khiển xe ô tô tải BKS 98B-156.xx có hành vi vi phạm: Chở hàng vượt quá khổ giới hạn của đường bộ khi tham gia giao thông; chở hàng rời mà không có bạt che dậy.

Đồng thời cũng lập biên bản ghi nhận vi phạm đối với chủ xe vì hành vi giao phương tiện cho người làm công thực hiện hành vi vi phạm trên.

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, với hành vi trên, tài xế và chủ xe sẽ bị phạt tổng số tiền 35 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.