Xe kinh doanh không bắt buộc phải lắp ghế an toàn cho trẻ em

Quy định về thiết bị an toàn cho trẻ em đã được điều chỉnh theo hướng không áp dụng với xe kinh doanh vận tải hành khách để phù hợp điều kiện thực tế.

Ngày 2/12, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, Chính phủ đã sửa khoản 3 Điều 10 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ sau khi tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội.

Theo luật, từ ngày 1/1/2026, trẻ dưới 10 tuổi, cao dưới 1,35 m không được ngồi cùng hàng ghế với người lái (trừ ôtô chỉ có một hàng ghế) và phải sử dụng hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị an toàn phù hợp; tài xế không thực hiện sẽ bị phạt 800.000 đến 1 triệu đồng theo Nghị định 168/2024.

Tuy nhiên, Cục đã chỉnh sửa quy định theo hướng xe kinh doanh vận tải hành khách được loại khỏi yêu cầu này để tránh gây khó cho taxi, xe công nghệ, xe khách, đồng thời phù hợp điều kiện sử dụng phương tiện tại Việt Nam.

Ảnh minh họa

Trước đó, tại nghị trường Quốc hội và một số hội thảo, nhiều đại biểu Quốc hội và chuyên gia giao thông cho rằng quy định bắt buộc taxi và xe công nghệ phải trang bị ghế trẻ em từ 2026 có thể làm tăng chi phí, gây rủi ro và không phù hợp với điều kiện thực tế.

Các doanh nghiệp vận tải cũng cho rằng, xe khách, xe hợp đồng không phù hợp để lắp thêm ghế trẻ em; dây an toàn hiện nay là giải pháp duy nhất cho nhiều loại hành khách. Nhà xe cũng không biết trước trẻ em đi cùng cho đến khi khách lên xe.

Tuy nhiên, quy định này vẫn đang nhận được nhiều ý kiến trái chiều khi cho rằng vẫn phải áp dụng thiết bị an toàn, ghế an toàn cho trẻ em trên các các xe kinh doanh vận tải, nhất là các loại xe taxi dưới 7 chỗ vì hiện chưa có báo cáo nào chứng minh được tài xế xe kinh doanh có thể điều khiển phương tiện cẩn thận, an toàn hơn các bậc phụ huynh, bố mẹ cầm lái khi những đứa trẻ ngồi sau chính là người thân của họ nên ý thức lái xe an toàn vẫn được nêu cao hơn.