Hà Nội

Xã hội

Đề xuất ô tô vận tải hành khách không bắt buộc lắp thiết bị an toàn trẻ em

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan an ninh trật tự đề xuất chỉnh lý quy định thiết bị an toàn cho trẻ em trên ô tô.

Thiên Tuấn

Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 quy định trẻ dưới 10 tuổi và cao dưới 1,35 m không được ngồi cùng hàng ghế với người lái xe, trừ trường hợp ô tô chỉ có một hàng ghế. Tài xế phải sử dụng hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em. Quy định có hiệu lực từ 1/1/2026.

Hiện Chính phủ đang trình Quốc hội dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự, bao gồm cả Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

anh-chup-man-hinh-2025-12-01-luc-202249.png

Mới đây, Bộ Tư pháp công bố tài liệu rà soát dự luật trên. Theo đó, trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội qua thảo luận tại Kỳ họp thứ 10 về việc chỉ nên áp dụng quy định về thiết bị an toàn cho trẻ dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35m khi ngồi trên ô tô đối với xe gia đình, xe chở người lưu thông trên cao tốc,…; đối với xe taxi, xe dịch vụ trong thành phố nên cân nhắc miễn trừ để phù hợp với thực tiễn.

Tại dự thảo báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo luật cho biết, tiếp thu ý kiến này, Chính phủ dự kiến bổ sung chỉnh lý quy định trên tại Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ theo hướng miễn trừ đối với xe kinh doanh vận tải.

Cụ thể, dự kiến chỉnh lý trong dự thảo luật như sau: “Khi chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35m trên xe ô tô không được cho trẻ em ngồi cùng hàng ghế với người lái xe, trừ loại xe ô tô chỉ có một hàng ghế; người lái xe phải sử dụng, hướng dẫn sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em, trừ xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách".

Theo quy định của Luật Đường bộ, kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô gồm: kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, kinh doanh vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi, kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng và loại hình kinh doanh vận tải hành khách mới theo quy định của Chính phủ.

