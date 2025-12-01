Va chạm giao thông, 3 học sinh ở Quảng Trị thương vong

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra trên Quốc lộ 9C, đoạn qua xã Trường Phú (tỉnh Quảng Trị), khiến 1 học sinh tử vong, 2 người khác bị thương.

Ngày 01/12, thông tin từ UBND xã Trường Phú (tỉnh Quảng Trị) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương.

Trước đó, vào khoảng 6h40 cùng ngày, em N.T.P. (SN 2008, trú tại xã Trường Phú) điều khiển xe gắn máy biển số 86KA-49xx đến trường.

Hiện trường vụ tai nạn.

Khi đang lưu thông trên Quốc lộ 9C, đoạn qua xã Trường Phú thì xảy ra va chạm với xe máy mang biển kiểm soát 73AG-073xx do em T.V.T.Đ. (SN 2008) điều khiển, chở theo em T.V.Đ. (SN 2009, cùng trú tại xã Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị).

Cú va chạm mạnh khiến T.V.T.Đ. tử vong tại chỗ, hai người còn lại bị thương, các phương tiện hư hỏng nặng.

Được biết, 3 nạn nhân đang theo học tại các trường học thuộc địa bàn xã Trường Phú và Lệ Thủy.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an điều tra, làm rõ.

