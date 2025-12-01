Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Va chạm giao thông, 3 học sinh ở Quảng Trị thương vong

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra trên Quốc lộ 9C, đoạn qua xã Trường Phú (tỉnh Quảng Trị), khiến 1 học sinh tử vong, 2 người khác bị thương.

Hạo Nhiên

Ngày 01/12, thông tin từ UBND xã Trường Phú (tỉnh Quảng Trị) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương.

Trước đó, vào khoảng 6h40 cùng ngày, em N.T.P. (SN 2008, trú tại xã Trường Phú) điều khiển xe gắn máy biển số 86KA-49xx đến trường.

edit-img4590-1764563233544296716715.jpg
Hiện trường vụ tai nạn.

Khi đang lưu thông trên Quốc lộ 9C, đoạn qua xã Trường Phú thì xảy ra va chạm với xe máy mang biển kiểm soát 73AG-073xx do em T.V.T.Đ. (SN 2008) điều khiển, chở theo em T.V.Đ. (SN 2009, cùng trú tại xã Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị).

Cú va chạm mạnh khiến T.V.T.Đ. tử vong tại chỗ, hai người còn lại bị thương, các phương tiện hư hỏng nặng.

Được biết, 3 nạn nhân đang theo học tại các trường học thuộc địa bàn xã Trường Phú và Lệ Thủy.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an điều tra, làm rõ.

>>> Xem thêm video: Xe khách va chạm ô tô đầu kéo, 6 người tử vong:

Nguồn: ĐTHĐT.
#Tai nạn #giao thông #học sinh #Quảng Trị #thương vong #điều tra

Bài liên quan

Xã hội

Khởi tố nam thanh niên gây tai nạn làm 2 người tử vong

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra trên đường Lý Thường Kiệt, phường Đạo Thạnh (tỉnh Đồng Tháp) khiến 2 người tử vong tại chỗ.

Ngày 22/11, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Trọng Cường (SN 2004, ngụ Ấp 4, xã Đăk Lua, tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Trước đó, vào lúc 2h45 ngày 19/11, mặc dù đã sử dụng rượu bia và chưa có giấy phép lái xe, nhưng Nguyễn Trọng Cường vẫn điều khiển xe mô tô chở theo Nguyễn Trọng Sơn (SN: 2008, ngụ Ấp 4, xã Đăk Lua, tỉnh Đồng Nai) và Nguyễn Văn Dể (SN: 1997 ngụ xã Thạnh Quới, TP. Cần Thơ) lưu thông trên đường với tốc độ cao.

Xem chi tiết

Xã hội

Công an Hà Nội tìm nhân chứng vụ tai nạn giao thông trên phố Trần Hưng Đạo

Vụ va chạm giao thông giữ xe mô tô với xe ô tô không gây thiệt hại về người, hai phương tiện liên quan bị hư hỏng, cơ quan Công an đang tìm nhân chứng.

Ngày 23/11, Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố đang giải quyết vụ tai nạn giao thông đường bộ xảy ra trên phố Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam.

download.jpg
Hiện trường vụ tai nạn.
Xem chi tiết

Xã hội

Tai nạn liên hoàn giữa 3 ô tô, một phụ nữ mắc kẹt trên xe khách ở Hà Nội

Lực lượng chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn giữa 3 ô tô trên đường Võ Nguyên Giáp khiến một phụ nữ bị mắc kẹt trên cabin xe khách.

Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an TP Hà Nội cho biết, vào hồi 9h15 sáng 26/11, anh P.Đ.L (SN 1980, trú tại Thái Nguyên) điều khiển xe khách loại 16 chỗ BKS 20B-019.xx, di chuyển trên đường Võ Nguyên Giáp hướng đi Sân bay Nội Bài.

tai-nan-lien-hoan-2.jpg
Hiện trường vụ tai nạn.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới