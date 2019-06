Samsung Galaxy S10 5G "siêu rẻ", chỉ từ 14 triệu tại Việt Nam

Bên cạnh những mẫu máy mà người dùng đã quen thuộc như Samsung Galaxy S10, Galaxy S10+ và Galaxy S10e, năm nay, Samsung còn tung ra một phiên bản đặc biệt của dòng máy này là Samsung Galaxy S10 5G.

Điện thoại Samsung Galaxy S10 5G là model cao cấp nhất trong loạt Galaxy S10 của Samsung. Model này được trang bị nhiều tính năng mà Galaxy S10+ không có, như camera cảm biến chiều sâu (ToF) hỗ trợ quay phim xóa phông hay AR, màn hình 6.7 inch kèm theo viên pin 4500mAh cực lớn với khả năng sạc nhanh 25W và đương nhiên là hỗ trợ mạng 5G.

Không được bán chính hãng, nhưng người dùng Việt vẫn có thể sở hữu mẫu điện thoại Samsung Galaxy S10 5G trên thị trường xách tay.

Với những tính năng vượt trội như vậy, Galaxy S10 5G được Samsung đặt giá cao hơn Galaxy S10+. Tại Mỹ, nếu như Galaxy S10+ có giá là 1000 USD, thì Galaxy S10 5G lại lên tới 1300 USD (30.3 triệu đồng) cho bản 256GB. Tương tự như vậy tại quê nhà Hàn Quốc, S10 5G cũng được đặt giá 1.39 triệu won (27.3 triệu đồng).

Tại Việt Nam, người dùng không thể mua được Galaxy S10 5G tại các đại lý lớn do Samsung không bán chính hãng chiếc máy này tại Việt Nam. Thực tế, Galaxy S10 5G được phân phối giới hạn ở một vài quốc gia trên thế giới đã và đang triển khai mạng 5G. Không bán chính hãng, nhưng Galaxy S10 5G vẫn có mặt trên thị trường xách tay với giá rẻ mạt.

Điều trớ trêu là mức giá điện thoại Samsung Galaxy S10 5G xách tay tại Việt Nam thấp hơn đáng kể so với thị trường nước ngoài.

Mặc dù không được phân phối chính hãng, tuy nhiên dạo qua các cửa hàng buôn bán điện thoại nhỏ lẻ hay các diễn đàn buôn bán sản phẩm công nghệ, không khó để người dùng tìm mua một chiếc Galaxy S10 5G. Những chiếc Galaxy S10 5G tại Việt Nam chủ yếu được xách tay từ Hàn Quốc.