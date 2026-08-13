Xây dựng Anh Dũng và loạt gói trúng thầu sát giá tại TP Đồng Nai [Kỳ 2]

Trong vòng 17 ngày, Công ty Xây dựng Anh Dũng đã trúng 4 gói thầu xây lắp giao thông hơn 53 tỷ tại TP Đồng Nai, tỷ lệ tiết kiệm ngân sách chỉ từ 0,02% - 0,05%.

Dữ liệu công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy một bức tranh đáng chú ý về hoạt động đấu thầu của Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Anh Dũng (MST: 3600281397) tại địa bàn TP Đồng Nai trong tháng 7/2026. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, doanh nghiệp này đã được công bố trúng liên tiếp 4 gói thầu xây lắp đường giao thông nông thôn với tổng giá trị trúng thầu khoảng 53,2 tỷ đồng. Tuy nhiên, điều khiến dư luận băn khoăn chính là hiệu quả kinh tế của các cuộc đấu thầu này khi tổng số tiền tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước chỉ đạt con số "tượng trưng", chưa tới 22 triệu đồng trên tổng quy mô đầu tư khổng lồ.

Tại xã La Ngà, ngày 13/07/2026, ông Huỳnh Tấn Lâm, Trưởng phòng Kinh tế xã La Ngà đã ký phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho hai gói thầu xây lắp trọng điểm. Đầu tiên là Gói thầu số 04 (xây lắp): Thi công xây dựng thuộc Dự án Nâng cấp đường Cột Cờ ấp 94 (mã số IB2600282540) theo Quyết định số 156/QĐ-PKT. Gói thầu này có giá dự toán là 7.751.660.000 đồng, Liên danh đường Cột cờ ấp 94 (do Công ty Anh Dũng đứng đầu) trúng thầu với giá 7.750.000.000 đồng. Con số tiết kiệm cho ngân sách chỉ đạt 1.660.000 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm 0,02%. Đáng chú ý, đối thủ duy nhất tham gia là Liên danh TA đã bị loại ngay từ bước đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT.

Cùng ngày 13/07/2026, kịch bản tương tự tiếp tục diễn ra tại Gói thầu số 04 (xây lắp): Thi công xây dựng thuộc Dự án Đường chuyên canh ấp 94 (mã số IB2600282553) theo Quyết định số 157/QĐ-PKT. Với giá dự toán 11.635.229.000 đồng, liên danh của Công ty Anh Dũng tiếp tục được xướng tên trúng thầu với giá 11.630.000.000 đồng, tiết kiệm cho ngân sách được 5.229.000 đồng (tỷ lệ 0,04%). Tại đây, Liên danh RV-CT cũng phải "dừng bước" sớm vì lý do hồ sơ không đáp ứng tính hợp lệ theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

Quyết định số 157/QĐ-PKT. (Nguồn MSC)

Cuộc "chinh phục" các gói thầu giao thông của Công ty Anh Dũng tiếp tục lan rộng sang xã Phú Vinh. Ngày 21/07/2026, tại Gói thầu số 04 (xây lắp): Thi công xây dựng thuộc Dự án Nâng cấp, mở rộng đường Suối Soong II (mã số IB2600339434), Trưởng phòng Kinh tế xã Phú Vinh đã ký Quyết định số 130/QĐ-PKT phê duyệt Liên danh Suối Soong II (gồm Công ty Anh Dũng và Công ty TNHH Nam Ninh) trúng thầu. Giá dự toán của gói thầu là 17.178.112.063 đồng, giá trúng thầu là 17.170.000.000 đồng, tiết kiệm được 8.112.063 đồng, tương đương tỷ lệ 0,05%. Một lần nữa, đối thủ cạnh tranh là Liên danh TA lại bị loại do không đáp ứng yêu cầu tính hợp lệ của e-HSDT.

Quyết định số 130/QĐ-PKT. (Nguồn MSC)

Đến ngày 27/07/2026, Công ty Anh Dũng lại tiếp tục được ghi nhận trúng thầu tại Gói thầu số 04 (xây lắp): Thi công xây dựng thuộc Dự án Nâng cấp, mở rộng đường ấp 6-7 xã Phú Vinh (mã số IB2600358751) do Phòng Kinh tế xã Phú Vinh làm chủ đầu tư theo Quyết định số 135/QĐ-PKT. Với giá dự toán 16.656.672.996 đồng, doanh nghiệp này trúng thầu với giá 16.650.000.000 đồng, chỉ tiết kiệm cho ngân sách 6.672.996 đồng (tỷ lệ 0,04%). Đối thủ là Liên danh TA-CT tiếp tục trượt thầu vì lỗi hành chính tại bước đánh giá tính hợp lệ hồ sơ như đã nêu ở kỳ trước.

Theo Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP. HCM), việc các nhà thầu đối thủ liên tục mắc lỗi sơ đẳng về tính hợp lệ tại nhiều dự án khác nhau là một vấn đề đáng lưu ý, cần đảm bảo nguyên tắc cạnh tranh quy định tại Điều 6 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15. Theo quy định tại khoản 3 Điều 44 Luật Đấu thầu và khoản 2 Điều 26 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, hồ sơ mời thầu tuyệt đối không được nêu các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc tạo lợi thế cho một vài đơn vị cụ thể, gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng. Do đó, khi kịch bản trúng thầu sát nút giá dự toán lặp lại hệ thống, chủ đầu tư và đơn vị tư vấn có trách nhiệm giải trình về tính minh bạch của các tiêu chí kỹ thuật, nhằm loại bỏ nghi vấn về các "rào cản định hướng" cho nhà thầu.

Xét về hiệu quả kinh tế, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cho rằng tỷ lệ tiết kiệm chỉ từ 0,02% - 0,05% là chỉ số thấp, cần nâng cao tinh thần tiết kiệm theo định hướng tối ưu hóa ngân sách tại Công văn số 5557/BTC-QLĐT. Tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 12/CT-TTg đã nhấn mạnh việc gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả đấu thầu, yêu cầu rà soát chặt chẽ từ khâu lập dự toán đến thẩm định giá để không để "vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn" nếu có.

Để đảm bảo tính thượng tôn pháp luật, các cơ quan chức năng cần tiến hành hậu kiểm báo cáo đánh giá của Tổ chuyên gia theo Điều 32 Nghị định 214/2025/NĐ-CP và yêu cầu công khai toàn bộ quá trình lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo đúng thời hạn quy định tại Điều 8 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15. Việc thương thảo giá để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn là bước bắt buộc để bảo vệ quyền lợi cao nhất của Nhà nước trước khi tiến hành ký kết hợp đồng.