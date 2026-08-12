Gần 2 giờ ép tim, 20 phút thiết lập VA-ECMO cứu người bệnh ngừng tim

Gần 2 giờ hồi sức liên tục, nhịp tim người bệnh trở lại. Sau đó, người bệnh tỉnh táo, có thể hợp tác điều trị.

Chạy đua với thời gian cứu người bệnh ngừng tim không đáp ứng sốc điện

Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang vừa tiếp nhận nam người bệnh 35 tuổi trong tình trạng mất ý thức do ngừng tuần hoàn ngoại viện. Người bệnh được tiến hành cấp cứu nâng cao và tái lập tuần hoàn.

Tuy nhiên, khoảng 1 giờ sau, tình trạng đột ngột diễn biến xấu khi xuất hiện rung thất dai dẳng. Người bệnh không đáp ứng với sốc điện, nguy cơ tử vong rất cao.

Trước tình huống nguy kịch, báo động đỏ liên khoa được kích hoạt. Ê-kíp ECMO của Khoa Hồi sức tích cực nhanh chóng có mặt, phối hợp cùng Khoa Cấp cứu đánh giá và triển khai các biện pháp hồi sức chuyên sâu.

báo động đỏ để cứu bệnh nhân - Ảnh BVCC

Theo thông tin từ bệnh viện, VA-ECMO được thiết lập trong khoảng 20 phút. Đây là phương pháp hỗ trợ tuần hoàn ngoài cơ thể, trong đó hệ thống ECMO đảm nhiệm một phần hoặc toàn bộ chức năng bơm máu của tim, giúp duy trì tưới máu các cơ quan khi tim không thể đảm bảo tuần hoàn.

Việc thiết lập VA-ECMO trong thời gian ngắn giúp ê-kíp có thêm điều kiện duy trì tuần hoàn cho người bệnh trong khi tiếp tục tìm cách kiểm soát tình trạng rối loạn nhịp nghiêm trọng.

Gần 2 giờ liên tục hồi sức

Sau khi triển khai VA-ECMO, cuộc chiến giành lại sự sống vẫn chưa kết thúc. Người bệnh tiếp tục trong tình trạng rung thất.

Các bác sĩ, điều dưỡng Khoa Cấp cứu và Khoa Hồi sức tích cực phối hợp liên tục, thực hiện hồi sức tim phổi và luân phiên ép tim ngoài lồng ngực trong gần 2 giờ.

Đây là khoảng thời gian đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều nhân viên y tế. Trong hồi sức ngừng tuần hoàn, chất lượng ép tim, kiểm soát đường thở, hỗ trợ tuần hoàn, xử trí nguyên nhân và đánh giá đáp ứng phải được thực hiện đồng thời, liên tục.

Sau hơn 2 giờ cấp cứu, nhịp tim của người bệnh đã trở lại. Đáng chú ý, sau đó người bệnh tỉnh táo và có thể hợp tác điều trị. Đây là tín hiệu tích cực sau một quá trình hồi sức kéo dài trong tình trạng đặc biệt nguy kịch.

Sau hơn 2 giờ cấp cứu, nhịp tim của người bệnh đã trở lại - Ảnh BVCC

VA-ECMO trong hồi sức ngừng tuần hoàn

Các bác sĩ Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang cho biết, VA-ECMO có thể được sử dụng trong những tình huống suy tuần hoàn hoặc ngừng tuần hoàn được lựa chọn, khi các biện pháp hồi sức thông thường không đủ để duy trì tưới máu cơ quan.

Tuy nhiên, đây là kỹ thuật hồi sức chuyên sâu, đòi hỏi hệ thống trang thiết bị phù hợp và đội ngũ được đào tạo chuyên môn, đồng thời cần phối hợp nhanh chóng giữa cấp cứu, hồi sức tích cực và các chuyên khoa liên quan.

Ca bệnh trên cho thấy vai trò của kích hoạt báo động đỏ, phối hợp liên khoa và triển khai kịp thời các kỹ thuật hỗ trợ tuần hoàn cơ học trong những tình huống người bệnh có nguy cơ tử vong cao.

Thiết lập hệ thống ECMO để cứu bệnh nhân - Ảnh BVCC

Từ trường hợp này, các chuyên gia cũng nhấn mạnh ý nghĩa của việc cấp cứu ngừng tuần hoàn càng sớm càng tốt. Khi một người đột ngột mất ý thức, không thở bình thường, cần nhanh chóng gọi cấp cứu, tiến hành hồi sức tim phổi theo hướng dẫn và sử dụng máy khử rung tự động (AED) nếu có, thay vì chờ người bệnh tự hồi phục.

Ngừng tuần hoàn – từng phút đều quan trọng Nhận biết sớm: người bệnh đột ngột mất ý thức, không đáp ứng và không thở bình thường. Gọi cấp cứu ngay khi phát hiện người bệnh nghi ngừng tuần hoàn. Tiến hành ép tim ngoài lồng ngực càng sớm càng tốt nếu đã được hướng dẫn. Sử dụng AED nếu có và thực hiện theo hướng dẫn của thiết bị. Không tự ý dừng hồi sức cho đến khi có nhân viên y tế tiếp nhận hoặc người bệnh có dấu hiệu hồi phục rõ ràng.

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