Xây dựng Anh Dũng liên danh trúng gói thầu 16,65 tỷ tại Phú Vinh, tiết kiệm 0,04% [Kỳ 1]

Theo tìm hiểu của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, tại Gói thầu số 04 (xây lắp): Thi công xây dựng thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng đường ấp 6-7, xã Phú Vinh (TP Đồng Nai) do Phòng Kinh tế xã Phú Vinh làm chủ đầu tư, Trưởng phòng Kinh tế xã Phú Vinh - Phạm Hồng Khanh đã ký Quyết định số 135/QĐ-PKT ngày 27/07/2026 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.
Gói thầu có giá dự toán được phê duyệt là 16.656.672.996 đồng. Đơn vị trúng thầu là Liên danh đường 6 - 7 (gồm Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Anh Dũng và Công ty TNHH Nam Ninh) với giá trúng thầu 16.650.000.000 đồng. Số tiền tiết kiệm cho ngân sách nhà nước đạt khoảng 6.672.996 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 0,04%.
Báo cáo đánh giá E-HSDT cho thấy gói thầu ghi nhận 02 nhà thầu liên danh tham gia dự thầu. Trong đó, LIÊN DANH TA - CT (gồm Công ty TNHH Xây lắp Cường Thanh và Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Trần Anh) đưa ra giá dự thầu ban đầu là 16.694.013.908 đồng, đồng thời chào tỷ lệ giảm giá 5%, hạ giá dự thầu sau giảm giá xuống 15.859.313.212,6 đồng. Mức giá sau giảm giá của LIÊN DANH TA - CT thấp hơn giá gói thầu khoảng 797 triệu đồng và thấp hơn giá của Liên danh đường 6 - 7 khoảng 790 triệu đồng.
Tuy nhiên, LIÊN DANH TA - CT bị đánh giá không đạt ngay từ bước kiểm tra tính hợp lệ do bảo lãnh dự thầu không đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Việc đối thủ chào giá thấp bị loại vì lỗi thủ tục bảo lãnh nên Liên danh đường 6 - 7 trúng thầu.
Thống kê dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận Công ty TNHH Nam Ninh (MST: 3600281397, trụ sở tại xã Định Quán, TP Đồng Nai) đã tham gia 115 gói thầu, trúng 102 gói với tổng giá trị trúng thầu khoảng 1.444.748.367.566 đồng. Trong khi đó, Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Anh Dũng (MST: 3603788065, trụ sở tại xã Tà Lài, TP Đồng Nai) đã tham gia 31 gói thầu, trúng 22 gói với tổng giá trị trúng thầu đạt xấp xỉ 74.608.181.153 đồng. Hai nhà thầu này từng nhiều lần bắt tay liên danh tham gia và trúng các gói thầu xây lắp tại các xã trên địa bàn thành phố Đồng Nai.
Dưới góc nhìn pháp lý, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) nhấn mạnh rằng quy trình đánh giá hồ sơ dự thầu qua mạng (E-HSDT) phải được thực hiện dựa trên cơ sở nghiêm ngặt các tiêu chuẩn đã công bố trong hồ sơ mời thầu theo quy định tại Điều 29 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP. Luật sư lưu ý, căn cứ khoản 3 Điều 44 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và khoản 2 Điều 26 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, hồ sơ mời thầu tuyệt đối không được nêu các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc tạo lợi thế không bình đẳng cho bất kỳ đơn vị nào. Đặc biệt, việc kiểm tra tính hợp lệ theo Điều 32 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP là bước bắt buộc; nếu nhà thầu vi phạm các tiêu chí tiên quyết như bảo đảm dự thầu thì hồ sơ sẽ bị loại ngay lập tức mà không phải đánh giá tiếp các tiêu chí kỹ thuật hay tài chính theo quy định tại khoản 7 Điều 29 Nghị định này.
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[Kỳ 2]: Xây dựng Anh Dũng và loạt gói trúng thầu sát giá tại TP Đồng Nai
QUY ĐỊNH VỀ TỶ LỆ TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ TRONG ĐẤU THẦU
Hiệu quả kinh tế là một trong những mục tiêu cốt lõi của hoạt động đấu thầu, được định nghĩa rõ tại Khoản 8 Điều 4 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15. Để đạt được mục tiêu này, việc xác định giá gói thầu và kiểm soát giá trúng thầu được quy định chặt chẽ từ khâu lập kế hoạch đến khi thực hiện hợp đồng.
Theo quy định tại Điều 18 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, giá gói thầu phải được tính đúng, tính đủ toàn bộ chi phí, kể cả chi phí dự phòng, phí, lệ phí và thuế. Đặc biệt, chủ đầu tư có trách nhiệm cập nhật giá gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết để đảm bảo giá gói thầu sát với giá thị trường, tránh thất thoát ngân sách hoặc gây khó khăn cho nhà thầu. Căn cứ xác định giá gói thầu bao gồm dự toán được duyệt, kết quả lựa chọn nhà thầu của các gói thầu tương tự trong 12 tháng trước đó hoặc các báo giá thị trường (tối thiểu 01 báo giá, khuyến khích nhiều hơn).
Về chỉ số đánh giá, Điểm b Khoản 2 Điều 17 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định "tỷ lệ tiết kiệm trung bình" là một trong những chỉ tiêu quan trọng để đánh giá năng lực, nguồn lực và kết quả thực hiện công tác đấu thầu của chủ đầu tư trong kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu. Đối với hình thức chỉ định thầu, tính hiệu quả kinh tế được siết chặt hơn:
· Tại quy trình chỉ định thầu thông thường, chủ đầu tư phải quy định mức tỷ lệ tiết kiệm của giá đề nghị trúng thầu trong hồ sơ yêu cầu để làm cơ sở cho nhà thầu chuẩn bị hồ sơ đề xuất.
· Tại quy trình chỉ định thầu rút gọn, chủ đầu tư và nhà thầu phải thương thảo về giá để bảo đảm giá đề nghị trúng thầu tiết kiệm, hiệu quả. Riêng với gói thầu xây lắp quy định tại Điểm e Khoản 2 Điều 78, quá trình thương thảo phải đảm bảo tiết kiệm tối thiểu 5% giá gói thầu.
Trong quá trình thực hiện hợp đồng, để duy trì hiệu quả kinh tế, Điểm a Khoản 5 Điều 70 Luật Đấu thầu nhấn mạnh việc sửa đổi hợp đồng về giá, khối lượng không được vượt giá gói thầu đã ghi trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu hoặc dự toán gói thầu được phê duyệt. Việc tuân thủ nghiêm các quy định này không chỉ giúp tối ưu hóa nguồn vốn đầu tư công tại các địa phương mà còn là thước đo trách nhiệm giải trình của người có thẩm quyền trước pháp luật.