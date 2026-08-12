Xây dựng Anh Dũng liên danh trúng gói thầu 16,65 tỷ tại Phú Vinh, tiết kiệm 0,04% [Kỳ 1]

Theo tìm hiểu của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, tại Gói thầu số 04 (xây lắp): Thi công xây dựng thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng đường ấp 6-7, xã Phú Vinh (TP Đồng Nai) do Phòng Kinh tế xã Phú Vinh làm chủ đầu tư, Trưởng phòng Kinh tế xã Phú Vinh - Phạm Hồng Khanh đã ký Quyết định số 135/QĐ-PKT ngày 27/07/2026 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

Gói thầu có giá dự toán được phê duyệt là 16.656.672.996 đồng. Đơn vị trúng thầu là Liên danh đường 6 - 7 (gồm Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Anh Dũng và Công ty TNHH Nam Ninh) với giá trúng thầu 16.650.000.000 đồng. Số tiền tiết kiệm cho ngân sách nhà nước đạt khoảng 6.672.996 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 0,04%.

Quyết định số 135/QĐ-PKT. (Nguồn MSC)

Báo cáo đánh giá E-HSDT cho thấy gói thầu ghi nhận 02 nhà thầu liên danh tham gia dự thầu. Trong đó, LIÊN DANH TA - CT (gồm Công ty TNHH Xây lắp Cường Thanh và Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Trần Anh) đưa ra giá dự thầu ban đầu là 16.694.013.908 đồng, đồng thời chào tỷ lệ giảm giá 5%, hạ giá dự thầu sau giảm giá xuống 15.859.313.212,6 đồng. Mức giá sau giảm giá của LIÊN DANH TA - CT thấp hơn giá gói thầu khoảng 797 triệu đồng và thấp hơn giá của Liên danh đường 6 - 7 khoảng 790 triệu đồng.

Tuy nhiên, LIÊN DANH TA - CT bị đánh giá không đạt ngay từ bước kiểm tra tính hợp lệ do bảo lãnh dự thầu không đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Việc đối thủ chào giá thấp bị loại vì lỗi thủ tục bảo lãnh nên Liên danh đường 6 - 7 trúng thầu.

Thống kê dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận Công ty TNHH Nam Ninh (MST: 3600281397, trụ sở tại xã Định Quán, TP Đồng Nai) đã tham gia 115 gói thầu, trúng 102 gói với tổng giá trị trúng thầu khoảng 1.444.748.367.566 đồng. Trong khi đó, Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Anh Dũng (MST: 3603788065, trụ sở tại xã Tà Lài, TP Đồng Nai) đã tham gia 31 gói thầu, trúng 22 gói với tổng giá trị trúng thầu đạt xấp xỉ 74.608.181.153 đồng. Hai nhà thầu này từng nhiều lần bắt tay liên danh tham gia và trúng các gói thầu xây lắp tại các xã trên địa bàn thành phố Đồng Nai.

Dưới góc nhìn pháp lý, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) nhấn mạnh rằng quy trình đánh giá hồ sơ dự thầu qua mạng (E-HSDT) phải được thực hiện dựa trên cơ sở nghiêm ngặt các tiêu chuẩn đã công bố trong hồ sơ mời thầu theo quy định tại Điều 29 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP. Luật sư lưu ý, căn cứ khoản 3 Điều 44 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và khoản 2 Điều 26 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, hồ sơ mời thầu tuyệt đối không được nêu các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc tạo lợi thế không bình đẳng cho bất kỳ đơn vị nào. Đặc biệt, việc kiểm tra tính hợp lệ theo Điều 32 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP là bước bắt buộc; nếu nhà thầu vi phạm các tiêu chí tiên quyết như bảo đảm dự thầu thì hồ sơ sẽ bị loại ngay lập tức mà không phải đánh giá tiếp các tiêu chí kỹ thuật hay tài chính theo quy định tại khoản 7 Điều 29 Nghị định này.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 2]: Xây dựng Anh Dũng và loạt gói trúng thầu sát giá tại TP Đồng Nai