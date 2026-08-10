TTCOM trúng gói thầu sửa chữa Trường Mầm non Thuận Phú, tiết kiệm 3%

TTDVTH xã Thuận Lợi vừa chỉ định thầu cho Công ty TTCOM thực hiện gói thầu sửa chữa Trường Mầm non Thuận Phú với giá 1,87 tỷ, tiết kiệm khoảng 3%.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 31/07/2026, ông Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Thuận Lợi (TP Đồng Nai), ký Quyết định số 206/QĐ-TTDVTH phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị thuộc dự án Sửa chữa Trường Mầm non Thuận Phú.

Theo quyết định, gói thầu có giá dự toán được duyệt 1.934.759.473 đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách xã được giao theo Quyết định số 991/QĐ-UBND ngày 27/07/2026 của UBND xã Thuận Lợi.

Công ty TNHH Đầu tư xây dựng TTCOM được chỉ định thực hiện gói thầu với giá trúng thầu 1.876.716.000 đồng, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng 8%. So với giá dự toán, giá trúng thầu giảm 58.043.473 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm khoảng 3%.

Gói thầu được thực hiện theo hình thức chỉ định thầu rút gọn, loại hợp đồng trọn gói, thời gian thực hiện 90 ngày.

Quyết định số 206/QĐ-TTDVTH. (Nguồn MSC)

TTCOM tham gia 17 gói thầu tại TP Đồng Nai

Dữ liệu hoạt động đấu thầu ghi nhận Công ty TNHH Đầu tư xây dựng TTCOM có mã số doanh nghiệp 3801208076, trụ sở tại Tổ 1, khu phố Suối Cam, phường Đồng Xoài, TP Đồng Nai.

Tính đến đầu tháng 08/2026, Công ty TNHH Đầu tư xây dựng TTCOM đã tham gia 17 gói thầu và trúng thầu 16 gói, 1 gói chưa có kết quả. Tổng giá trị các gói thầu có sự tham gia của doanh nghiệp đạt khoảng 18.210.917.135 đồng. Theo dữ liệu được ghi nhận, 100% các gói thầu này được thực hiện trên địa bàn TP Đồng Nai.

Trong số các chủ đầu tư mà doanh nghiệp đã tham gia đấu thầu, Ban Quản lý dự án khu vực Phú Riềng ghi nhận Công ty TNHH Đầu tư xây dựng TTCOM trúng 5 gói, với tổng giá trị khoảng 11.999.102.000 đồng.

Tại Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Thuận Lợi, doanh nghiệp này trúng 2 gói thầu với tổng giá trị khoảng 3.814.551.000 đồng.

Chuyên gia nhận định về hình thức lựa chọn nhà thầu

Đánh giá về khía cạnh pháp lý, Luật sư Nguyễn Văn Lập, thuộc Đoàn Luật sư TP HCM, nhận định việc lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu rút gọn đối với gói thầu xây lắp sửa chữa Trường Mầm non Thuận Phú phù hợp với các trường hợp và hạn mức chỉ định thầu quy định tại Điều 23 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15, và Khoản 4 Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP.

Ở góc độ sử dụng nguồn vốn đầu tư công, chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ cho rằng mức giảm giá khoảng 3% sau thương thảo là kết quả tích cực. Theo chuyên gia, kết quả này cho thấy việc thương thảo giá đã góp phần giảm chi phí so với giá dự toán được duyệt.

Chuyên gia cũng dẫn tinh thần Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn tại Công văn 5557/BTC-QLĐT ngày 05/05/2026 của Bộ Tài chính về tăng cường hiệu quả công tác đấu thầu.