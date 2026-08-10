TTCOM trúng gói thầu sửa chữa Trường Mầm non Thuận Phú, tiết kiệm 3%

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 31/07/2026, ông Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Thuận Lợi (TP Đồng Nai), ký Quyết định số 206/QĐ-TTDVTH phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị thuộc dự án Sửa chữa Trường Mầm non Thuận Phú.
Theo quyết định, gói thầu có giá dự toán được duyệt 1.934.759.473 đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách xã được giao theo Quyết định số 991/QĐ-UBND ngày 27/07/2026 của UBND xã Thuận Lợi.
Công ty TNHH Đầu tư xây dựng TTCOM được chỉ định thực hiện gói thầu với giá trúng thầu 1.876.716.000 đồng, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng 8%. So với giá dự toán, giá trúng thầu giảm 58.043.473 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm khoảng 3%.
Gói thầu được thực hiện theo hình thức chỉ định thầu rút gọn, loại hợp đồng trọn gói, thời gian thực hiện 90 ngày.
TTCOM tham gia 17 gói thầu tại TP Đồng Nai
Dữ liệu hoạt động đấu thầu ghi nhận Công ty TNHH Đầu tư xây dựng TTCOM có mã số doanh nghiệp 3801208076, trụ sở tại Tổ 1, khu phố Suối Cam, phường Đồng Xoài, TP Đồng Nai.
Tính đến đầu tháng 08/2026, Công ty TNHH Đầu tư xây dựng TTCOM đã tham gia 17 gói thầu và trúng thầu 16 gói, 1 gói chưa có kết quả. Tổng giá trị các gói thầu có sự tham gia của doanh nghiệp đạt khoảng 18.210.917.135 đồng. Theo dữ liệu được ghi nhận, 100% các gói thầu này được thực hiện trên địa bàn TP Đồng Nai.
Trong số các chủ đầu tư mà doanh nghiệp đã tham gia đấu thầu, Ban Quản lý dự án khu vực Phú Riềng ghi nhận Công ty TNHH Đầu tư xây dựng TTCOM trúng 5 gói, với tổng giá trị khoảng 11.999.102.000 đồng.
Tại Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Thuận Lợi, doanh nghiệp này trúng 2 gói thầu với tổng giá trị khoảng 3.814.551.000 đồng.
Chuyên gia nhận định về hình thức lựa chọn nhà thầu
Đánh giá về khía cạnh pháp lý, Luật sư Nguyễn Văn Lập, thuộc Đoàn Luật sư TP HCM, nhận định việc lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu rút gọn đối với gói thầu xây lắp sửa chữa Trường Mầm non Thuận Phú phù hợp với các trường hợp và hạn mức chỉ định thầu quy định tại Điều 23 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15, và Khoản 4 Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP.
Ở góc độ sử dụng nguồn vốn đầu tư công, chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ cho rằng mức giảm giá khoảng 3% sau thương thảo là kết quả tích cực. Theo chuyên gia, kết quả này cho thấy việc thương thảo giá đã góp phần giảm chi phí so với giá dự toán được duyệt.
Chuyên gia cũng dẫn tinh thần Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn tại Công văn 5557/BTC-QLĐT ngày 05/05/2026 của Bộ Tài chính về tăng cường hiệu quả công tác đấu thầu.
HÌNH THỨC CHỈ ĐỊNH THẦU – DANH MỤC ÁP DỤNG VÀ RÀO CẢN PHÁP LÝ CHI TIẾT
Hình thức chỉ định thầu được quy định nghiêm ngặt tại Điều 23 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (đã được sửa đổi bởi Luật số 57/2024 và Luật số 90/2025). Đây là hình thức lựa chọn nhà thầu đặc thù, chỉ được áp dụng trong các trường hợp giới hạn nhằm đảm bảo tính cấp bách hoặc tính chuyên biệt của gói thầu. Cụ thể, luật cho phép chỉ định thầu đối với các gói thầu cấp bách nhằm bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia; khắc phục sự cố thiên tai, hỏa hoạn; hoặc các gói thầu duy trì hoạt động của cơ sở y tế trong trường hợp cấp bách.
Chi tiết hơn, Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã cụ thể hóa các nhóm trường hợp này. Nhóm đầu tiên là các gói thầu có yêu cầu cấp bách, khẩn cấp như: ngăn chặn nguy hại đến tính mạng và tài sản cộng đồng; gói thầu mua thuốc, thiết bị y tế để cấp cứu người bệnh; hoặc phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo. Đặc biệt, trong bối cảnh năm 2026, Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 78 về việc áp dụng chỉ định thầu đối với gói thầu sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc, nhà lưu trú công vụ cho cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp xã để phục vụ việc sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức bộ máy nhà nước.
Về hạn mức giá, khoản 4 Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định chỉ định thầu áp dụng cho gói thầu thuộc dự toán mua sắm không hình thành dự án có giá không quá 500 triệu đồng. Đối với các gói thầu thuộc dự án, hạn mức là không quá 800 triệu đồng cho dịch vụ tư vấn và không quá 02 tỷ đồng cho các gói thầu phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp. Ngoài ra, các gói thầu có tính chất đặc thù về công nghệ, bản quyền hoặc chỉ có duy nhất một nhà thầu có khả năng thực hiện cũng thuộc phạm vi áp dụng chỉ định thầu.
Tuy nhiên, việc áp dụng chỉ định thầu thông thường phải đáp ứng đủ 03 điều kiện tại khoản 2 Điều 79 Nghị định 214/2025/NĐ-CP: Có kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt; có kế hoạch bố trí vốn (trừ đấu thầu trước); và có dự toán được phê duyệt.