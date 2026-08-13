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[GALLERY] Top 10 ôtô động cơ xăng dầu bán chạy nhất Việt Nam tháng 7/2026

Số hóa - Xe

[GALLERY] Top 10 ôtô động cơ xăng dầu bán chạy nhất Việt Nam tháng 7/2026

Theo số liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA), các thành viên hiệp hội bán tổng cộng 33.707 xe trong tháng 7/2026, tăng 8% so với tháng 6.

Nguyễn Anh
Trong tháng 7/2026 vừa qua, đà phục hồi của thị trường đã góp phần cải thiện doanh số nhiều mẫu xe đang bán ra tại Việt Nam, đồng thời tạo ra sự thay đổi đáng kể về thứ hạng trong nhóm ôtô sử dụng động cơ đốt trong bán chạy nhất tháng.
Trong tháng 7/2026 vừa qua, đà phục hồi của thị trường đã góp phần cải thiện doanh số nhiều mẫu xe đang bán ra tại Việt Nam, đồng thời tạo ra sự thay đổi đáng kể về thứ hạng trong nhóm ôtô sử dụng động cơ đốt trong bán chạy nhất tháng.
Toyota Yaris Cross: 1.781 xe ﻿Toyota Yaris Cross bất ngờ dẫn đầu danh sách với 1.781 xe bán ra trong tháng 7/2026, tăng 551 xe so với tháng trước. Kết quả này giúp mẫu SUV cỡ B lấy lại vị trí cao nhất trong nhóm ôtô sử dụng động cơ đốt trong. Yaris Cross hiện được Toyota Việt Nam phân phối với hai phiên bản cùng giá bán dao động từ 650 - 728 triệu đồng
Toyota Yaris Cross: 1.781 xe
﻿Toyota Yaris Cross bất ngờ dẫn đầu danh sách với 1.781 xe bán ra trong tháng 7/2026, tăng 551 xe so với tháng trước. Kết quả này giúp mẫu SUV cỡ B lấy lại vị trí cao nhất trong nhóm ôtô sử dụng động cơ đốt trong. Yaris Cross hiện được Toyota Việt Nam phân phối với hai phiên bản cùng giá bán dao động từ 650 - 728 triệu đồng
Mazda CX-5: 1.229 xe ﻿Đứng thứ hai là Mazda CX-5 với 1.229 xe, tăng 85 xe so với tháng 6. Mẫu SUV cỡ C tiếp tục duy trì doanh số ổn định nhờ thiết kế, trang bị và công nghệ. Toàn bộ các phiên bản CX-5 hiện được THACO AUTO lắp ráp, phân phối tại Việt Nam với giá từ 749 - 979 triệu đồng.
Mazda CX-5: 1.229 xe
﻿Đứng thứ hai là Mazda CX-5 với 1.229 xe, tăng 85 xe so với tháng 6. Mẫu SUV cỡ C tiếp tục duy trì doanh số ổn định nhờ thiết kế, trang bị và công nghệ. Toàn bộ các phiên bản CX-5 hiện được THACO AUTO lắp ráp, phân phối tại Việt Nam với giá từ 749 - 979 triệu đồng.
Mitsubishi Xforce: 1.170 xe ﻿Mitsubishi Xforce xếp thứ ba với 1.170 xe bán ra, tăng 75 xe so với tháng trước. Hiện xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia về Việt Nam với 4 phiên bản GLX, Exceed, Premium và Ultimate, đi cùng giá bán dao động từ 605 - 720 triệu đồng.
Mitsubishi Xforce: 1.170 xe
﻿Mitsubishi Xforce xếp thứ ba với 1.170 xe bán ra, tăng 75 xe so với tháng trước. Hiện xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia về Việt Nam với 4 phiên bản GLX, Exceed, Premium và Ultimate, đi cùng giá bán dao động từ 605 - 720 triệu đồng.
Mitsubishi Xpander: 1.083 xe ﻿Mitsubishi Xpander đứng thứ tư với 1.083 xe, tăng nhẹ 32 xe so với tháng 6. Dù phải cạnh tranh với nhiều mẫu MPV mới, Xpander vẫn duy trì doanh số nhờ thiết kế, trang bị và các chương trình ưu đãi từ nhà sản xuất, nhà phân phối. Tại Việt Nam, Xpander có cả phiên bản lắp ráp trong nước và nhập khẩu từ Indonesia. Giá bán hiện dao động từ 560 - 703 triệu đồng.
Mitsubishi Xpander: 1.083 xe
﻿Mitsubishi Xpander đứng thứ tư với 1.083 xe, tăng nhẹ 32 xe so với tháng 6. Dù phải cạnh tranh với nhiều mẫu MPV mới, Xpander vẫn duy trì doanh số nhờ thiết kế, trang bị và các chương trình ưu đãi từ nhà sản xuất, nhà phân phối. Tại Việt Nam, Xpander có cả phiên bản lắp ráp trong nước và nhập khẩu từ Indonesia. Giá bán hiện dao động từ 560 - 703 triệu đồng.
Toyota Innova Cross: 1.046 xe Toyota Innova Cross đứng thứ năm với 1.046 xe bán ra trong tháng 7. Kết quả này giảm đáng kể so với tháng trước. Mẫu MPV của Toyota tiếp tục được khách hàng quan tâm nhờ không gian nội thất rộng, hệ truyền động đa dạng và có phiên bản hybrid. Innova Cross hiện được phân phối với ba phiên bản, giá từ 730 - 960 triệu đồng. ﻿
Toyota Innova Cross: 1.046 xe
Toyota Innova Cross đứng thứ năm với 1.046 xe bán ra trong tháng 7. Kết quả này giảm đáng kể so với tháng trước. Mẫu MPV của Toyota tiếp tục được khách hàng quan tâm nhờ không gian nội thất rộng, hệ truyền động đa dạng và có phiên bản hybrid. Innova Cross hiện được phân phối với ba phiên bản, giá từ 730 - 960 triệu đồng. ﻿
Honda City: 1.034 xe ﻿Kết thúc tháng 7, Honda City có doanh số đạt 1.034 xe, tăng 122 xe so với tháng 6. Đây là tháng thứ hai liên tiếp mẫu sedan hạng B góp mặt trong danh sách 10 xe động cơ đốt trong bán chạy nhất. Honda City hiện có ba phiên bản, giá từ 499 - 569 triệu đồng. Các chương trình hỗ trợ và ưu đãi từ Honda được xem là một trong những yếu tố góp phần cải thiện doanh số của xe trong tháng qua.
Honda City: 1.034 xe
﻿Kết thúc tháng 7, Honda City có doanh số đạt 1.034 xe, tăng 122 xe so với tháng 6. Đây là tháng thứ hai liên tiếp mẫu sedan hạng B góp mặt trong danh sách 10 xe động cơ đốt trong bán chạy nhất. Honda City hiện có ba phiên bản, giá từ 499 - 569 triệu đồng. Các chương trình hỗ trợ và ưu đãi từ Honda được xem là một trong những yếu tố góp phần cải thiện doanh số của xe trong tháng qua.
Ford Territory: 980 xe ﻿Ford Territory đứng thứ bảy với 980 xe, tăng 196 xe so với tháng trước. Đây là mẫu xe Ford có doanh số cao nhất trong tháng 7/2026. Phiên bản nâng cấp với những thay đổi về thiết kế và trang bị giúp Territory tiếp tục duy trì sức hút trong phân khúc crossover cỡ C. Mẫu xe hiện có ba phiên bản tại Việt Nam, giá từ 762 - 896 triệu đồng.
Ford Territory: 980 xe
﻿Ford Territory đứng thứ bảy với 980 xe, tăng 196 xe so với tháng trước. Đây là mẫu xe Ford có doanh số cao nhất trong tháng 7/2026. Phiên bản nâng cấp với những thay đổi về thiết kế và trang bị giúp Territory tiếp tục duy trì sức hút trong phân khúc crossover cỡ C. Mẫu xe hiện có ba phiên bản tại Việt Nam, giá từ 762 - 896 triệu đồng.
Ford Ranger: 973 xe ﻿Ford Ranger bán được 973 xe trong tháng 7, tăng 121 xe so với tháng trước nhưng chỉ đứng thứ tám trong bảng xếp hạng. Mẫu bán tải tiếp tục duy trì vị thế tại phân khúc nhờ thiết kế, khả năng vận hành và danh mục phiên bản đa dạng. Ranger hiện có giá từ 715 triệu đến 1,039 tỷ đồng tùy phiên bản, trong khi Ranger Raptor có giá từ 1,448 tỷ đồng.
Ford Ranger: 973 xe
﻿Ford Ranger bán được 973 xe trong tháng 7, tăng 121 xe so với tháng trước nhưng chỉ đứng thứ tám trong bảng xếp hạng. Mẫu bán tải tiếp tục duy trì vị thế tại phân khúc nhờ thiết kế, khả năng vận hành và danh mục phiên bản đa dạng. Ranger hiện có giá từ 715 triệu đến 1,039 tỷ đồng tùy phiên bản, trong khi Ranger Raptor có giá từ 1,448 tỷ đồng.
Toyota Vios: 968 xe ﻿Toyota Vios trở lại top 10 sau hai tháng vắng mặt. Mẫu sedan hạng B đạt doanh số 968 xe trong tháng 7, tăng tới 532 xe so với tháng trước. Các chương trình ưu đãi, trong đó có hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, góp phần thúc đẩy sức mua đối với Vios. Mẫu xe hiện được Toyota Việt Nam lắp ráp trong nước với giá từ 458 - 545 triệu đồng.
Toyota Vios: 968 xe
﻿Toyota Vios trở lại top 10 sau hai tháng vắng mặt. Mẫu sedan hạng B đạt doanh số 968 xe trong tháng 7, tăng tới 532 xe so với tháng trước. Các chương trình ưu đãi, trong đó có hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, góp phần thúc đẩy sức mua đối với Vios. Mẫu xe hiện được Toyota Việt Nam lắp ráp trong nước với giá từ 458 - 545 triệu đồng.
Toyota Veloz Cross: 899 xe ﻿Toyota Veloz Cross khép lại danh sách với 899 xe bán ra, tăng 277 xe so với tháng 6. Kết quả này giúp mẫu MPV trở lại nhóm 10 ô tô động cơ xăng, dầu bán chạy nhất tháng. Veloz Cross hiện được phân phối với hai phiên bản cùng mức giá từ 638 - 660 triệu đồng
Toyota Veloz Cross: 899 xe
﻿Toyota Veloz Cross khép lại danh sách với 899 xe bán ra, tăng 277 xe so với tháng 6. Kết quả này giúp mẫu MPV trở lại nhóm 10 ô tô động cơ xăng, dầu bán chạy nhất tháng. Veloz Cross hiện được phân phối với hai phiên bản cùng mức giá từ 638 - 660 triệu đồng
Video: Top 10 xe giảm giá nhiều nhất tháng 7/2026, những dấu hiệu bất thường.
Nguyễn Anh
#Top ôtô động cơ xăng dầu bán chạy nhất #ô tô bán chạy #thị trường ô tô Việt Nam #động cơ xăng dầu #Toyota Yaris Cross #Mazda CX-5

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